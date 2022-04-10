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Обзор беспроводной мышки FLARX HBIS-1829 (07.2021)

Простой обзор на простую компьютерную мышь купленную в FixPrice с артикулом HBIS-1829.
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Недавно я попал в FixPrice и приметил беспроводную мышку, думаю и так понятно что мышка оказалась в корзине для товаров...

Из упаковки обычный блистер пробитый тремя скобами, к сожалению скобы я удалил за кадром, но это не критично, все равно обозревать кривые и гнутые скобы я не собирался.
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Комплект не богатый, но за 9 рублей (~3$, ~255 руб.) сойдет, к качеству изготовления особых претензий нет, разве что колесо имеет острый облой, но пальцы не выйдет порезать.

Вместо названия модели указан артикул HBIS-1829, сделано в Китае.

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Ножки из пластика корпуса и будут нещадно стерты со временем, хотя назвать пластик низкосортным я не могу, умеренное качество сказал бы, так что некоторое время походит.

Под крышкой в отсеке для батарейки есть место, чтобы спрятать передатчик, и это отличное решение ведь передатчик легко потерять.

Мышка определилась и заработала сразу, все по стандарту.

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Естественно я сразу же почувствовал ощутимые задержки после проводной мыши, и у меня появилась идея сделать замеры.

В результате получил задержку отклика на уровне ~215 мс., с проводной мышью из набора SmartBuy SBC-227367-K скорость отклика вышла на уровне ~65 мс., разница оказалась многократной в пользу "провода" даже если учесть возможную погрешность по вине ЖК матрицы.

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Видео с камеры, я старался синхронизировать на моменте начала движения мышей:

В общем мышка работает, даже на лакированной поверхности стола ведет себя адекватно, при потере поверхности поведение сенсора адекватное, нет никакого дрожания и разноса по рабочему столу.

Думаю самое время разбирать...

Корпус держит один саморез, пластик достаточно качественный и проблем не возникло никаких с саморезом и площадкой в который саморез входит.

Приятным сюрпризом было наличие коннектора для отключения батарейного отсека от платы.

Плата самая обычная, классика любой дешевой электроники, разве что форма довольно сложная.

Отчетливо видно, что разводка платы универсальная и теоретически может быть обнаружена в другой мышке в другой конфигурации.

За питание отвечает M28B повышая напряжение батарейки до ~3.3v.

За беспроводную связь отвечает Telink TLSR8510EP16, антенна разведена на самом текстолите, в комплект к этой микросхеме распаян кварц на 16 МГц, но он расположен с другой стороны текстолита, эта же микросхема и есть "мозг" всей мыши.

Собственно диаграмма и распиновка Telink TLSR8510EP16:

Технические характеристики Telink TLSR8510EP16:

Далее идет сенсор RCKZS2006 (KA8UL) и текстолит 2019 года выпуска, под колесом дешевая кнопка, для основных кнопок мыши использовали кнопки CHCYA, энкодер механический.

Можно заметить посадочное место под маркировкой "CPI", очевидно что это посадочное место используют при установке платы в другую модель мышки для изменения скорости.

Разбирать USB "свисток" я не буду так как это приведет к порче корпуса, а он мне еще нужен в исправном состоянии...

Думаю пора подвести итоги:

Итоговая сводка FLARX HBIS-1829
Дата изготовления 07.2021
Стоимость на момент покупки 9 рублей (~3$, ~255 российских рублей) (04.2022)
Габариты (примерно) (Д x Ш x В) 9.3 x 5 x 3.3 см.
Тип подключения USB радио модуль 2.4 ГГц
Питание 1x AA батарейка 1.5v
Скорость 1200 DPI
Есть посадочное место в плате для кнопки переключения скоростей, работоспособность не проверена.
Сенсор / энкодер / радио модуль RCKZS2006 (KA8UL) / механический / Telink TLSR8510EP16
Материал колеса и ножек скольжения Пластик из которого изготовлен корпус мыши.
Работа в неблагоприятных условиях Без значительных проблем работает на лакированной поверхности стола.
Работа при поднятии мыши над рабочей поверхностью Без проблем, курсор залипает на одном месте при потере поверхности коврика/лакированного стола.
Чувствительность на незначительное движение Хорошая
Выход из режима сна Нажатие кнопок мыши
Поведение при выходе из режима сна Нажатие кнопки для пробуждения мышки не посылает нажатие в операционную систему.
Задержки (приблизительно) От начала движения мыши до начала движения курсора.
FLARX HBIS-1829: ~215 мс.
Проводная SmartBuy SBC-227367-K: ~65 мс.

Если закрыть глаза на уровень задержек свойственный беспроводным устройствам, беспроводная мышь FLARX HBIS-1829 вполне пригодна к использованию.

Играть в активные игры конечно будет проблематично после проводной мышки, но в целом мышь ведет себя достойно как на коврике, так и на лакированной поверхности стола, при этом не разносит по рабочему столу если поднять высоко над рабочей поверхность.

Отдельно стоит упомянуть закрытый отсек для хранения USB "свистка" чтобы не потерялся случайно.

Но при этом следует понимать что начинка мыши может быть разной в зависимости от даты производства, в интернете я нашел обзор на такую же мышь производства 05.2020, и там была другая начинка, однако там я не нашел информации о "качестве" работы...

На этом все, благодарю за внимание.

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обзор электроника мышь периферия полезная электроника полезные беспроводная fixprice flarx wireless
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