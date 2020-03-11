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Предупреждение: Данный обзор не является рекламным, все вещи были куплены за свои средства, либо достались в нерабочем состоянии от друга/соседа, а после были частично/полностью отремонтированы, если не указано иное в описании конкретного экземпляра обозреваемого.

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В данной статье я укажу список купленных недавно вещей, однако обзор на них будет сделан во второй части, кроме мелочи, не относящейся к теме обзора.Это необходимо для сокращения объема статьи, для удобства восприятия и снижения нагрузки на интернет-каналы читателей (количество фотографий в пределах статьи).

Предупреждение 3: Выводы основаны на моем личном мнении, основанном на опыте использования всех обозреваемых экземпляров.

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С чего собственно взяла начало данная статья? Многие скажут, что дешевые вещи плохие, да и обзорщики брезгуют почему-то обозревать дешевые комплектующие и периферию для ПК... А тем временем у меня не осталось адекватных запасных клавиатур и мышек полностью рабочих...

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Думал сначала купить в местном магазине, но сравнив цены с интернет-магазинами, я понял, что оно того не стоит, но и в интернет-магазине брать одну-две вещи дешевых смысла мало, доставка много скушает в таком раскладе.

В итоге было решено взять сразу пачку клавиатур и мышек дешевых, но была одна проблема: Выбрать практически ничего невозможно, никакой полезной информации по дешевым комплектующим нет, а обзорщики обходят лесом как всегда...

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Я планирую немного заполнить информационную пустоту, образовавшуюся вокруг дешевой периферии для ПК, я не могу себе позволить купить всё, что есть на рынке ради обзоров, но и просто закинуть в шкаф уже купленные вещи будет глупо.





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1) Два сетевых провода 220в для ПК, ExeGate EX273393RUS и NoName (~1.3$ за 2шт.) - (в запасе ни одного нет, а они изредка портятся в зависимости от качества изготовления)

2) Чистящее средство Zala ZL91100 100мл. (~0.8$) - (ради интереса взял попробовать, в итоге оказалась весьма полезная вещь)

3) Клавиатура Dell KB216 (~3.8$)

4) Две клавиатуры STC SK-528 Black PS/2 (~2.6$ за 1шт.)

5) Мышь Ritmix ROM-111 (~1.3$)

6) Мышь SmartBuy SBM-214-K (~1.5$)

7) Комплект Defender Dacota C-270 (~5$)

Итого: ~18.9$ + доставка ~3.8$ + крохотная скидка по карточке = ~22.4$ (~22.8$ без скидки)

Если бы я решился взять в местном магазине 4 клавиатуры и 3 мышки, то вышло бы примерно на 29$, и это если брать без особого разнообразия (по 2-3 штуки одной модели самой дешевой), но это уже неважно.

Из-за того, что я разбиваю статью на две части, нужно определиться с одним нюансом: в каком порядке подавать материал.

Было решено в первой части сделать обзор на мелочи из заказа и старые комплектующие, имеющиеся у меня, во второй части - обзор на заказанную из интернет-магазина периферию.

Такой подход позволит подробно познакомиться со старыми мышками и клавиатурами, часть из которых уже вышла из продажи, и с новой периферией, которая была доступна и заказана совсем недавно.





Пожалуй начнем с мини-обзора на провода и чистящее средство, раз было куплено все одним заказом, но не относится к основной теме статьи, было решено в самом начале сделать небольшой обзор, не вижу смысла вырезать потенциально полезную информацию, тем более она займет малую часть всего объема.





Сетевые провода для ПК 220в:

С первого взгляда ничего примечательного, оба имеют одинаковый внешний диаметр провода (~5.5мм), оба имеют обычную вилку и штекер.

Однако, если обратить внимание, то PE контакт (дырка металлическая) на вилке ExeGate провода, выполнен гораздо аккуратнее, чем у NoName провода.

Так же есть различия во внутренних контактах штекера, у ExeGate островки выступающие имеют плоскую форму, когда у NoName - округлую, эта разница идет в пользу ExeGate штекера, т.к. увеличивает площадь контакта по сравнению с NoName штекером. И незначительная разница в фактуре внешней изоляции, ExeGate провод имеет глянцевую поверхность, хорошо блики создает, NoName имеет матовую поверхность.

Длина провода от вилки до штекера: ~110 см. NoName, и ~112см ExeGate, а ведь заявлено 120 см... скорее всего заявлено от конца до конца включая вилку и штекер.

Слева NoName, Справа ExeGate Слева NoName, Справа ExeGate

Внизу NoName, Сверху ExeGate









Чистящее средство Zala ZL91100:

Экран своего основного мобильника я конечно не смогу сфотографировать этим же мобильником, вот же проблема... но ничего страшного, в коробке для проблемных и нерабочих мобил, еще полно образцов под опыты...

Клочок туалетной бумаги в паре с подобным средством легко довел поверхность до чистоты, что можно считать пылинки, сразу же оседающие на экран.

В целом такое решение мне гораздо больше понравилось чем влажные салфетки для экрана, гораздо легче чистит, и всегда в рабочем состоянии, не пересохнет со временем и не льет рекой как из салфетки щедро пропитанной...

Для удобства чтения следует открыть полный размер картинки.





Важно! Хочу сразу же предостеречь, т.к. средство содержит в себе воду, не следует его распылять прямо на матрицу мониторов и особенно телевизоров , производители не герметизируют шлейфы, на которые может попасть стекающая "вода" по матрице, приводит обычно это к окислению и обгоранию шлейфов, со всеми вытекающими последствиями...

Это относится и к салфеткам для чистки экранов, будьте осторожны!

С мини-обзором мелочей из заказа закончим на этом, теперь перейдем к основной теме.









Первая часть: Пережившие войну... А может и две.





1 - NoName из Fix Price

(примерно за 1$ покупал)

Первый "грызун" у нас будет из фикспрайса, никаких опознавательных знаков, упаковки уже давно нет, корпус вполне удобный, примерно классических размеров и формы.

Мышь была утяжелена для удобства, а так же удлинен провод, но так и не пользовался ей долго, по причине нестабильности сенсора, играть в OSU это сильно мешает.

На удивление мышка показала себя очень хорошо за свои деньги, можно даже было бы играть с ее помощью, если бы не одно НО... Сенсор время от времени куда-то уносит, в "браузере" это вряд ли заметит большинство людей, но если речь заходит об играх, где важен контроль и точность, например OSU, эта мышка определенно будет доставлять проблемы...

Даже распайка двух конденсаторов (которые покрашены в синий цвет на фото), ничего не изменила, как слетал курсор время от времени, так и слетает, это не часто бывает, но неприемлемо в таких играх как OSU.

Колесо работает хорошо, разве что средняя кнопка под колесом туговата.

В целом отличная мышь за свои деньги, для "браузерного" использования, и в качестве запасной мышки на случай выхода из строя основной, даже поиграть можно, если закрыть глаза на поведение сенсора время от времени.

SOC / Sensor: MX8733B

DPI (CPI): 800

Вес: ~60гр без утяжелителей, т.е. как из магазина идет.

Материал колеса: Пластик

Энкодер колеса: Механический

Маркировка микро-кнопок: (NS-11.07.11C) (0.05A 30V DC) (PCY SGS)

Материал корпуса: Неизвестно (обозначения не найдены)

Длина провода: ~80 см.

Ширина: ~6 см.

Длина: ~12 см.

высота: ~3.8 см.





Минусы:

1) Короткий провод: и этим страдают практически все безымянные мышки, за исключением беспроводных...

2) Сенсор время от времени сдергивает.

4) Высокий шанс нарваться на брак: следует внимательно выбирать и щупать нажим на колесо, если выбор пал на данную мышь.

5) Высокий шанс, что мне повезло с конкретным экземпляром, и он получился удачным.

Плюсы:

1) Цена: Лично я дешевле не видел "грызунов" более менее адекватных.

2) Чувствительный сенсор: Реагирует на слабые движения, если бы не минус в стабильности, то была бы идеальная мышка за свои деньги.

3) Умеренный нажим на ПКМ и ЛКМ: не слишком тугие, но и не слишком легкие для нажатия.

4) Без особых проблем работает за пределами коврика: на фото видно, что у меня за пределами ковра...

Спорно:

1) Скользящие ножки сделаны из пластика корпуса: кто-то скажет, что это жирный минус, но это не так, я не могу записать в минус данный факт, если мышью долго пользоваться (в чем я сомневаюсь из-за нюанса с сенсором), то ножки сотрутся до корпуса, и корпус отполируется ковром, но на это уйдет очень много времени...

2) Нажим на среднюю кнопку мыши: можно было и более легкую кнопку установить, но не критично.













2 - Marvo M315

(Досталась в частично разбитом состоянии)

Насколько я помню, эта мышка стоила около 20$, а перед исчезновением из продажи около 12$ с ковриком в комплекте, у предыдущего обладателя она, судя по всему, неплохо летала об стену, я полагаю это из-за огромного и специфического корпуса...

В целом ничего плохого не могу сказать про этого "грызуна", за исключением корпуса... Я её даже ремонтировать не стал, так и лежит в коробке до "лучших времен".

Сенсор вполне хорошо ведет себя, реагирует на малейшие движения, никаких дефектов в работе сенсора я не обнаружил, пока использовал мышку, единственное, что я заметил примечательное, это небольшой инпут-лаг, примерно 3-5 мс относительно других проводных мышек, полагаю, идет сглаживание шумов сенсора, что и добавляет небольшую задержку, плата за плавность и точность управления, так сказать.

Нажим на кнопки типичный для большинства мышек, не слишком легкий, но и не тугой.

Провод длинный, с куском феррита возле штекера, в оплетке, довольно жесткий, я бы сказал.

Сенсор у неё определенно лучше чем у X-718F, о которой чуть позже...

Про колесо ничего не скажу, ножка пластиковая на энкодер была сломана, но кнопка под колесом нажимается умеренно, не вызывает дискомфорта при нажатии.





SOC / Sensor: K8276 (5471104)

Вспомогательная микросхема: Без какой-либо маркировки

DPI (CPI): 1600

Вес: ~112гр

Материал колеса: Пластик + резина

Энкодер колеса: Механический

Маркировка микро-кнопок: ЛКП+ПКМ: HUANO (0.05A 30V DC), боковые: TCD TCHDA (1A 125V AC) и какой-то непонятный "китаец" на кнопке тройного клика

Материал корпуса: Неизвестно (обозначения не найдены)

Длина провода: ~150 см.

Ширина: ~9 см.

Длина: ~13 см.

высота: ~4.5 см.





Минусы:

1) Корпус: Весьма нестандартный, тяжело привыкнуть, огромный.

2) Жесткий провод.

Плюсы:

1) Хорошая точность и чувствительность .

2) Возможность регулировать скорость (DPI/CPI).

3) Умеренный нажим на все кнопки мыши: не слишком тугие, но и не слишком легкие для нажатия.

4) Без особых проблем чувствует себя за пределами ковра.

5) Курсор сохраняет точность движений при высоких скоростях: Максимальный DPI + повышенная "чувствительность" в игре не вызывают проблем с точностью наведения.

Спорно:

1) Задержки: Но они настолько незначительные, что далеко не каждый почувствует.













3 - OEM NoName от видеорегистратора

(сразу же заменили на более адекватную мышь...)

Если предыдущие мышки можно вполне адекватно использовать, то это исчадие даже трогать желания нет, но для полноты картины его тоже разберу...

Я упоминал, что колесо у фикспрайсовской ноунейм мыши не очень легко нажимается? Так вот, это просто цветочки по сравнению с данной мышью... Эта мышка отлично подойдет в качестве тренажера для прокачки пальцев, настолько тугие кнопки у нее, в особенности средняя кнопка...

А еще эта мышка случайно упала со стола, пока измерял длину провода... и она РАЗВАЛИЛАСЬ! С первого взгляда я подумал, что забыли прикрутить саморезом, хотя и закрыто заводской пломбой... но присмотревшись я понял, что просто отломалась ножка, за которую держался саморез...

Теперь мне придется её собирать как-то обратно для фото и взвешивания...

На движение реагирует с большим трудом, движение начинает после значительного расстояния физически пройденного, о точности и речи быть не может.

В общем это одна из худших мышей в плане качества работы сенсора и кнопок, что я использовал когда-либо.





SOC / Sensor: AK-9733 (V032706)

DPI (CPI): Опытным путем было выяснено, что в пределах 1000-1200

Вес: ~46гр

Материал колеса: Пластик

Энкодер колеса: Механический

Маркировка микро-кнопок: ЛКП+ПКМ: BOMJS (0.05A 30V DC)

Материал корпуса: Неизвестно (обозначения не найдены)

Длина провода: ~110 см.

Ширина: ~5.5 см.

Длина: ~10 см.

высота: ~3.5 см.

Минусы:

1) Слепой сенсор на движение.

2) Развалилась на запчасти после первого падения...

3) О точности и речи быть не может ввиду первого пункта.

4) Крайне тугая средняя кнопка мыши.

5) Тугие, плохо срабатывающие ЛКП и ПКМ.

6) О работе за пределами коврика думаю нет смысла говорить, учитывая слепоту в пределах коврика...

Плюсы:

1) Можно качать пальцы рук кнопками мыши.

Спорно:

1) Скользящие ножки сделаны из корпуса.













4 - Беспроводная мышка из FixPrice

(примерно за 3$ покупал)

Вот и вторая мышка из фикспрайса, в плане работы сенсора она порадовала чуть больше чем проводная.

Но есть один момент... Как бы это сказать... Я потерял где-то корпус от этой мышки... По этой причине я найду старые фото данной мыши, когда она была в корпусе, чтобы показать внешний вид, вес указать не смогу в характеристиках по данной причине...

Однако отсутствие корпуса не помешает поделиться опытом работы с данной мышью, как раз из-за неудобного корпуса, я ее перемещал в корпус от другой мышки, но его пришлось вернуть обратно изначальной мышке, а найти старый корпус данной беспроводной мышки я не смог.

В целом довольно неплохая мышка в плане работы, за исключением одного нюанса, это значительные задержки, но тут ничего странного, т.к. любая беспроводная мышь никогда не догонит проводную мышь при условии одинаковой начинки обоих экземпляров, ибо беспроводные мышки имеют конструктивно больше этапов, через которые сигнал проходит, чем проводные.

Коротко, почему беспроводные мышки никогда не будут быстрее проводных, при условии одинакового SOC, покажет такая схема:

Беспроводное устройство:

SOC -> радио-модуль -> "эфир" -> радио-модуль -> контроллер USB -> "провод" -> USB контроллер ПК.

Проводное устройство:

SOC -> контроллер USB -> провод -> USB контроллер ПК.

С этим нюансом пожалуй разобрались достаточно, а теперь причины, почему я не пользуюсь данной мышью:

1) Задержки

2) Стандартный корпус крайне неудобный для меня оказался, да и потерял я его...

Если закрыть глаза на корпус и задержки, то вполне хорошая мышка, сенсор имеет хорошую чувствительность на движение, отклонений в движении замечено не было как в играх, так и в "браузере", колесом пользоваться удобно.

Один интересный момент есть, кнопки имеют такое же название как и у предыдущей OEM мышки от видеорегистратора - BOMJS, но они немного отличаются: Во-первых нормально работают, во-вторых не настолько тугие, в-третьих красный цвет кнопки, когда у одноименных кнопок OEM мышки - желтый цвет.

Казалось бы, одни и те же BOMJS, но работают совершенно по-разному...





SOC / Sensor: W80003 (KA8UL)

Радио-модуль: TLSR8510EP16

DPI (CPI): 1200

Вес: ~

Материал колеса: Пластик

Энкодер колеса: Механический

Маркировка микро-кнопок: ЛКП+ПКМ: BOMJS (0.05A 30V DC)

Материал корпуса: PVC

Минусы:

1) Большие задержки радио-модулей данной мышки: Для активных игр непригодна.

Плюсы:

1) Долго работает от солевой батарейки.

2) Чувствительный сенсор: Срабатывает на медленное движение.

3) Без особых проблем чувствует себя за пределами ковра.

Спорно:

1) Форма и размеры корпуса: Ну очень маленькая мышь...

2) Скользящие ножки сделаны из корпуса.

3) Нажим на среднюю кнопку мыши: можно было и более легкую кнопку установить, но не критично.













5 - SmartBuy SBM-307-G

(Досталась с переломами провода возле USB штекера и корпуса мыши)

(На момент написания статьи я нашел её в некоторых магазинах от 3$ до 7$, однако она уже почти полностью исчезла из продажи)

Данный экземпляр отслужил свое, можно сказать, сломался от износа при использовании, провод обрезал, перепаял, все казалось бы хорошо, но кроме провода еще и энкодер оказался сломан от износа, впрочем неудивительно, механические энкодеры обычно первые ломаются в большинстве хороших мышек от износа.

Кнопки нажимаются хорошо, сенсор показал себя еще лучше, если бы не сломанный энкодер, который мне просто нечем заменить в данный момент (все энкодеры из нерабочих мышек перекочевали поочередно в X7), то я бы эту мышку выбрал в качестве основной для использования и игр вместо X-718F.

Особенно хочу отметить точность сенсора, среди всех мышек в данной статье, эта имеет наилучшую точность управления, при этом не имеет проблем с инпут-лагом как у M315.

Не знаю как новички из магазина, которые ждут своей очереди на обзор в коробках, но SBM-307-G я считаю лучшей мышью, среди обозреваемых мышей в данной части обзора.





SOC / Sensor: PAN3512DK-TJZA (Z4229C3CCG)

DPI (CPI): 1000

Вес: ~50гр без учета болтов для утяжеления.

Материал колеса: Пластик+резина

Энкодер колеса: Механический

Маркировка микро-кнопок: Мне неизвестен (см. фото.)

Материал корпуса: Неизвестно (обозначения не найдены)

Длина провода: ~135 см. (изначальная длина до ремонта ~145см)

Ширина: ~6 см.

Длина: ~10 см.

высота: ~3.5 см.

Минусы:

1) Механический энкодер колеса: Просто не позволит данной мышке долго и счастливо жить...

Плюсы:

1) Хорошая точность и стабильность сенсора: лучшая среди всех мышек в данной части обзора.

2) Живучие кнопки.

3) Адекватные места под грузики в корпусе.

Спорно:

1) Провод: Если не следить за проводом и допускать часто перегибы, то есть все шансы получить переломы.

2) Маленький размер, однако форма вполне удачная и не вызывает дискомфорт при использовании.

3) Вес: Легко исправляется добавлением болтов в места под грузики.

4) Нет переключения скорости (DPI/CPI): Однако смысла в этом нет по причине низкой максимальной скорости сенсора, всего в 1000 единиц....













6 - A4TECH X-718F

(Она была неисправна, и уже была на грани мусорного контейнера...)

Это моя основная мышка, до неё пользовался более новой X-755BK, однако, даже несмотря на то, что я 755BK использовал годами до появления 718F, я сразу же перешел на 718F как починил, а причина была в сенсоре, у 755BK на высоких скоростях сильно дрожал курсор... 718F тоже "дрожит", но не настолько сильно как 755BK.

К сожалению, обзор на X-755BK я сделать не смогу, т.к. её у меня просто нет в наличии уже давно, но пару слов скажу, а именно про злосчастный механический энкодер... в X-755BK я менял энкодер 3 раза на колесо, в X-718F пока что 2 раза менял механический энкодер...

Если рассказать коротко про данную мышь, то выйдет следующее:

В целом привычная форма, более менее адекватный сенсор, тонкий провод, который жаждет переломаться у основания мышки, а внешняя изоляция этого провода давно слезла сама, резинка под большой палец приклеена эпоксидной смолой вручную, отсутствие адекватного пространства для установки грузиков, а еще постоянно ломающийся энкодер механический, как у 755BK....

Тем не менее, эта мышка дожила до текущих дней и продолжает жить, у нее нет программируемой памяти как у 755BK, но это небольшая потеря по сравнению с дрожанием сенсора на высоких скоростях, так что меня она устраивает для обычного использования, без особых требований к точности позиционирования курсора конечно.

Мышку я утяжелял, но т.к. мышка не предусмотрена под нормальное утяжеление, мне пришлось на термоклей все фиксировать, и по этой причине вес будет указан с учетом утяжеляющих кусков стали, просто снять уже приклеенный груз будет проблематично, 2 пластины стальные и 1 стержень склеенные с корпусом.





SOC / Sensor: A3080 (A0548C)

Вспомогательная микросхема: EM78M611EDCMJ (0623L) (BG6689)

DPI (CPI): 2000 (по документации на сенсор - 1600)

Вес: ~182гр с учетом груза.

Материал колеса: Пластик+резина

Энкодер колеса: Механический

Маркировка микро-кнопок: Основные кнопки - Omron.

Материал корпуса: Неизвестно (обозначения не найдены)

Длина провода: ~170 см.

Ширина: ~6.5 см.

Длина: ~12.5 см.

высота: ~4 см.

Минусы:

1) Механический энкодер: К X7 мышке с механикой следует в комплект давать пачку новых энкодеров...

2) "Шумный" сенсор: Максимальный DPI + повышенная "чувствительность" в игре, вызывают некоторые проблемы в точности наведения из-за "дрожания" сенсора.

3) Резинка под большой палец на корпусе: Отвалилась, а приклеить проблема, в итоге получилось эпоксидкой прихватить, и то частично.

4) Средняя кнопка мыши быстро сломалась: Была заменена на кнопку из какой-то другой нерабочей мышки.

Плюсы:

1) Хорошая чувствительность сенсора: Реагирует на слабое движение.

2) Определенно прочный корпус.

Спорно:

1) Место для крепления грузиков: если нужен большой вес, то с этим будут определенно проблемы...

2) Удобная форма корпуса, но это индивидуальный фактор...

3) Провод: Сам по себе провод шикарный, когда внешняя оболочка отвалилась, он настолько тонкий и легкий, что его почувствовать практически невозможно, но с другой стороны, его легко переломать, если не давать пространство для плавного изгиба.













С "грызунами" пожалуй хватит, нерабочие экземпляры я не стану обозревать, по причине отсутствия опыта использования некоторых мышей, как ведет себя в деле конкретная начинка, и т.п. это относится и к клавиатурам, которых собралось не меньше чем мышей нерабочих...

В рамках данной статьи у меня цель обозреть старую периферию, итого получилось 6 мышек, и далее будет 2 клавиатуры, моя основная клавиатура, которой 3 год идет, и запасная (на крайний случай).





7 - Sven Standard 303

(Куплена в конце 2016 года, примерно за 5$)



В данный момент это моя основная клавиатура.

Брал её как запасную, но в итоге сменил A4Tech клавиатуру мультимедийную этой SVEN, точно модель уже не вспомню, с USB гнездом была (по факту просто удлинитель USB), сразу было неудобно из-за нестандартного расположения кнопок F1 - F12, они расположены вплотную к цифрам, и это создавало дискомфорт, пока не привык, но это оказался незначительный минус по сравнению с более легким нажатием и более выраженным тактильным откликом...

Благодаря низкой цене, данная клавиатура имеет голые клавиши с наклеенной сверху маркировкой, но по правде сказать, сам пластик быстрее стирается, чем нанесенная маркировка на клавишах.

Предпринимал попытки наклеить скотч на клавиши, но в самых активных местах скотч никакой пользы не принес, в целом, это не тот материал, который способен полноценно защитить от активного износа, думаю от эпоксидной смолы грамотно подготовленной, будет больше смысла в качестве защитного покрытия.

Впрочем попытки защитить клавиши от износа не имеют смысла при стоимости данной клавиатуры, я это делал из личного интереса, чтобы наблюдать в действии за всем этим делом.

Есть нюанс, который немного напрягал, а точнее недостаток ножек опорных, из-за чего клавиатура прогибается, если не добавить самодельные опоры.

А еще я обратил внимание, что у корпуса есть заготовка под крышку отсека батарейки, можно предположить, что корпус используется так же для беспроводной версии клавиатуры (которую я не встречал).

В целом я данной клавиатурой доволен и пока не нашел более достойной замены среди дешевых вариантов, да и среди дорогих мембранных клавиатур тоже не нашел в местных магазинах, где можно лично пощупать нажим на клавиши.

Может быть один из новичков окажется достойным для полноценной замены? Однако это я узнаю, когда закончу вторую часть статьи, опробовав все новые экземпляры в действии.

Так же хочу отметить герметичность корпуса: Sven 303 не герметичная, однако конструкция корпуса позволяет ей выжить благодаря дренажу, что только не проливалось за 3 года использования...

Я постараюсь отмыть клавиатуру средством для чистки экранов, которое успел обозреть в самом начале, возможно даже получится...





SOC: SX83083CE (83053)

Тип клавиатуры: Мембранная

Длина провода: ~150 см.

Вес, необходимый для нажатия: ~50 - 60 гр. (разброс в зависимости от качества резинок)

Ширина: ~44 см.

Длина: ~13.5 см.

Высота: ~2.5 см.



Минусы:

1) Недостаточно опорных ножек: Прогибается.

Плюсы:

1) До сих пор жива и не собирается сдаваться: Чуть больше 3 лет в использовании.

2) Качественное нанесение обозначений на клавиши: Пластик протирается, а буквы сидят как вкопанные... До определенного критического момента конечно...

3) Дренаж: Помогает выжить в мокрых ситуациях.

Спорно:

1) Шум: Меня лично он не напрягает, но любители тишины при работе с клавиатурой явно будут не в восторге от цоканья клавиш.

2) Пластик корпуса: Хотел я записать в минусы, но вспомнил стоимость клавиатуры...

3) Более выраженное тактильное ощущение относительно других мембранных клавиатур.

4) Шум трения пластика при нажатии: Я лично видел лишь одну мембранную клавиатуру островного типа без этого шума, потому заношу в спорный момент.

5) Смещенные вниз функциональные клавиши: Лично я считаю это больше минусом, чем плюсом, однако это добавляет компактности клавиатуре.

Разборка и грубая чистка

Обратная сборка после отмывки

Обзор состояния

Конструкция

Отмывку проводил только для кнопок, использовал тряпку и чистящее средство, что в начале статьи обозревал, поддон не отмывал, да и все равно поддон не видно, когда все кнопки установлены...













8 - Labtec KPS5470 (Y-BM62)

(Даже не знаю, откуда она у меня появилась...)

Т.к. данной клавиатурой я не пользуюсь на постоянно основе, я буду пробовать в игре OSU, в режиме osu!mania, буду просто пытаться пройти уровни, которые я прохожу со своей основной Sven, и сравнивать, легче было или тяжелее, а так же попробую часть данной статьи с её помощью написать.

Подробнее я расскажу в следующей части статьи, как именно я проверяю периферию, используя игру OSU, естественно это относительное сравнение, но это не является проблемой, т.к. даёт информацию и помогает выявить проблемы, которые в любых других условиях оказались бы малозаметными или незаметными (например, сдергивание курсора во время длительного движения у проводной NoName мышки из фикспрайса).

Начав игру в OSU, я столкнулся с проблемой силы нажатия на кнопки, данная клавиатура определенно не годится для подобных игр, а еще разные клавиши по-разному чувствуются при нажатии, что говорит о разбросе качества "резины", которая как раз и ощущается при нажатии...

Сама резина приклеена к мембране клавиатуры, потому не позволяет сделать выравнивание используемых кнопок, методом поиска идентичных по свойствам резинок.

Пластик клавиатуры прочный, надежный, собрано все довольно внушительно, даже гнезда под шлейфы есть у данной клавиатуры... Однако эти все технические преимущества не имеют смысла, если клавиатурой тяжело пользоваться.

Маркировка кнопок нанесена таким же способом, как у предыдущей клавиатуры в данном обзоре, но благодаря более качественному пластику, быстрее слетает уже маркировка, чем появляются дырки в пластике...

Еще отмечу раскладку... Если коротко: Все в одну кучу напихали и получилась клавиатура.

Именно так могу описать данную клавиатуру, стрелки, нампад, функциональные клавиши... все сплющили настолько, насколько могли сплющить... Слегка сэкономили по ширине размеры, но значительно испортили удобство использования...

Я не знаю, сколько данной клавиатурой пользовались, но могу предположить, что не меньше двух лет.





SOC: Найденные маркировки: LOG-2021UM-10032 (E199724) (Y53P08) (02 94V0) (US-1KE010A810001)

Тип клавиатуры: Мембранная

Длина провода: ~135 см.

Вес необходимый для нажатия: ~65 - 75 гр. (разброс в зависимости от качества резинок)

Ширина: ~40 см.

Длина: ~16 см.

высота: ~2 см.

Минусы:

1) Тугой нажим: ~65-75 гр.

2) Раскладка: Сэкономили 4 см общей ширины, но испортили удобство использования клавиатурой, сместив все клавиши в одну кучу без разбора...

3) Нет никаких мер противодействия влаге: Сомневаюсь, что у клавиатуры много шансов на выживание в случае пролития жидкостей, слишком сложная конструкция для быстрой разборки, никакой дренажной системы.

Плюсы:

1) Качественный пластик.

2) Парочка мультимедийных клавиш.

3) Корпус: Не имеет возможности для прогиба, из-за конструкции.

4) Конструкция клавиш: Нет "песочного" трения пластика при нажатии на клавиши.

Спорно:

1) Ощутимый разброс качества резины: Разные клавиши по-разному чувствуются, возможно это от износа, но моя основная Sven такой разницы не показывает по ощущениям от нажатия, несмотря на 3 года использования.

2) Шум: Не скажу, что тихая, но определенно более тихая, чем Sven.













Вот и обозрели некоторое количество старой периферии, думаю уместно будет краткие выводы сделать теперь по каждому экземпляру:

1) NoName из Fix Price (MX8733B) - Если вы любитель коротких проводов, а так же поиграть с удачей, то это ваш выбор.

2) Marvo M315 (K8276) - Хороший сенсор, с хорошей точностью и стабильностью на высоких скоростях, однако корпус крайне специфический...

3) OEM NoName от видеорегистратора (AK-9733) - Лучше подобрать из мусорного контейнера мышку, чем связываться с этим недоразумением...

4) Беспроводная мышка из FixPrice (KA8UL ?) - Вполне неплохая мышка, однако задержки и форма оставляют желать лучшего.

5) SmartBuy SBM-307-G (PAN3512DK-TJZA) - Лучший вариант в плане точности и стабильности сенсора, среди всех мышей в данной части обзора.

6) A4TECH X-718F (A3080) - Просто хорошая мышка с качественным корпусом, не стоит ждать от неё очень высокой точности.

7) Sven Standard 303 - Вероятно одна из лучших за свои деньги клавиатура в плане работы, однако шумная.

8) Labtec KPS5470 (Y-BM62) - Тугой нажим на клавиши из-за формы резинок, играть с помощью данной клавиатуры очень тяжело, однако она умеренная по шуму, и не имеет "песочного" шума при нажатии.

Ну и пожалуй общее для всех мышек это энкодер колеса... Лично я больше никогда не свяжусь с мышками на механическом энкодере, когда буду серьезно выбирать, что купить... Слишком маленький ресурс работы у данной детали, нужно в буквальном смысле держать пачку запасных энкодеров, если активно используется колесо мышки.





Во второй части будет распаковка и подробный обзор новой дешевой периферии, так же планирую снять видео, показывающее, в каких условиях я буду проверять новую периферию, на что она способна, есть ли какие косяки в работе и т.п.

Вторая часть окажется немного меньше по объему, всего 3 модели клавиатур и 3 модели мышек, я сам пока еще не знаю, на что они способны и из чего сделаны, но думаю будет интересно.





На этом конец первой части обзора.





-=Тут будет портал во вторую часть=-