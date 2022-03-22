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К чему со временем приводит термопаста под крышкой ЦП вместо припоя

Запланированное устаревание помогает обогащению корпораций, но страдают в итоге потребители за свои же деньги...
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Запланированное устаревание помогает обогащению корпораций, но страдают в итоге потребители за свои же деньги, и в данной статье я поделюсь одним из случаев, когда запланированное устаревание сработало как задумывалось производителем.

Началось веселье с того что ПК перестал нормально работать, друг принес мне системный блок и говорит что-то там с жестким диском наверное проблемы, там пыль почистить, термопасту поменять и т.п., проще говоря сделать чтобы оно нормально работало.

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Это был системный блок с системной платой GA-MA69VM-S2, процессором Athlon64 x2 4400+, 1 GB DDR2 800, SATA HDD WD какой-то на 250 GB с пломбой 2009 года, видеокарта GeForce 7300 GT на 256 MB.

ПК за десяток лет судя по всему никто не чистил, я конечно почистил ПК как мог, пришлось полностью разобрать, в том числе и БП, но были обнаружены старые следы неизвестной жидкости и коррозия местами на системной плате и видеокарте.

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Изначально на ПК была установлена непонятная сборка Windows (XP), с 1 ГБ памяти большее вряд ли выйдет использовать...

В общем система загружалась, показывала ошибки разнообразные, там уже по классике паразитировал антивирус на который я даже внимания не обращал ибо в любом случае мне сказали все удалять и не заботится о данных.

Далее я добавил модуль памяти на 2 ГБ ибо меня просили добавить если будет, загрузившись со своего SSD операционная система начала чинить файловую систему HDD, после я запустил TestMem5 проверить нет ли ошибок ОЗУ, полностью проверил жесткий диск на битые сектора, но проблем абсолютно никаких, жесткий диск вообще в идеальном состоянии оказался.

Я не планировал из этого делать статью потому прикрепляю что есть.

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И только после того как убедился что все работает нормально я принялся устанавливать чистую операционную систему.

Установил обновления за исключением вирусов от Microsoft принуждающих к переходу на Windows 10, фреймворки тоже чтобы другу потом не ломать голову с типичными ошибками vcredist'ов, и тут начались странности.

Когда я отходил на длительное время было замечено что ПК выключен к моменту когда я возвращался, а операционная система говорила что завершение работы было непредвиденным.

Такая ситуация случилась несколько раз, и я понял что дело в оптимизаторах .NET Framework от Microsoft, они без ведома пользователя сами по себе запускались в фоне и нагружали процессор на полную, поэтому я решил проверить работу процессора стресс тестом и обнаружил перегрев.

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Я сразу понял в чем дело, ведь и термопасты не пожалел при сборке, и охлаждение работало исправно...

Думаю некоторые уже поняли к чему эти две фотографии...

Да, время расчехлить лезвие для скальпа, что в последний раз безуспешно пыталось скальпировать ядрёный компаунд nVidia GTX 570...

Я старался не заглублять лезвие слишком глубоко, ведь под крышкой есть множество SMD элементов которые можно повредить, один раз я даже коснулся лезвием одного из них, но я скальпировал аккуратно и без фанатизма потому касание обошлось без последствий.

В любом случае человек не сможет использовать процессор, который не может нормально работать по вине производителя заложившего запланированное устаревание в конструкцию процессора, даже если я испорчу процессор друг поймет ситуацию.

Убрав старый мусор от AMD я подготовил GD100 просто потому что у неё хорошая консистенция в отличие от более дорогой HY510 и ей подобных паст, а еще не происходит значительного расслоения со временем.

Немного стер компаунд чтобы крышка плотнее прилегала к кристаллу и по углам зафиксировал силиконовым герметиком, в таком состоянии следует сжать процессор, проще всего установить в систему и прижать радиатором.

Термопасту я вообще убрал с радиатора, зная качество старых AM2 брусков термопаста порой имеет мало смысла при установке на Athlon.

Тем более при хорошем качестве поверхности радиатора и ЦП можно получить ситуацию когда радиатор присасывается к процессору, а это усложняет снятие радиатора.

В общем несмотря на дешевую GD100 с неизвестным зазором так как герметик я не убирал полностью, температурный режим процессора пришел в более адекватный режим, только при тестировании FPU температура выходит за 90 градусов.

Но оставлять человеку такой процессор я не хотел, потому установил более новый и производительный Athlon II x2 215, снова без термопасты устанавливаю брусок охлаждения, проблем никаких даже при нагрузке на FPU.

Системная плата о таком процессоре даже не знает, но работает.

На всякий случай я решил обновить BIOS в системной плате, тем более Gigabyte добавила микрокоды на процессоры второго поколения (AM3) хотя плата изначально выпускалась как AM2, это наглядный пример как от программной части зависит работоспособность реального оборудования.

Тот же Asus не удосужился в AM2 плату (точную модель которой я уже забыл) добавить микрокоды AM3 процессоров тем самым принуждая покупателя выбрасывать "старое и никчемное" и покупать "новое".

Вернемся к обновлению BIOS у Gigabyte, встроенная утилита работает только с Floppy дисками.

Пришлось записывать DOS на флешку и прошивать утилитой что Gigabyte предоставляет вместе с прошивкой, визуально изменений мало между F7 и F10e прошивками, пропала надпись 64-bit говорящая что ОЗУ работает в один канал.

К слову, ОЗУ так и не заработала в двухканальном режиме после обновления BIOS, не знаю в чем дело (количество ранков, прошивка платы или физический дефект), но точно не в расположении модулей, я проверял разные положения модулей ОЗУ в слотах.

Естественно я сделал повторные тесты производительности, и с новым микрокодом заметно снизились задержки доступа к ОЗУ, в остальном особой разницы я не обнаружил.

На этом собственно все, как меня и просили я починил ПК.

Пришлось правда процессор заменить за что спасибо AMD что наложили термопасту вместо припоя в некоторые процессоры...

Конечно, нет более злостной корпорации чем Intel в плане злоупотребления термопастой под крышкой процессоров, но nVidia тоже не постеснялась одно время злоупотреблять термопастой, и AMD тоже оставили в своей истории данное позорное пятно, но я уже давно не удивляюсь последствиям.

Я искренне рад тому что избавился в свое время от i7 6700K заменив на более производительный в целом R5 1600, я могу только посоветовать обходить стороной вещи в которых применены подобные методы запланированного устаревания физически наносящие вред оборудованию.

Стоит понимать что корпорации продают свои творения с "закладками" всегда за полную себестоимость и дороже, думаю ситуация с запланированным устареванием изменится только когда потребитель начнет думать перед покупкой устройства набитого "закладками" принуждающими к апгрейду там где этот апгрейд в принципе не нужен.

Тем более не стоит забывать что каждое электронное устройство может работать очень долго и приносить реальную пользую, а когда производители прибегают к запланированному устареванию огромное количество электроники искусственно превращается в мусор который невозможно использовать, экологи вы где?

На этом все, благодарю за внимание.

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Теги

amd intel microsoft процессоры термопаста экология скальпирование процессора припой скальпирование запланированное устаревание
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