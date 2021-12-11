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Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)

SSD можно купить по-разному, в местных магазинах, найти в каталоге, на AliExpress в конце концов, но я решил сделать заказ в интернет-магазине Wildberries и посмотреть что из этого выйдет.
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Предисловие

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На этот раз я решил попробовать интернет-магазин Wildberries, говорят там быстрая доставка и вообще это аналог AliExpress только для СНГ, вот я и решил проверить на деле что из этого выйдет.

Изначально я вообще пытался найти микроскоп подходящий под мой бюджет, но ассортимент оказался скудным и заказывать микроскоп мне придется на AliExpress, но это уже в другой раз.

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Так как с микроскопом у меня не задалось, я пошел перебирать наиболее необходимые вещи которые в приоритете к покупке, на второй комплект ОЗУ у меня было недостаточно бюджета чтобы не ломать лишний раз и так сомнительного качества слоты от Asus в материнской плате ASRock B560M HDV.

Блоки питания мне уже не особо важны на данный момент ибо недавно обзавелся одним БП, и он меня более чем устраивает хотя и не спускаю глаз с конденсаторов внутри.

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Далее я перешел к SSD, и моя цель поисков именно SATA SSD, ибо переносить NVMe SSD между разными системами крайне проблематично, а в случае Intel 500 серии (возможно и другие) первый слот M2 вообще бывает неисправен по вине неполноценности процессоров Intel.

В итоге я собирался заказывать парочку 120GB SSD и на оставшиеся от бюджета деньги еще микроскоп прикупить, однако я подумал немного, посмотрел разницу в стоимости, и решил потратить почти весь бюджет на два SSD объемом 240GB, это было гораздо выгоднее трёх SSD на 120GB за те же деньги.

Конечно, в плане объёма и долговечности хранения информации HDD намного предпочтительнее будут:

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Но мне нужно не хранение данных, мне нужно использование в разных системах, SSD конечно не RAM, но на какое-то время хватит...

В итоге был заказан герой текущего обзора Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3) и герой следующего обзора Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1).

Ссылка на товар: ( by.wildberries.ru/catalog/14706170/detail.aspx )

Сам обзор было решено разделить на несколько частей для удобства чтения, и в данной части будет обзор только одного SSD из двух заказанных.

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-= Здесь будет ссылка на вторую часть =-

Wildberries

Так как я заказываю впервые в данном интернет-магазине, я решил внимательно проследить за доставкой моего заказа.

На первый взгляд все идет хорошо, даже изменился статус доставки в котором указан теперь СЦ Калуга.

И тут закономерное желание посмотреть "а где это"...

Я конечно нашел искомый "СЦ Калуга", но этот тот случай когда лучше бы даже не думал искать, прочитав отзывы на данный сортировочный центр у меня немного сжалась пятая точка в осознании, что там сейчас два моих заказа на общую сумму в 4514 рублей (~61$)...

Впрочем, это всего лишь отзывы, которые может написать любой желающий пользователь Яндекса, и если не осознавать в полной мере факт того что негативные отзывы могут быть написаны специально (накрутка негативных отзывов с целью подрыва репутации), паника и переживания за свой заказ будут обеспечены.

А мне не остается ничего другого как ждать свои заказы, чтобы проверить лично, действительно ли все так плохо как пишут в отзывах на Яндекс картах, или отзывы эти были написаны недобросовестными "покупателями" которые промышляли массовым заказом и отказом от доставки разоряя конкурентов до введения платы за подобные злоупотребления.

По поводу злоупотребления отказами от товара, была найдена информация, что платить деньги за возврат товара нужно только тем, у кого более 90% возврата, то есть если вы из 20 заказов вернули обратно 19, то нужно будет заплатить за возврат в любом случае.

Я не могу себе представить адекватного человека который будет настолько массово делать возвраты вещей, это как минимум не разумно и я прекрасно понимаю Wildberries когда они вводили плату за возвраты если у человека слишком много возвратов.

Учитывая что мои заказы не провели даже одного дня в "СЦ Калуга" который знатно обхаживали негативными отзывами, якобы этот СЦ очень медленный и все теряют там, я продолжу наблюдение за доставкой и в случае странностей продолжу добавлять информацию в данном разделе.

В общем ничего странного не произошло, мои заказы были доставлены в срок заявленный на сайте.

Обзор

Заказ прибыл в целости и сохранности.

Корпус целиком из пластика и опломбирован.

Больше нечего осматривать.

Тесты

В систему все установлено навесным монтажом, я делал замеры температуры корпуса, но ничего примечательного не было.

SMART говорит что диск новый и включался всего 3 раза, во время прохождения теста было израсходовано 34 ГБ записи и 38 ГБ чтения, оптимальный размер блока/кластера вышел на уровне 32 КБ, а максимальные скорости достигнуты при размере блока/кластера 256 КБ.

Victoria показала вполне хороший график скорости на протяжении всего объёма, но это SSD практически с завода, максимальная температура была достигнута в районе 41 градуса если верить встроенному датчику.

Я очень не хотел тестировать CrystalDisk Mark по причине неполноценности результатов при стандартном профиле, но в итоге решился и сделал тесты, чтобы исключить фрагментацию тестового файла CDM я проводил тестирование в пустых разделах на которые еще ничего не записывалось, а следовательно даже MFT таблица там будет без фрагментации и не фрагментирует собой тестовый файл.

RND 4K показывает скорость при условии максимальной фрагментации файловой системы и строгом размере каждого файла по размеру сектора, в реальности встретить подобное практически невозможно, а работу с маленькими файлами без фрагментации CDM не показывает при стандартном профиле тестирования который все ждут.

В итоге я сделал дополнительные тесты:

Разборка

Корпус разобрать проблематично, очень много защелок по краям крышки, оригинальную пломбу без повреждений снять не выйдет, оно и к лучшему.

Внутри установлена плата закрепленная пластиковыми защелками, никакого контакта с корпусом для охлаждения.

На плате установлена только одна микросхема на 256 ГБ, три посадочных места намекают что это младшая модель SSD.

Контроллер MaXiO MSA0902A-B2C, микросхема памяти NC68QAA1222256G.

Заключение

Несмотря на пугающие отзывы для некоторых сортировочных центров Wildberries, мои заказы приехали быстро и в целости.

Я определенно доволен как скоростью доставки, так и качеством, хотя в магазине и не столь широкий ассортимент как на AliExpress, но стоимость зачастую идентична местным интернет-магазинам и AliExpress, хотя бывают и исключения, куда без них.

Сам SSD оказался новым, что подтверждает оригинальная пломба и состояние SMART, а так же отсутствие заметных следов использования, именно следы использования отсутствуют, а не проверок на заводе.

Насколько SSD живучий покажет время, но в местных интернет-магазинах по сути я бы купил то же самое, только с гарантией вероятно было бы проще, которую я определенно потерял разобрав SSD ради обзора.

-= Здесь будет ссылка на вторую часть =-

На этом все, благодарю за внимание.

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обзор тест aliexpress ssd sata smartbuy интернет-магазин магазин wildberries helix
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