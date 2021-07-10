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Обзор пылесоса Bravo VC-181CDB

Стоит ли говорить о важности поддержания чистоты в жилых помещениях, как раз для этой задачи и предназначен обозреваемый бюджетный пылесос.
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Предисловие

Люди с давних пор поддерживают чистоту, кто-то усердно, а кто-то не очень заботится об этом пока ходить невозможно будет, и со временем средства для поддержания чистоты совершенствовались.

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Метлы конечно дешевы и просты, можно собрать из того что под руку попадет, но чисто убрать метлой невозможно, еще много пыли поднимают в воздух, после уборки метлой определенно нужно брать старую добрую тряпку в руки и смывать оставшуюся пыль, желательно после того как осядет пыль поднятая в воздух при подметании...

Я уже не говорю про выбивание пыли из ковров и мебели.

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Однако со временем появились пылесосы с разнообразными видами фильтров, и сейчас уже пылесосы имеют относительно небольшую стоимость и множество исполнений, именно про один из бюджетных пылесосов и пойдет далее речь.

Изначально я выбрал дешевый вариант без регулировки мощности за ~30$, но потом я одумался и решил взять чуть более дорогой Bravo VC-181CDB с регулировкой мощности и стальной трубой.

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Покупался пылесос в интернет-магазине, и без учета стоимости доставки он обошелся мне примерно в ~41$, что довольно дешево учитывая его мощность и возможность регулировки.

Мощность всасывания заявлена на уровне 330 Вт, при общей мощности 1800 Вт, длина провода заявлена 3.5 метра, пылесборник в виде сменного мешка.

Обзор

Упаковка в виде обычной коробки, ничего нигде не выпирает, всё аккуратно, из комплекта труба гофрированная, труба телескопическая хромированная из стали, щетка основная и щетка маленькая (в корпусе пылесоса спрятана).

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Основная насадка имеет пару колёс и выдвижную щетку, второстепенная насадка, что хранится в корпусе пылесоса имеет довольно большие зазоры, но свою функцию выполняет без серьезных нареканий.

Сам пылесос довольно компактный и легкий, переносить за ручку его удобно что обусловлено весом почти в 3 кг (иногда ноутбуки тяжелее).

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Доступ к мешку не вызывает проблем, разве что предусмотрена ручка для быстрого изъятия мешка, но она слишком слабая, чтобы выполнить свою прямую функцию, но пластиковый держатель можно и без помощи данного бесполезного рычажка с легкостью изъять из корпуса...

В остальном вроде ничего особенного нет, обычный пылесос с мешком, не вижу моментов к которым можно придраться.

Помимо мешка есть 3 дополнительных фильтра разной "консистенции", а вот длинна провода очевидно не тянет на заявленные 3.5 метра, вероятно производитель имеет в виду 3.5 метра провод целиком, а не полезную длину от корпуса до вилки.

Индикатор заполненности мешка работает банально просто, и будет показывать что мешок заполнен если перекрыть трубу пылесоса т.к. внутри давление становится ниже чем снаружи что ведет к отклонению индикатора.

Во время испытаний пылесос без проблем насосал некоторое количество пыли из спинки дивана, поработал всего ничего, а мешок уже с пылью, но есть и неприятный момент, электростатический заряд активно собирается на поверхности гофры и щетки.

Банка пюре весом 730 грамм без проблем была поднята тягой пылесоса с установленным средним уровнем мощности, к сожалению я не нашел под рукой более тяжелой банки.

После испытаний я сделал замеры температур, сильнее всего нагрев в зоне двигателя.

Внимательно осмотрев корпус я не обнаружил каких либо пломб, потому решил разобрать пылесос и показать начинку, ничего сложного внутри нет.

Из начинки двигатель на 1600 Вт (заявлено 1800 Вт) и симмистор BTA16-800.

Еще можно заметить что двигатель практически новый, щетки свои гребешки полностью не стерли и это в некоторой степени плохо, просто пока гребешки щеток не стерты давать полную нагрузку на двигатель нельзя, это приводит к ускоренному износу.

Состояние якоря в моем случае далеко не идеальное, я не мог знать при испытаниях пылесоса обточены щетки двигателя или нет, в итоге якорь получил незначительные повреждения т.к. щетки оказались новые и не обточены.

Против вибрации и шума предусмотрены резиновые и пенистые вставки через который двигатель контактирует с корпусом, на самом деле это хорошо работает.

И напоследок инструкция, последние две страницы я не сканировал т.к. там просто ничего нет...

Заключение

В целом пылесос сосёт достаточно хорошо за свои деньги, возможно пылесос показал не лучшие результаты по сравнению с пылесосами раза в 2-3 более дорогими, но лично мне оказалось более чем достаточно и дешевого Bravo VC-181CDB что без труда держит 730 граммовую банку пюре на средней мощности.

Неприятностью стало накопление электростатического заряда на гофре и щетке пылесоса, что опасно в случае контакта с электроникой, а так же двигатель на 1600 Вт вместо заявленных 1800 Вт.

Еще один момент это новые щетки двигателя, они могут повредить якорь двигателя снизив ресурс работы если использовать пылесос сразу на полную мощность, но в случае чего я знаю где купить новый двигатель, хотя он и будет слабее, но пылесос оживет малой тратой...

Подвижность элементов пылесоса хорошая, гофра без проблем вращается в пылесосе, как и щетка.

В целом я считаю что данный пылесос более чем стоит своих денег, благодаря прокладкам между двигателем и корпусом это далеко не самый шумный пылесос (среди того с чем имел дело).

На этом все, благодарю за внимание.

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