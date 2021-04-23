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Предисловие и характеристики

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Изначально я заказал три разные карты захвата, но обзор начинаю писать при наличии лишь двух из трёх, информация о третьей карте захвата будет дополнена в процессе.

Мой выбор пал на китайские карты захвата по причине низкой цены и портативности, была надежда что хотя бы одна карта захвата из трёх покажет адекватные результаты.

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В общей сумме карты захвата стоили ~27.7$ по курсу на момент заказа, две карты захвата от одного продавца, и третья карта от другого продавца.

Примерно 18 дней доставка заказа длилась с картами захвата на 6.4$ и 10.54$, третья карта захвата за 10.8$ всё еще в дороге (~24 дня доставка).

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Карты захвата за 6.4$ и 10.54$: ( https://aliexpress.ru/item/4001045562575.html - не рекомендую покупать у данного продавца, подробнее в разделе Прошивка )

Магазин, если продавец уберет товар: ( https://aliexpress.ru/store/1260438 )

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Карта захвата за 10.80$: ( https://aliexpress.ru/item/4001269757310.html )

Магазин, если продавец уберет товар: ( https://aliexpress.ru/store/5499181 )

Хотя китайцы и рекомендуют применять OBS для записи видео, но я нашел (вспомнил) старый добрый VirtualDub, который не так функционален как OBS, но делает свою работу гораздо лучше, и самое главное не отказывается работать как OBS при старых видеокартах или драйверах...

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Причем VirtualDub позволяет записать поток видео без изменений как поступает с карты захвата, OBS такой возможности не предоставляет (плохо искал?).

Характеристики:

Изначально я думал сделать разные таблицы для заявленных и действительных характеристик т.к. они различаются, но я решил оставить действительные характеристики, которыми реально обладает устройство несмотря на красивые заявления китайцев.



USB 2.0+CHINA

6.4$ USB 3.0+CHINA

10.54$ Coffee color (USB 3.0)

10.80$ Важно! В целом работают хуже чем должны работать. Могут быть проблемы при записи аудио/видео с видеокарт от nVidia Скорость доставки в моем случае ~18 дней ~24 дня Процессор MacroSilicon MS2109

(работает хуже, чем заявлено его производителем) MacroSilicon MS2109 Интерфейс USB 2.0 Версия HDMI (Вход) 1.4b, однако не поддерживает 2560x1440 при 60 Гц. 1.4b Максимальное входное разрешение HDMI 4096x2160

Может зависеть от видеокарты. Максимальное разрешение захвата До 1280x1024 изображение без искажений

До 1920x1080 размыто (интерполяция) 1920x1080

(без искажений) Частота захвата

VirtualDub - MJPG 60 FPS - 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480

50 FPS - 1280x960

30 FPS - 1280x1024, 1360x768, 1600x1200, 1920x1080

Можно выбрать 60 FPS при любом разрешении, однако разрешения свыше 1280x720 реально записывает в 30 FPS повторяя кадры для получения 60 FPS видеофайла. Частота захвата

VirtualDub - YUY2 30 FPS - 720x480, 640x480, 25 FPS - 720x576

20 FPS - 800x600, 10 FPS - 1024x768, 1280x720

8 FPS - 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 5 FPS - 1600x1200, 1920x1080 Битрейт потока видео

(зависит от контента) ~150 Мбит/с - YUY2 - 720p10

~50-70 Мбит/с - MJPG - 720p60 ~155 Мбит/с - YUY2 - 1080p5

~15-80 Мбит/с - 1080p30

~16-50 Мбит/с - 720p60 Битрейт аудио 96 KHz, 2 канала, 3072 Кбит/с, PCM

Внешний вид

Первым делом покажу "USB 3.0 China Edition", слева настоящий USB 3.0 (3.1 и т.п.), справа "китайский" (карта захвата за 10.54$), по сути это тот же USB 2.0 только в синий цвет покрашен, продавец определенно обманул в данном случае, надеюсь третья карта захвата будет без такого откровенного обмана...

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Так карты выглядят общим планом:

Карта захвата за 6.4$:

Выглядит аккуратно, корпус алюминиевый, окрашенный, довольно приятный и прочный, из крепежа присутствует 4 винтика, никаких пломб не установлено.

Единственное в чем можно упрекнуть данную конструкцию, это в физической нагрузке на USB порт когда подключен HDMI кабель.

Особенно хочу отметить грамотное смещение USB штекера, карта хоть и блокирует нижний USB порт своими габаритами, но боковой USB не блокирует.

Инструкция на английском и китайском языке:

Карта захвата за 10.54$:

Корпус из пластика, никакого крепежа не предусмотрено для прочности конструкции, USB на проводе, что значительно снижает нагрузки на гнездо, но физически здесь использован USB 2.0 несмотря на синий окрас (USB 3.0 China Edition).

Особых нюансов при подключении к ПК нет благодаря проводу, инструкция всего на 4 страницы.

Примечательно что в инструкции написано про максимальное входное разрешение на уровне 1080p 60Гц, хотя на деле входное разрешение может быть до 4k т.к. MS2109 поддерживает такие режимы, как и стандарт HDMI 1.4b.

Карта захвата за 10.80$:

USB 3.0 здесь настоящий, однако задействованы только пины от USB 2.0, о чем в разделе разборки карты захвата.

Корпус ничем не хуже чем у карты захвата за 6.4$, есть пломба.

Инструкция выглядит следующим образом:

Результаты

Карты захвата за 6.4$ и 10.54$:

Я объединил данные карты захвата в один раздел т.к. разницы между ними нет, процессор одинаков, и по работе разницы я не обнаружил никакой, потому тесты буду делать лишь на одной карте захвата чтобы не дублировать одинаковые результаты.

Проведя некоторое количество экспериментов, я пришел к выводу, что максимальное разрешение записи 1280x1024 - 30 FPS, 1280x960 - 50 FPS и 1280x720 - 60 FPS, при более высоких разрешениях уже происходит размытие изображения.

Я не сразу заметил, но некоторые видеокарты выставляют режим чересстрочной развертки 29 Гц для вывода на карту захвата при разрешении захвата 1920x1080, именно по этой причине в режиме 1920x1080 получилось отвратительное качество.

Конечно, при выставлении прогрессивной развертки качество захвата выходит гораздо лучше, но адекватная картинка только в пределах 720p разрешения захвата, если выставить 1080p разрешение захвата то изображение выходит размытым.

Проведя более детальное сравнение я пришел к выводу, что MacroSilicon MS2109 используемый в данных картах захвата включает аппаратную интерполяцию при разрешениях выше чем 1280x1024.

Стандартные свойства яркости/контрастности в картах захвата установлены некорректно ("китайские" мониторы повлияли на такой выбор стандартных настроек?), для более качественной цветопередачи мне пришлось изменить параметры как показано на втором скриншоте:

Так выглядит разница при записи между оригиналом, исправленными вручную, и стандартными (китайскими) параметрами:

Запись в 60 FPS нареканий не вызывает, не лучший конечно пример для восприятия, но достаточно хороший для интенсивной нагрузки карты захвата:

Запись следующего видео проводилась системой с процессором Athlon II x2 215 @ 2.9 GHz, 4 GB DDR2, Radeon RX 560 4 GB (не участвует в работе).

В качестве утилиты для захвата видео использовался VirtualDub, не стоит пробовать на подобных системах применять такие тяжеловесные мутанты как OBS и прочие, это плохая идея как показала практика...

Потеряно всего 10 кадров из 286 821 (1 час 19 минут 40 секунд записи), это более чем отличный результат для карты захвата за 6.4$, но возникли сложности с объемом файла в 40.6 ГБ, файл оказался слишком большой и потому я просто подключил жесткий диск второстепенного ПК к основному через внешний контроллер.

Получился такой файлик на выходе:

Несколько скриншотов снятых с исходного видеофайла:

Я не стал конвертировать файл перед загрузкой на YouTube, просто так минимум потерь от сжатия, хотя от сжатия самого ютуба это не спасает конечно же...

Карта захвата за 10.80$:

Данная карта захвата порадовала меня настоящим разрешением 1920x1080, правда всего 30 FPS, заявленные 60 FPS работают только при 720p.

Еще отсутствует проблема "29 Гц чересстрочная развертка" с той же самой видеокартой, режим видео адекватно установился сразу.

При отсутствии сигнала есть "заглушка" которая отсутствовала у предыдущих карт захвата.

Уровни по стандарту установлены, как и в предыдущих картах захвата, ручная правка спасает ситуацию, но необходимые настройки уже немного отличаются от предыдущего случая.

Если предыдущие карты захвата мне удалось настроить на идентичную цветопередачу, то данную карту захвата настроить мне не удалось на максимальную идентичность цвета.

В целом эта карта захвата уже показывает адекватные результаты, однако и здесь всплыл нюанс...

Если я записываю основным ПК свой второстепенный ПК (сигнал от AMD RX 560), то все отлично:

Но когда я записываю второстепенным ПК свой основной ПК (сигнал от nVidia GTX 1070), тут уже происходит нечто странное, во-первых, видеокарта отказывается признавать данную карту захвата и не посылает HDMI аудио, во вторых изображение разрывается, выглядит это следующим образом:

И судя по всему виной тому какие-то проблемы совместимости с видеокартой от nVidia, т.к. когда наступает "заглушка" при отсутствии сигнала, запись видео работает без сбоев, я пробовал и различные разрешения на основном ПК с GTX 1070, и отключать монитор, ничего не помогает.

Одновременный вывод звука на два выхода

Данный раздел я посчитал необходимым создать, т.к. не всегда очевидно каким образом вывести звук одновременно на карту захвата и 3.5мм аудио выход.

Для начала необходимо будет установить аудиодрайвер подходящий под конкретный аудиокодек установленный в системе, без него не будет устройства "Стерео микшер" в разделе записи звука.

1) Первым делом включаем показ скрытых и отсоединенных устройств.

2) Находим во вкладке "Воспроизведение" нашу карту захвата и включаем её если она отключена.

3) Находим "Стерео микшер" во вкладке "Запись", и включаем его если он отключен.

4) Заходим в свойства стерео микшера во вкладку "Прослушать", выставляем галочку "Прослушивать с данного устройства", и выбираем нашу карту захвата в списке.

5) Не забываем все применять, готово, по желанию можно настроить в других вкладках уровни громкости и т.п.

Разборка

Карта захвата за 6.4$:

Разбирается довольно просто при наличии подходящей крестовидной отвертки, внутри корпуса плата прихвачена капелькой термо клея, на процессоре установлен радиатор с помощью прокладки приклеенной с двух сторон двухсторонним скотчем, я не понимаю в чем была проблема прямо на двухсторонний скотч посадить радиатор.

Но в любом случае за 6.4$ сделано достойно, в отличие от карты захвата за 10.54$ о чем позже...

Примечательно наблюдать строку на текстолите "HDMI TO USB_V3.0".

В качестве процессора выступает MacroSilicon MS2109 (N14BRDF0JY11) в паре с 24MHz кварцом.

Прошивка расположена в соседней микросхеме ATHYC816 24C16N (SU27 D), это 16Kbits (2048x8) EEPROM.

И конечно дело не могло обойтись без линейного регулятора напряжения в лице AMS1117 (3.3 HS2038), он рассчитан на понижение 5v до 3.3v с нагрузкой 800mA.

Карта захвата за 10.54$:

Немного тонкой работы плоской отверткой и карта захвата благополучно разобрана, USB 2.0 вместо заявленного 3.0, те же AMS1117 и MacroSilicon MS2109 что использовались в карте за 6.4$, только отсутствует радиатор.

Забавная ситуация получилась, карта захвата стоит дороже, но сэкономили даже на радиаторе пачка которых стоит менее 4$, вот она, сила "USB 3.0 China Edition"...

Карта захвата за 10.80$:

Разбирается как и карта захвата за 6.4$, только вместо капельки термоклея уже приклеена вспененная прокладка.

Из примечательного можно заметить более полноценную SMD обвязку по питанию и фильтры на линиях HDMI и USB, радиатор уже приклеен на силиконовый герметик (явно с присадками для более высокой теплопроводности).

Совершенно другой уровень за те же деньги по сути, причем здесь присутствует отметка Q.C. Passed и пломба, чего не было в картах захвата от другого продавца.

Процессор по маркировке все тот же MacroSilicon MS2109, это дает основания полагать, что можно перенести прошивку из данной карты захвата в другие и получить хорошее качество записи, но это проверю в разделе о прошивке.

Прошивка расположена в микросхеме ATMHK218 24C16N (SU27 HA), так же 16 Кбит EEPROM, как и в других картах с процессором MS2109.

Преобразователь напряжения A1117B.

Используется конечно же только USB 2.0 т.к. MS2109 не поддерживает USB 3.0, оно и по разводке видно, но в этот раз можно похвалить за настойчивость и использование настоящего штекера USB 3.0 вместо обманки, даже если линии USB 3.0 так и не используются в итоге.

Прошивка

Чтобы перенести прошивку из "хорошей" карты за 10.8$ в "плохую" карту за 10.54$, мне нужен CH341A некогда купленный на все том же AliExpress, переходник на 1.8v применять нет надобности судя по спецификациям на флэш-память.

Я надеялся на прищепку, но в итоге пришлось её подпилить немного т.к. сама по себе она имела ужасный контакт с микросхемой.

Естественно прищепка потеряла возможность захвата за микросхему, но в итоге я смог её прижать вручную к микросхемам и нормально снять данные с микросхем.

Так или иначе прошивки имеют серьезные различия, осталось дело за малым, залить в "плохую" карту захвата данные от "хорошей".

И оказалось всё тщетно, от прошивки размытие никуда не исчезло, "заглушка" при отсутствии сигнала не появилась, процессоры хоть и имеют одинаковую маркировку, но судя по всему я имею дело с подделкой самого процессора MS2109.

К слову, в попытке заставить работать карту захвата за 10.8$ с видеокартой от nVidia, я зашил прошивку от "плохой" карты захвата, но это не помогло в итоге полностью наладить работу с видеокартой от nVidia, но 1080p все так же без интерполяции были, это лишь доказывает что дело с размытым изображением не в прошивке.

Выводы

Первое моё впечатление от карт захвата было отвратительным т.к. первыми приехали китайские подделки на китайскую продукцию...

Изображение оказалось размытым, OBS отказался работать на старых видеокартах/драйверах либо вовсе без драйвера, что тоже добавило негатива т.к. это ограничивает применение пока не вспомнил про VirtualDub.

Позже приехала карта захвата уже от другого продавца, и она показала адекватную картинку, это было разумное решение заказать карты от разных продавцов...

Третья карта захвата за 10.8$ отлично показала себя при записи видео и аудио поступающего от видеокарты AMD, но получилось ужасно когда я пытался записывать аудио/видео поступающее с видеокарты от nVidia.

Я так и не понял как решить эту проблему, но понял что эта проблема есть только с видеокартой от nVidia, я понял это по "заглушке" которая отображается без проблем когда отсутствует сигнал с видеокарты.

Я даже пробовал менять прошивку, это не помогло в итоге (только HDMI аудио начинало работать с nVidia), само видео все так же разрывалось, как и с оригинальной прошивкой, по сути я не могу записать видео со своей GTX 1070 используя карту захвата за 10.8$.

Конечно, 60 FPS при 1920х1080 получить нереально за 10$, но сам факт что такие карты захвата вполне способны на захват видео в 1080р30 уже радует, разве что бывают недоразумения как в моем случае с первым продавцом, пожалуй следует пометить в начале статьи.

При желании записывать в 60 FPS всегда есть режим 720p, но тут есть нюанс, поддельные карты захвата способны на 1280x960 при 50 FPS, когда качественная карта захвата способна на 60 FPS при разрешении не выше 1280x720, думаю есть смысл комбинировать их в зависимости от конкретного случая.

В целом все не так уж и плохо как могло быть, учитывая сколько стоят брендовые карты захвата, китайская карта очень даже отличный выбор, но не стоит рассчитывать на идеальную работу в абсолютно любых условиях и вариациях использования.

На этом всё, благодарю за внимание.