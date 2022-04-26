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Intelis горелка-насадка газовая: Как прошивка планшета превратилась в обзор горелки

Изначально я планировал прошить старый планшет на более новую версию Android и сделать тесты с разгоном, но что-то пошло не так.
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Изначально я планировал прошить старый планшет на более новую версию Android и сделать тесты с разгоном, но что-то пошло не так, а вернее все пошло не так...

Для полного понимания ситуации следует ознакомиться со статьей: (Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"), и там же в комментариях один человек предложил сделать тесты с разгоном и без разгона.

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Однако у меня сразу же возникли проблемы с тем, что Android разделен на API уровни, и под Android 4.2.2 практически ничего не работает, в том числе я не могу даже собственную игру скомпилировать без проблем на "устаревшие" API ниже 19 версии даже если устройство поддерживают необходимый для работы OpenGL ES 2.0.

Я начал думать над обходом проблемы "устаревшего" API, искать способы скомпилировать существующий проект мне показалось гораздо сложнее чем найти прошивку Android 4.4.

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Так как я уже прошивал Prestigio PMP3670B то у меня сохранились старые инструменты, правда точные даты изменения/создания не сохранились, так как файлы перемещались между разными дисками и файловыми системами за время существования...

Конечно же я пошел на известный ресурс 4pda за прошивками под Prestigio PMP3670B, но последняя версия так и осталась 4.2.2 + CWM, как и была когда я в последний раз прошивал планшет.

В итоге я пошел по интернету и нашел на каком-то сайте версию 4.4.2 + CWM, казалось бы то что нужно, но у меня сразу закрались сомнения еще до того как скачал образ, но я не придал этому особого внимания.

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Наконец образ у меня, отличает его от старого 4.2.2 только название, размер и даже дата изменения абсолютно одинаковые оказались, я этого сразу не заметил и продолжил приключения по "обновлению" планшета.

В общем у меня практически все было для прошивки, оставалось только "натренировать" неадекватный контроллер заряда аккумулятора чтобы он не отключил питание планшету во время прошивки, и мне пришлось потратить несколько дней заряжая и разряжая аккумулятор чтобы оно там по своим неадекватным алгоритмам калибровалось само по себе.

Литий ионные аккумуляторы либо работают, либо нет, их не нужно "раскачивать" как это делали до появления литиевых аккумуляторов, и то что творит планшет от Prestigio сложно назвать чем-то адекватным...

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Почти любой китайский самый простой контроллер зарядки сделает свою работу по защите аккумулятора многократно лучше, чем это делает планшет Prestigio PMP3670B показывая 73% уровень заряда когда аккумулятор заряжен полностью...

В общем нет смысла ждать адекватный ответ от неадекватного устройства, потому вспоминая прошлое я начал подключать планшет к ПК и прошивать с помощью утилиты Livesuit.

Но каждый раз как подключал планшет к ПК в режиме загрузки и пытался установить нужный драйвер прилетали синие экраны:

Я начал думать почему эти синие экраны вдруг появляются именно при попытке использовать нужный драйвер для прошивки планшета, ведь раньше все работало прекрасно на Windows 7.

В первую очередь я начал подозревать что виновником синих экранов могли стать обновления от Microsoft которые не существовали раньше когда я последний раз прошивал планшет, вполне вероятно какое-то обновление "кривое" выпустили случайно/преднамеренно и оно содержится в моей текущей системе от чего падает в синий экран при попытке установить заведомо рабочий драйвер для планшета.

Еще в подозрения попадает моя текущая конфигурация ПК, лет ~7 назад у меня еще не было Ryzen с NVMe накопителем под систему...

Так или иначе я снова расчехлил старую Windows 7 установленную на IDE HDD и Phenom II x4 830, тут и обновлений от Microsoft потенциально зловредных точно не будет, и само "железо" более простое и более чистое от DRM закладок по сравнению с современными процессорами.

В результате все прекрасно работает как и должно работать:

Первый старт занимает много времени.

Пока планшет загружался, был обнаружен золотой ярлык с надписью "ADOBE DRM compatible"...

Это тот момент, когда производитель планшета выставляет DRM-костыли предназначенные для борьбы против пользователя в качестве некой крутой функции которую следует обозначать золотым ярлыком.

Эх, знал бы я лет ~7 назад что DRM практически всегда используют для борьбы против пользователя...

Наконец загрузившись и выбрав язык меня принуждают принимать лицензионное соглашение качающее всевозможные "права" в сторону Prestigio, именно принуждают ибо невозможно ничего сделать с системой Android пока не будет нажата кнопка "ПРИНЯТЬ".

Система определенно обновилась, весь предустановленный мусор от Prestigio вернулся в устройство, ну а в свойствах системы все та же сборка Android 4.2.2 которая у меня уже была установлена...

На этом моменте я понял что следовало сразу сравнить скачанный образ с тем, что у меня уже было зашито.

Так или иначе я не собираюсь снова возвращать себе root права и чистить от предустановленного Prestigio мусора этот планшет, на этой прошивке я все равно не смогу ничего запустить даже если "железо" вполне поддерживает и OpenGL ES2.0 и ЦП ядро ARMv7...

Тут только один выход, создавать свою прошивку для планшета, но это не то что я могу сделать на скорую руку, потому чтобы не терять данный опыт я продолжу статью возможно более полезным обзором газовой горелки.

Обзор газовой горелки Intelis

Горелка покупалась в "Светофоре", чек где-то потерял, так что не сфотографирую точную стоимость, но стоила она точно не дороже 9 рублей (~3.3$, ~248 руб.).

Руководство пользователя составлено грамотно, даже указаны характеристики среди которых мощность на уровне 1.1 кВт, температура пламени в 1300 градусов Цельсия и расход газа 80 гр/ч.

Обладатели подобной горелки обязательно вспомнят про свою в гараже, ибо точно такую же горелку я уже покупал года ~3 назад за ~7$ на тот момент, только под другим брендом и сопло отличалось немного.

Железная часть с соплом ощутимо смещает центр тяжести, я бы на месте производителя предусмотрел противовес в пластиковом корпусе для смещения центра тяжести на уровень газового баллона.

Вес начатого рулона туалетной бумаги ~181 гр., вес остатков газа с баллоном ~149 гр., а вес горелки ~105 гр.

На удивление горелка сидит плотно и надежно на баллоне, моя старая горелка за ~7$ будучи новой легко откручивалась и её приходилось фиксировать скотчем к баллону...

Зажечь горелку не составило труда, пьезоэлемент работает отлично чего не сказать про старую горелку, при минимальной подаче газа пламя нестабильно горит.

На полную мощность горелка уже работает стабильно.

Естественно появились разводы на металле от нагрева, но ничего критичного.

В общем посмотрел, проверил, время разбирать:

Выглядит неплохо, даже силиконовая прокладка есть чтобы изоляция проводника не испортилась от нагрева.

Собрал горелку обратно без проблем, заодно нашел несколько проводов и жилок от кабелей для тестов.

Проверять горелку в деле конечно же буду на улице, для этого отобрал два провода разного качества, и 2 проволоки из двух разных кабелей, алюминиевая и медная:

Первым делом я поджарил обрезок современного медного провода, медь расплавил.

Алюминий сдался очень быстро.

Медная жила из советского кабеля с трудом расплавилась, но все же расплавилась.

Более толстый и старый многожильный провод тоже расплавился значительно труднее чем современный медный провод.

Все же сложнее всего было расплавить медную жилу из старого советского кабеля, на открытом воздухе горелка едва может расплавить такой кабель, с многожильными проводами гораздо проще.

В целом эта горелка явно лучше жарит чем моя старая купленная за ~7$, сопло в новой горелке из Светофора определенно лучше работает.

Вот собственно и старая горелка, похожа не правда ли?

В общем новая горелка мне определенно понравилась за её стоимость, в отличие от старой "FLAME GUN" новая Inteliz плотно сидит на газовом баллоне и поджиг работает без проблем зажигая горелку с первого нажатия.

Учитывая силиконовые и керамические прокладки вокруг провода для поджига я уверен что прослужит эта горелка мне гораздо дольше старой, до момента когда поджиг начнет работать через раз или десять раз...

На этом все, благодарю за внимание.

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Теги

обзор планшет prestigio drm разборка запланированное устаревание светофор горелка intelis prestigio multipad
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