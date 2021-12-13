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Предисловие

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Это вторая часть обзора моего заказа на Wildberries, с первой частью можно ознакомится по ссылке:

-= Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3) =-

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В этой части обзора будет участвовать Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1), я разделил обзор и тест SSD по разным частям только ради удобства, чтобы не перегружать одну статью двумя обзорами.

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Ссылка на товар: ( by.wildberries.ru/catalog/6720418/detail.aspx )

Обзор

SSD имеет розничную коробку, она оклеена пломбами со всех сторон, где возможно открытие.

Внутри коробки SSD упакован еще в блистер, инструкция там же.

Корпус с одной стороны пластиковый, с другой металлический, больше тут нечего рассматривать.

Тесты

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SMART чистый, оптимальная производительность достигнута при размере блока/кластера 16 КБ, максимальная производительность достигнута уже при размере блока/кластера 128 КБ, счетчик прочитанного объема данных отсутствует, максимальная температура по датчику была 37 градусов.

Victoria показала нормальный график скорости.

Я уже говорил в предыдущей части обзора, что изначально не хотел делать тесты в CrystalDisk Mark, и здесь я не буду повторять причины по которым сделано именно так, а не иначе.

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Разборка

Заводских пломб нет, легко разобрать можно при помощи небольшой плоской отвертки.

В данном случае SSD состоит из четырёх чипов памяти которые занимают все посадочные места, две термо прокладки установлены пьяным мастером.

Контроллер Silicon Motion SM2259XT, чипы памяти 1NE2D NY110 (INE2D NYII0?) производства Micron, было бы удивительно увидеть чипы памяти от других производителей.

Заключение

SSD от Crucial показал лучше результаты чем герой предыдущей части обзора от SmartBuy, но так или иначе в реальном использовании разница вряд ли будет ощутима.

Однако отмечу что Crucial сделали половину корпуса из металла, вероятно это и сыграло роль что после тестов максимальная достигнутая температура оказалась на отметке 37 градусов цельсия, когда SSD от SmartBuy набрал более 40 градусов по датчику имея лишь один чип памяти.

А теперь вернусь к Wildberries, в отзывах к SSD от Crucial я заметил недовольного человека, по его словам он купил 10 штук таких SSD в разных местах, но именно тот что продавался на Wildberries внезапно оказался у него и с размытым названием фирмы, и медленной скоростью записи с отличием до 5 раз.

Естественно никаких подтверждающих слова фотографий нет, как у первого что заявил про подделку, так и у второго что заявил про мутные логотипы.

Что я могу сказать, охотно верю (нет) подобным отзывам без каких-либо подтверждений сказанному...

А если серьезно, имейте совесть и подтверждайте подобные заявления доказательствами, размыт логотип? Сфотографируйте и покажите это, а еще лучше чтобы были подтверждения тому, что этот товар с размытым логотипом был куплен именно там куда отправлен отзыв, а то вдруг это подделка купленная на станции метро...

Учитывая явно однотипные плохие отзывы к одному из сортировочных центров WB, и подобные отзывы без доказательств хотя бы простейших, я могу предположить что это конкуренты Wildberries негодуют.

А я тем временем буду и дальше использовать WB по возможности вместо AliExpress, конечно, не стоит терять бдительность, и все негативные отзывы считать заказными от конкурентов.

Это возможно слишком сложно для некоторых людей, но всегда следует объективно анализировать происходящее, если есть множество однотипных отзывов, что пытаются внушить недоверие к объекту, то скорее всего эти отзывы были написаны специально, просто держать в уме возможность такого факта, особенно если отзывы без каких-либо доказательств сказанному или противоречат иным фактам прямо или косвенно связанным.

В любом случае у меня теперь есть удобные SATA SSD, можно и тестами заняться не мучая как M2 слоты на системных платах, так и NVMe SSD что был единственным свободным для перемещения между разными ПК...

И да, SSD были куплены на деньги вырученные за статьи, обзор не является рекламой.

-= Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3) =-

На этом все, благодарю за внимание.