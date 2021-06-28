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Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$

Наверняка далеко не каждому нужен преобразователь из VGA в HDMI, однако данная вещица очень выручит при подключении старых ПК (и не только) к современным мониторам (картам захвата), которые лишены аналоговых входов.
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Предисловие

Однажды я купил карты захвата у разных продавцов, и одна из карт стала моей основной, все бы прекрасно, но я понял что могу записывать видео только если у видеокарты есть HDMI выход.

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В итоге я начал поиски VGA карты захвата, однако стоимость таких решений меня не очень удовлетворила, и тут я понял что можно просто взять преобразователь из VGA в HDMI.

Покупал я данный преобразователь примерно за ~3$ без учета стоимости доставки.

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Ссылки на товар и магазин:
https://aliexpress.ru/item/1005001666329324.html
https://aliexpress.ru/store/3427002

Обзор

Из упаковки был обычный пакетик, т.к. я брал несколько вещей одним заказом то в "пупырку" были обвернуты все товары в почтовом пакете, ничего примечательного не было потому перейдем сразу к адаптеру.

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Комплект состоит из довольно чахлого провода питания (Micro-USB) и 3.5 мм. аудио, но свои задачи они выполняют несмотря на физические параметры...

Разобрать можно обычным кухонным ножом, никакого крепежа не предусмотрено в корпусе.

Плата выглядит опрятно несмотря на оставшийся флюс после пайки в некоторых местах, пайка качественная.

Из начинки уже знакомый ранее MacroSilicon, только чип не для захвата видео, а для преобразования аналогового сигнала в цифровой.

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Основную работу делает MacroSilicon MS9288C, запитывается с помощью двух стабилизаторов AMS1117 на 3.3в и 1.8в, рядом кварц на 24.576 МГц, немного SMD резисторов с конденсаторами и готово.

Блок-схема MS9288C:

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Технические характеристики MS9288C:

Самое интересное это максимальная пиксельная частота которую способен адаптер "переварить", и она на уровне 165 МГц (analog sampling rate в таблице), это не позволит установить разрешение 2048x1536, или даже 1920x1200 при 60 Гц, но 1600x1200 и 1920x1080 вполне укладываются в заявленные возможности чипа.

Испытание в деле

Самое первое с чем я столкнулся, это возможные проблемы с определением если подключить "на горячую", адаптер может работать только в 640x480 режиме пока ПК не будет перезагружен, но в остальном лучше, чем ожидалось.

Адаптер прекрасно работает как с китайским переходником "HDMI to VGA" (да, это странно HDMI переводить в VGA чтобы обратно перевести в HDMI), так и со встроенной графикой в системной плате, но ввиду ограниченных возможностей переходника "HDMI to VGA", проверять я буду со встроенной графикой на системной плате.

Там, справа он, черненький такой из системной платы торчит...

Несмотря на заявления производителя чипа по максимальной пиксельной частоте, адаптер справился и с разрешением 2048x1536 что значительно превосходит 165 МГц заявленные для MS9288C.

Однако 1600x1200 при 120 Гц уже явно не вытягивает (характерные для аналогового сигнала искажения), карта захвата была в режиме 1920x1080 когда сделал скриншот, но смена режима карты захвата в 1600x1200 ничего не изменила, изображение такое же тусклое и разорванное, разве что более четко выглядит.

Для записи видео я использовал режим карты захвата 720p в 60 FPS, в целом качество изображения без нареканий.

Еще важно подобрать уровень громкости чтобы не глушить адаптер высокой громкостью, иначе качество звука пострадает.

Выводы

Адаптер VGA-HDMI (из VGA в HDMI) определенно вещь полезная если у устройства нет HDMI выхода, а его нужно подключить к HDMI карте захвата либо монитору.

Меня смущает уровень нагрева, на корпусе 45 градусов набралось за время работы, учитывая что корпус пластиковый, а внутри сплошной воздух, скорее всего сам чип нагревается до уровня 60-70 градусов, но это лишь предположение, ибо без корпуса использовать его невозможно.

Качество звука оставляет желать лучшего со всеми адаптерами и картами захвата, если есть возможность лучше избежать "лишние" узлы при передаче звука, тем более данный адаптер шумит немного когда никакого звука нет:

Качество видео без нареканий, что на монитор, что на карту захвата, данный адаптер способен даже больше чем заявлено, например 2048x1536 при 60 Гц (почти 270 МГц при заявленных 165 МГц), да и любое другое доступное разрешение при 60 Гц.

Еще отмечу что данный адаптер с задержкой определяет входящий режим видео, например, загружается ПК, заставка BIOS мелькает пару секунд, но адаптер не успевает включиться, чтобы показать эту заставку.

Этот дешевый китайский адаптер определенно отправляется в "коробку" полезных мелочей.

На этом все, благодарю за внимание.

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