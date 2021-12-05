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Вступление

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Выдалась у меня возможность прикупить блок питания для системы чтобы не мучить Delux MicroATX 450W нагрузками от R9 290 + R7 2700X, однако с новым блоком питания всплыли нюансы о которых я расскажу и покажу в пределах данного обзора.

Прежде всего расскажу почему я выбрал именно AeroCool ECO-600W, это его цена (~29$), заявленная мощность (600 Вт) и хорошие отзывы в разных каталогах.

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Введение в заблуждение покупателя

Данный раздел я не просто так здесь возвел, ибо я расскажу о некоторых грязных методах которыми пользуются производители и магазины, чтобы увеличивать продажи за счет введения в заблуждение покупателя.

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Первый метод введения в заблуждения это не указывать конкретные характеристики товара:

Здесь якобы указано что есть PCIe 6 pin и что есть PCIe 8 pin в виде 6+2 pin коннектора универсального, любой здравомыслящий человек подумает что у блока питания есть один коннектор 6 pin, и один коннектор 6+2 pin, как собственно и указано два разных коннектора в двух разных строках.

Но на практике покупатель получает только один коннектор 6+2 pin, а то что было указано в характеристиках подразумевалось что этот 6 pin коннектор появляется из 6+2 pin.

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И это самый что ни есть обман покупателя в завуалированном виде, ведь даже на сайте производителя четко указано что коннектор питания PCIe всего один, но продавцы создали видимость что коннекторов два.

Второй метод введения в заблуждения это показывать фотографии не соответствующие действительности:

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На фото производителя отчетливо видно три индуктивности и два конденсатора составляющих цепь фильтрации питания, однако что мы видим в реальном блоке питания?

Наверное сельская корова языком слизала целую охапку золотистых индуктивностей и конденсаторов...

Можно заметить посадочные места под исчезнувшие элементы фильтрации питания, они явно предусмотрены в данном блоке питания как показано на сайте производителя, неужели магазины занимаются вандализмом и снимают дросселя переклеивая заводские пломбы с ювелирной точностью?

Думаю производителя следует заставить продавать свои блоки питания на AliExpress где натолкают ему по одной звезде и откроют тонну споров с возвратом средств за несоответствие описанию...

Я еще не включил блок питания, а меня уже дважды ввели в заблуждение как покупателя...

Внешний вид, комплектация и установка

Перейдем к самому блоку питания, что он из себя представляет при первом открытии коробки.

Коробка обычная, достаточно прочная, чтобы защитить блок питания от внешней агрессивной среды, а от попадания влаги защищает герметичная пленка которой обтянута и запаяна вся коробка.

После вскрытия коробки была обнаружена причина по которой блок питания свободно болтался внутри коробки, но в целом все уложено аккуратно и блок питания дополнительно обвернут в "пупырку".

Далее я развернул провода, и для меня стало загадкой почему производитель блока питания оставил лишь один коннектор питания для видеокарты, ведь именно для питания видеокарт требующих 2 коннектора питания люди и берут блоки питания от 550 Вт.

Можно ли отсутствие второго коннектора питания видеокарты списать на экономию? Очень сомневаюсь, скорее всего просто сделали блок питания на "отвали" и забыли что он на 600 Вт и по идее должен питать видеокарты с двумя коннекторами питания.

Но я не могу упустить и грамотное решение производителя выраженное в том, что размещен лишь один коннектор питания на одном проводе (PCIe), это действительно грамотное решение и так по-хорошему должны быть устроены все блоки питания, за исключением конечно ветвей питания на которых в принципе не может быть большая нагрузка (SATA).

Провода имеют типичное сечение, AWG20 для MOLEX/SATA и AWG18 для CPU/VGA питания, типичный минимальный набор сечений...

На самом блоке питания есть одна пломба, потому я сначала проверю его в работе прежде чем буду разбирать, вдруг еще пыхнет...

Рассмотреть внутренности проблематично без разборки, но отлично заметно отсутствие компонентов которые были показаны производителем на официальном сайте для данной модели БП...

Первые фото инструкции у меня получились так себе, но это не особо то и важно, ибо в общем плане все равно ничего не выйдет прочитать.

Ну а далее я установил блок питания в систему, и у меня просто не было другого выбора как использовать переходник из MOLEX в 6 pin PCI-e, длину провода до первого коннектора MOLEX я предлагаю оценить по фотографии, а учитывая что на периферийные коннекторы производитель пустил дешевые AWG20 провода то это выглядит как безумие...

Блок питания в действии

Работает блок питания тихо, воздушный поток слабый но ощутимый рукой, тут претензий никаких

По уровню напряжений все в норме, но на видеокарте немного занижено т.к. замер напряжения проводится где-то на текстолите платы далеко от коннектора питания.

Нагрузку от игры 7 Days to Die блок питания выдержал в системе состоящей из R9 290 Tri-X и R7 2700X, но я не стал слишком долго держать нагрузку ибо потери мощности на периферийных проводах слишком высоки, есть лишний риск повреждения проводов и соединений.

При нагрузке системы игрой на свободном от нагрузки проводе было 12.12в, до коннекторов видеокарты дошло 10.95в через переходник подключенный от ветки AWG20 и 11.97в через заводскую косу PCIe.

Очевидно производитель учел потери на проводах и по линии 12в чуть завысил напряжение чтобы до потребителя дошло ровно 12в при нагрузке.

Непонятно только каким образом человек должен получить второй коннектор питания PCIe, ведь заводские периферийные линии питания совершенно не подходят чтобы к ним подключать переходники на основе molex, ~1.17в потери на проводе это уже серьезно...

И в отличие от STC Delux MicroATX 450W данный AeroCool ECO на 600 Вт никак не реагирует на искры при подключении лампы накаливания во время работы.

Блок питания требует доработки, и это факт, изначально я собирался делать модификацию блока питания в пределах данного обзора, но подумал и решил что лучше отдельную статью для этой работы создать, а сейчас только переходник спаял на скорую руку используя обрезки чтобы видеокарта нормально питалась.

При длительной нагрузке на видеокарту блок питания значительно прогрелся, по ощущениям от выдуваемого воздуха сложно сказать что сильнее нагревалось, Delux MicroATX на 450 Вт или герой обзора AeroCool ECO-600W.

В качестве нагрузки я оставил Unigine Heaven Benchmark 4.0, процессор он почти не грузит, но сойдет.

Снаружи корпус равномерно прогрелся, везде температура в районе 40 градусов.

Внутри температуры относительно однородные по всему блоку питания, а это говорит о том что следует улучшить продуваемость.

Ибо воздушный поток родного вентилятора действительно слаб, хотя в моем случае еще играет роль положение блока питания, но справедливости ради есть даже заводские корпуса в которые блок питания устанавливается точно так же как и у меня.

В целом ничего критичного я не нашел, работать будет какое-то время...

Пульсации

Так как у меня нет осциллографа, но есть вполне неплохой хотя и старый цифровой мультиметр, я решил проверить уровень пульсаций именно мультиметром, это явно лучше, чем ничего.

Без нагрузки уровень пульсаций по линии 12в около 4мв, по линии 5в пульсации вышли на уровне 2мв.

При нагрузке Unigine Heaven Benchmark 4.0 пульсации по линии 12в поднялись до уровня 38-52мв, 52мв это максимум который я видел и мне удалось сфотографировать, по линии 5в всего 7мв.

Ради интереса я запустил тот же бенчмарк на своем основном ПК с блоком питания Chieftec GPS700A8 который уже 5 лет не обслуживался.

В простое пульсации измеряются единицами.

В нагрузке можно сказать аналогично, как и с блоком питания AeroCool если сделать поправку на то что GTX 1070 несколько меньше энергии потребляет чем R9 290.

Разборка

При желании пломбу можно снять абсолютно без следов как на самой пломбе так и на блоке питания, но у меня не было цели снимать абсолютно без следов так что снял как получилось.

Корпус легко снимается, внутри установлен довольно мощный 12см съемный вентилятор на 12в 0.5А, судя по всему достигнутая температура более чем в 60 градусов по мнению производителя норма и не заслуживает особого увеличения скорости работы вентилятора...

При осмотре в общем плане бросаются места, где производитель пожадничал запаять входные фильтры питания, именно эти отсутствующие фильтры красочно сияют золотым цветом на фотографии от производителя данной модели блока питания...

Хотя бы термистор оставили и на том спасибо, что не приходится ловить фейерверки из розетки при включении блока питания...

Диодный мост GBU606 (6A, 600v), два N-канальных мосфета PTA15N50 (500v, 15A), два конденсатора HCON (150mF, 400v, 105c), термистор NTC 3D-13 (до 6A).

Основной трансформатор довольно массивный ERL-35FZ ZC, дежурный трансформатор EE-19AZ CK и контроллер UTC7608D, радиаторы довольно примитивные.

Еще можно найти одноканальные оптопары PC817C из одной партии и ICF KA3845D на который я не смог найти документацию.

Маркировка текстолита S-650DZ, это указывает на то, что основа взята от старшей модели и обрезана до того что есть, думаю внимательные уже заметили что входные ёмкости меньше по размерам чем маркировка на плате обведена.

Практически все конденсаторы одного производителя ASIA X и рассчитаны на температурный режим 105c.

Выходной дроссель и групповой трансформатор намотаны толстой медной проволокой явно рассчитанной на заявленные характеристики мощности.

Силиконовых соплей AeroCool явно не пожалел, а так же можно заметить что дросселя поменьше с ферритовыми стержнями залиты лаком, и это правильно.

Еще одно подтверждение, что плата использована от старшей модели БП это места под выводы проводов, далеко не все отверстия заняты проводами, а это значит есть отличная возможность для наращивания нужных проводов.

Прошу обратить внимание, перемычки в местах для перемычек это нормальное явление и не является никоим образом экономией на компонентах, но перемычки в местах предназначенных для дросселей уже является упрощением конструкции.

Диоды Шоттки MBR3045CT и MBR30100.

И напоследок супервизор GR8313 и пустой текстолит обратной стороны.

Заключение

Пока что блок питания от AeroCool меня радует, уровень пульсаций сопоставим с моим основным Chieftec GPS700A8, но стоит учитывать что замеры проводились мультиметром и могут быть занижены относительно реальной ситуации, хотя и мой GPS700A8 без обслуживания конденсаторов отработал уже более 5 лет в отличие от AeroCool ECO-600.

Специально для людей которые с пеной изо рта носятся и рассказывают как достигнутые при измерениях пульсации в 50+мв убивают жесткие диски и вообще все что можно убить, к сожалению мне приходилось встречать таких людей хотя это редкость:

Если жесткие диски умирают от пульсаций в 50+мв, то у моего GPS700A8 фейковые пульсации выходит, а ведь за 5 лет работы я на него вешал и CrossFire из видеокарт каждая из которых кушает по 210-260Вт, и sapphire р9 390X что словила КЗ отправив блок питания со всеми жесткими дисками в защиту, и прочие безумия происходили с короткими замыканиями на корпус от проводов...

Наверное я просто божественно везучий, что при таких условиях работы некоторые жесткие диски наработали 31-54 тысячи часов, но на самом деле пульсации не настолько страшны как их "рисуют", и при желании можно легко найти допустимые пределы пульсаций для блоков питания, и для 12в ATX допустимый рабочий предел 120мв.

Но вернемся к AeroCool ECO-600, а точнее к его возможностей для модификации.

Учитывая что AeroCool использовали "базу" от более дорогого блока питания, на плате остались свободные места под установку цепей фильтрации питания и дополнительных проводов, так же можно еще заморочиться и докинуть дроссель вместо одной перемычки.

Единственное, что сомнительно сделано это охлаждение блока питания, производитель явно настроил систему охлаждения на тишину в ущерб температурам при нагрузке, но пока ничего критичного я не наблюдаю в плане нагрева.

Остается открытым вопрос долговечности конденсаторов использованных в блоке питания, в моем основном Chieftec GPS700A8 хоть и солянка конденсаторов разных производителей, но они уже более 5 лет работают без замены и проблем, а как поведут себя конденсаторы использованные AeroCool это уже открытый вопрос несмотря на то, что все конденсаторы одного производителя.

А отсутствие второго провода питания PCIe может поставить в ступор покупателя которому нужно подключить видеокарту с двумя коннекторами, но учитывая относительно широкие возможности для модификаций это не серьезная проблема, а для человека с руками и паяльником дело 5 минут сделать все что ему захочется в плане конфигурации проводов.

В целом, учитывая стоимость на уровне ~29$ блок питания AeroCool ECO-600 показал себя довольно хорошо, можно было конечно докинуть чуть-чуть и купить получше БП, а потом еще немного и еще чуток... Но нет, нельзя.

Я не могу рекомендовать данный блок питания абсолютно всем по причине наличия всего одного провода питания видеокарты, но если руки растут из плеч, а в этих руках паяльник не дрожит перед новым блоком питания из магазина, то данный блок питания более чем достоин внимания за свою стоимость.

На этом всё, благодарю за внимание.