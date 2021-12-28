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Предисловие

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В любом сарае должен быть молоток и несколько отверток, в сарае получше есть еще и болгарка с набором инструментов, но я слабо представляю себе ситуацию когда болгаркой обрабатывают прогар в плате ноутбука...

Именно для тонкой работы был создан гравер, этим инструментом можно сделать простой рисунок на гранитной плите используя алмазный диск, или вырезать узоры на деревянной рукояти молотка.

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При работе с компьютерными комплектующими гравер тоже бывает необходим, болгаркой можно выровнять и заполировать основание радиатора, но более тонкую работу сделать уже не выйдет без гравера, например пластиковую деталь обработать.

В общем я наконец обзавелся этим весьма полезным инструментом, и заказал я свой гравер именно на Wildberries несмотря на запугивания, что там все теряют и воруют, и вообще якобы ужасный интернет магазин.

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Первый мой заказ был из двух SSD на Wildberries:

Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)

Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)

Несмотря на негатив от некоторых людей в сторону интернет магазина, я решил заказывать гравер именно в WB, просто потому что это удобно и доставляют довольно быстро, да и в местных магазинах за мой бюджет можно было купить только голый гравер без кейса и гибкого вала.

Да и было интересно, вдруг на второй заказ что-нибудь украдут или испортят, или вообще привезут не то что заказывал, но не случилось чуда, все привезли в срок и отличном состоянии...

Мой бюджет был немного больше 3 000 рублей, я выбрал гравер ЗУБР (ЗГ-160 КН41), были конечно граверы на ~300вт и стоили они дешевле, однако наверняка будет ситуация как с 18650 аккумуляторами на которых пишут 9900 мА⋅ч когда это физически невозможно.

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Ссылка на гравер: ( wildberries.ru/catalog/13481637/detail.aspx )

Обзор

Гравер поставляется в кейсе, при этом сам кейс был запечатан в пленку и на ней наклеена наклейка от Wildberries с номером, что вероятно необходим при возврате по браку и возможно для других действий.

Еще под пленкой можно заметить пломбу с надписью "контроль качества".

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Чтобы открыть кейс недостаточно просто снятых фиксаторов, нужно еще убрать стяжку и пломбу, что довольно крепко держит кейс в закрытом состоянии.

В кейсе есть 4 удобных отсека для оснастки, а сама базовая комплектация сложена в пакетики.

При подсчете комплекта в сравнении с тем что в отзывах на сайте Wildberries, я понял что комплектация может "плавать" немного:

1) 5 отрезных дисков.

2) 6 абразивных кругов (голубоватые на фото).

3) По 5 штук наждачных насадок двух размеров (вместе 10шт).

4) 1 железный диск с алмазным напылением.

5) 2 шарошки (оранжевые на фото).

6) 2 больших и 3 малых круга для полировки (белые на фото).

7) 1 железная щетка, 1 сверло, 1 фреза по древесине, 2 бора с алмазным напылением.

8) 1 ключ, 4 держателя насадок.

Итого если учесть ключик как комплект, выходит у меня 39 предметов в наборе, может я что-то упустил, но с этого уже можно начать пока не будет куплен серьезный набор разнообразных насадок.

Кроме гравера в кейсе уложилась струбцина, телескопический держатель и гибкий вал.

В пакетике с инструкцией есть еще основные инструкции по безопасности, их следует внимательно прочитать и соблюдать, глупостей там точно нет.

Можно конечно сказать что и гвоздь опасен в руках сумасшедшего, и это чистая правда, но это не значит что тот же самый гвоздь будет безобиден в руках адекватного человека который шел по гололеду и поскользнулся выронив под себя тот самый гвоздь...

Гравер довольно увесистый, свои заявленные 0.8 кг явно весит, и это всего 160 Вт, боюсь представить если бы 300 Вт были реальными у более дешевых граверов таких же размеров...

Есть винты для доступа к щеткам, сам корпус хорошо держится в руке, никаких козявок присущих дешевому литью и закупоренных отверстий, хотя этот гравер из бюджетного сегмента.

Регулировка скоростей работает плавно, от 1 до 7.

Есть пломба на одном винтике, блокировка вала работает, но не скажу что идеально.

На этом моменте я решил достать китайский наборчик двигателя с цанговыми зажимами.

Сами зажимы оказались совместимы, китайские хоть и выглядят слегка иначе, но работают ничем не хуже стандартного зажима, что был в комплекте, в общем гравер имеет достаточно глубокую резьбу вала и совместим с более короткими китайскими цангами.

Струбцина позволяет закрепить телескопический штатив для гравера в двух направлениях, выглядит неплохо, однако струбцина скользит по старому лакированному столу, никаких прокладок нет, но и при этом не оставляет царапин.

Гибкий вал действительно гибкий, но лучше без фанатизма с изгибами, его хоть и можно провернуть свернутым в три раза, но делать так не следует при работе с гравером, хотя гравер даже на минимальных оборотах вытягивает подобные изгибы.

Для подключения гибкого вала нужно открутить пластиковую часть корпуса гравера, ничего феноменального.

Судя по небольшому искрению и следам на контактах якоря можно понять что щетки новые и качественные, они даже не притерты с завода, потому не стоит сразу бросаться в работу и нагружать гравер на полную, следует его без нагрузки покрутить на разных оборотах минут 5-10.

Уровень шума в работе умеренный, на низких оборотах старт практически неощутимый, но вполне ощутимо толкает при старте на высоких оборотах.

Разборка

Конечно жалко терять даже еще не активированную гарантию, но что это будет за обзор без разборки и оценки качества комплектующих из которых собрана вещь...

К щеткам доступ простой и быстрый, главное без фанатизма закручивать ибо можно сломать заглушку.

Щетки дешевые, но достаточно качественные в моем случае, кто имел дело с китайскими дешевыми щетками уровня "карандаш" тот поймет меня без лишних слов.

Размеры 8x7x5 мм., подвесы и предохранители не предусмотрены, так что следует следить за износом щеток и обращать внимание на странности в работе чтобы не испортить якорь.

Все саморезы стандарта PH1, опломбированный саморез никак не пострадал при использовании качественной отвертки, всего три размера, два длинных самореза держат самый кончик гравера, 6 средних саморезов держат остальную часть корпуса, и 2 коротких держат внутри шнур питания.

Корпус раскрыт без труда руками, никакими отвертками я не ковырял крышку.

Внутри литье такое же качественное как и снаружи.

Вот и электронное управление скоростью, ничего сложного, при желании можно починить одним лишь паяльником и запасными деталями подходящими.

Тот же тиристор на Али стоит несколько долларов за пачку...

Щетки до сих пор не притерлись полноценно, хотя я успел уже поработать этим гравером, а это говорит о достаточно хорошем качестве щеток, особенно если учесть малый уровень искрения.

Ротор закреплен двумя подшипниками Z929 и Z869, не знаю насколько они будут долговечны, но на Али их купить не проблема.

Турбина имеет небольшое биение, но вроде без проблем работает и не цепляет за корпус.

Провода уложены аккуратно.

Якорь не бронирован, однако выглядит аккуратно, однако есть одна капля лака за которую зацепились мои глаза, со статором ничего примечательного, лаком пропитано конечно, сделано аккуратно, но и все на этом.

Маркировка статора: N000-029-658.

Маркировка якоря: N000-029-657.

Собирал я все в обратном порядке, ничего сложного нет.

Все закрылось без усилий, не стоит забывать что два винтика длиннее остальных и вкручивать их следует в свои места откуда были выкручены.

Моя первая работа гравером

Прежде всего я взял простое изображение на бумаге для термопереноса, и перенес это изображение на корпус блока питания.

Перенос изображения вышел не идеально, но учитывая что из инструментов был под руками только утюг и кусок силикона то сойдет.

Гравировал насадкой с алмазным напылением в форме шара, особых сложностей в работе не возникло, разве что провод питания гравера дубовый, особенно при температуре ниже +10 градусов, гибкий вал весьма полезное дополнение пожалуй к любому граверу.

Если правильно соблюдать направление движений, то можно создавать переливающиеся изображения под разными углами относительно источника света.

В общем отработал гравер без проблем, кроме дубового провода питания я не знаю к чему еще придраться, и в отличие от китайского двигателя с цангами я не заметил проблем с балансировкой у гравера ЗУБР.

Заключение

Это уже мой второй заказ на Wildberries, и в очередной раз я не могу ничего плохого сказать относительно работы интернет магазина, товар доставили в срок, все в целости и сохранности, что еще нужно?

Конечно, на гарантию я могу не рассчитывать в случае проблем с гравером после того как я его разобрал ради обзора, однако я покупал за свои деньги этот гравер, и это уже моё дело разбирать или нет.

Для любителей называть обзоры заказной рекламой: Обзор не является рекламой, и никто ни в каком виде не заказывал у меня этот обзор.

Сам же гравер мне понравился, запасные детали для него можно легко найти, статор и якорь точно прослужат долго если не насиловать их сильными нагрузками, все остальное легко можно заказать у китайцев в запас, стоят запчасти дешево.

Корпус довольно прочный, много ребер жесткости, биения я не обнаружил на глаз у гравера, на уши не давит своим шумом во время работы.

Гибкий вал уже имеет едва заметное биение, но ничего критичного, результат работы это подтверждает, особенно учитывая что я работаю с гравером в первый раз.

Струбцина отлично держит вес гравера, однако на лакированные поверхности её не закрепить без резиновых прокладок, будет скользить, сам же телескопический штатив довольно прочный и уверенно держит гравер.

Кейс не скажу что отличный, но и плохим назвать не могу, вполне хороший и удобный кейс, такой можно взять с собой без проблем.

Единственное в чем я могу упрекнуть гравер, так это в сетевом шнуре дубовом, но учитывая стоимость и наличие гибкого вала в комплекте я не считаю это серьезным минусом.

При желании провод можно заменить на более дорогой в резине, но это если гарантия не важна.

Я же на гарантию особо не рассчитываю уже давно, она полезна разве что в самом начале после покупки вещи, чтобы убедиться нет ли откровенного брака.

Потому я и не брезгую разбирать вещи на обзоры, ибо если производителем заложена конструктивная особенность которая приведет к поломке вещи после истечения гарантии, то лучше я эту особенность сразу напильником поправлю и не буду ждать пока она приведет к фатальным последствиям...

На этом все, благодарю за внимание.