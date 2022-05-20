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ВНИМАНИЕ! В статье могут присутствовать фотографии плохого качества и огромное количество пыли!

Свой основной блок питания я покупал в 2016 году, и с тех времен он неоднократно модифицировался, но я никогда не проверял состояние конденсаторов, похоже наконец пришло то самое время...

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Пожалуй начну с видеокарты Sapphire Radeon R9 290 Tri-X, казалось бы причем тут видеокарта, но именно она помогла мне выявить проблему блока питания.

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Эту видеокарту я достал для продажи, ибо она уже больше чем пол года лежит у меня без дела.

Видеокарта с двумя биосами, и один из них я модифицировал снизив напряжение ГП на ~0.1в от заводского.

Тут же я начал разбирать свою основную систему посматривая на пылевые отложения.

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Видеокарта тоже покрыта "снегом", если не трогать пыль то напоминает "дизайнерские" комплектующие выкрашенные в белый цвет с наценкой +300% за этот самый белый цвет, а тут само покрасилось в белый...

Вот я и установил R9 290 Tri-X в систему, запустил и ПК загрузился практически сразу, я уже и забыл что значит почти моментальная загрузка с видеокартой R9 290, ибо с GTX 1070 проходит секунды 3-4, а после уже идет писк POST-динамика и старт, когда с R9 290 старт происходит почти сразу после нажатия кнопки включения.

Все заработало сразу, ибо драйвера у меня уже были установлены в системе.

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Далее я пошел в игру Genshin Impact основанную на Unity Engine 2017.4.30, настройки естественно оптимальные для GTX 1070, но R9 290 хоть и впритык местами, но выдерживает 60 FPS.

Настройки конечно не максимальные, сама GTX 1070 проседает если выставить тени на максимальный уровень качества, тем не менее если закрыть мониторинг и просто играть то разницу вряд ли выйдет заметить между R9 290 и GTX 1070 в данной игре при моих настройках.

Далее я решил выкрутить тени на максимальный уровень и получил ~50 FPS, впрочем, и GTX 1070 проседала с такими настройками потому я не удивлен.

Я даже не поленился и нашел старый скриншот с GTX 1070 когда FPS проседал ощутимо, в это же место я пришел используя R9 290 и получил 41 FPS, вполне вероятно дело еще и в процессоре с низкой рабочей частотой, но тут уже ничего не поделать, только снизить качество теней на одну ступень и иметь 60 FPS как с R9 290, так и с GTX 1070.

Игры конечно хорошо, но они не способны на полную нагрузить видеокарту R9 290, у нее лимит мощности 220 Вт (без учета мощности от PCI-e), а игры нагружают максимум до 160-170 Вт, потому я пошел проверять GPGPU в надежде достичь лимита мощности, но это не получилось сделать.

В итоге вспомнил про волосатый бублик, я не знаю чем еще нагрузить R9 290 чтобы она приблизилась к своему лимиту мощности.

Температуры говорят что видеокарту следует обслужить, но не стоит забывать что у меня ПК висит на стене посередине комнаты ближе к потолку, а в самой комнате по ощущениям достаточно жарко ибо отопление еще не отключил в доме.

Я пытался найти, где модифицированный биос, а где заводской нетронутый, но без перезагрузки это понять невозможно особенно если не помнишь досконально рабочие параметры, потому я сделал отметку и отправил ПК в спящий режим.

Время было позднее и на этом я закончил, нужно ведь еще убрать за собой:

На следующий день...

На следующий день я уже сделал перезагрузку в отмеченном положении переключателя биоса, это оказался заводской нетронутый с напряжением чипа под 1.2в, и тут мой блок питания выдал себя во время игры в Genshin Impact...

Блок питания просто уходил в защиту спустя минуту работы используя заводской агрессивный биос R9 290, я сразу же понял что дело в блоке питания, но пока еще не знал как подойти к этой проблеме.

Для начала сделал замеры напряжений по линиям 12в и 5в, но они в пределах нормы даже под нагрузкой на видеокарту волосатым бубликом (замер на свободных от нагрузки проводах).

Некоторые справедливо заметят что на видеокарту у меня приходит всего ~10.88в по датчикам самой видеокарты, но причина этому потери на кусочке тонких заводских проводов и коннекторе, а так же потери в дорожках на текстолите.

Дело явно не в видеокарте, и не в заниженных/завышенных напряжениях на выходе блока питания, но защита блока питания все продолжала срабатывать в игре Genshin Impact даже после того как я переключил обратно биос с пониженным напряжением чипа.

Осталось только проверить уровень пульсаций в нагрузке, и тут я обнаружил нехорошее, уровень пульсаций явно поднялся по сравнению с тем, что я наблюдал год назад.

Обычный мультиметр конечно не лучшее средство для измерения пульсаций, но даже такого метода достаточно, чтобы заметить разницу, это гораздо лучше, чем ничего.

В итоге я достал Chieftec Proton BDF-1000C, он точно внесет ясность в ситуацию, хотя и пропылился немного.

Следом я начал разворачивать свою систему извлекая старый блок питания отработавший 6 лет, не знаю что бы я делал без пылесоса на который уже делал обзор, главное заземлить тело во время работы пылесоса чтобы статическое напряжение стекало минуя электронику иначе можно лишних проблем себе добавить...

Блок питания я не смог установить в предназначенное для него место, ибо сам БП оказался чуть выше нормы и не влез в посадочное место, но прекрасно расположился под видеокартой.

В итоге уровень пульсаций фиксируемый тестером многократно снизился.

Больше проблем не возникало после установки BDF-1000C, что лишь подтвердило проблемы со старым блоком питания GPS-700A8 который отработал 6 лет, особенно если учесть что время чистой наработки у него более 4 лет так как были времена когда он работал 24/7 годами.

Волосатый бублик

Отдельно я хочу завести раздел про известный волосатый бублик (FurMark), которым так любят тестировать стабильность системы, я не буду много говорить, просто объясню почему у меня в игре блок питания уходил в защиту, а волосатый бублик прекрасно крутился без проблем.

Все дело в нагрузке на видеокарту, волосатый бублик создает равномерную нагрузку, она большая, но равномерная, в играх так не бывает.

Другое дело игры, особенно если это довольно серьезные, но сбалансированные игры вроде Genshin Impact.

Во втором датчике "_GPU" прекрасно видно, что нагрузка имеет импульсный характер, именно эта импульсная нагрузка и "раскачивает" блок питания доводя его до срабатывания защиты в случае если с самим блоком питания что-то не так.

Chieftec Smart GPS-700A8

Я не постеснялся и разобрал блок питания, но не обнаружил надутых конденсаторов, а это значит что пора расчехлять паяльник и ESR тестер, хотя для начала нужно что-то сделать с пылью...

А ведь эта вся пыль собрана из помещения за время работы, по факту ПК работает в качестве воздушного фильтра собирая в себе часть пыли из воздуха.

Единственные конденсаторы выпаянные из 12в линии имели фактическую ёмкость на уровне ~1850mF при норме 2200mF, деградация ёмкости порядка 15-17% что не есть хорошо, особенно если учесть что номинальная ёмкость явно на минимальном уровне рассчитана для данного блока питания.

Проверил еще входную банку и на этом остановился, понятное дело что нужно наращивать ёмкости, и внутри блока питания это не выйдет сделать так как свободного места практически нет, максимум выйдет заменить потерявшие ёмкость конденсаторы на новые и снова ждать сюрпризы.

Пожалуй я ничего не буду делать с этим блоком питания на текущий момент, и да, жесткие диски живее всех живых:

Разве что SSD плохо себя чувствует, спасибо Asus за подлость с расположением единственного M2 слота в мертвой зоне платы (B450M-K) где отсутствует охлаждение когда видеокарта работает в пассивном режиме или установлена видеокарта с турбиной.

Заключение

Рано или поздно любые вещи приходят в негодность, какие-то могут протянуть несколько веков, а какие-то могут быть искусственно испорчены после истечения гарантийного периода закладками запланированного устаревания в разнообразном виде.

В моём же случае произошел износ конденсаторов со временем, 6 лет работы я не могу назвать хорошим результатом для блока питания, ведь у меня есть блок питания от CWT выпущенный в 1997 году на 200 Вт и он без проблем работал еще в 2019 году пока не отправился на хранение вместе с системой...

И самое неприятное в подобных ситуациях это неведение со стороны пользователя, если бы я продолжил использовать систему с GTX 1070 то не заметил бы деградации блока питания, да и при нагрузке волосатым бубликом тоже ничего не происходит ибо бублик равномерно нагружает видеокарту.

Тем временем у меня проблема проявлялась при импульсной нагрузке которая прекрасно была сформирована игрой Genshin Impact, в этой игре есть два лимита по частоте кадров, 30 FPS и 60 FPS, от чего видеокарта может быть либо перегружена (нужно снижать настройки графики), либо работает в импульсном режиме ожидая пока не придет время отрендерить следующий кадр.

В итоге энергопотребление прыгает что приводит к увеличению уровня пульсаций при недостатке ёмкости в цепи.

Я не скажу что однозначно столкнулся с запланированным устареванием со стороны производителя, но и назвать нормальным не могу наличие всего двух скудных конденсаторов отвечающих за фильтрацию линии +12в в блоке питания на 700 Вт.

На этом все, благодарю за внимание.