Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4

Распространение софта для Linux всегда было проблемой. И эту проблему отчасти решает Installer-SH.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Давайте сначала разберёмся кратко, что такое Installer-SH и как появился.

реклама



Изначально была разработана спецификация PortSoft для хранения программ в дистрибутиве Chimbalix. Потом в дистрибутиве Chimbalix был создан стандартный раздел меню Applications для размещения ярлыков. Ведь линуксоидные стандартные разделы оказались непригодны для полноценного использования.

В итоге дистрибутив Chimbalix настолько развился, что потребовался адекватный способ распространения программ. Ведь линуксоидные способы не удовлетворяли потребности пользователей и крайне неудобны в использовании. Так был рождён Installer-SH - новый способ распространения софта для Linux.

Первые версии Installer-SH работали исключительно в дистрибутиве Chimbalix, ведь только в этом «Линуксе» была основа для работы. Однако со временем влияние установочного пакета благополучно распространилось и на прочие «Линуксы».

реклама



Прямо сейчас актуальная версия Installer-SH 2.4. Она находится в разработке, и пока не добавлена в стабильный архив. Но Installer-SH уже доказал свою состоятельность относительно линуксоидных способов распространения софта. Там, где Flatpak и Snap оказались абсолютно несостоятельными, Installer-SH отлично отработал.

Конечно, токсичные «линуксоиды» то и дело надрывались против Installer-SH и дистрибутива Chimbalix, в том числе, постоянно оскорбляя меня, разработчика. Разумеется, «линуксоиды» не гнушались прибегать к откровенному софизму, пытаясь через вранье и искажение фактов представить Installer-SH и Chimbalix чем-то ужасным и плохим для окружающих.

Впрочем, мало кто серьёзно слушает токсичных Linux «экспертов». Особенно люди, уже имеющие опыт с «дряхлым пингвином». Популярность «Линуксов» на уровне 3-4% тому доказательство.

реклама



А некоторые настолько излились желчью, что даже гневный комментарий не осилили внятно написать. Такую словесную кашу ещё нужно поискать.

Впрочем, даже в такой каше можно понять, что Installer-SH попытались запихнуть в Docker контейнер (кастрированный Linux) и там не заработало, ибо нет базовой команды «sudo». И это на полном серьёзе пытаются выставить как проблему вселенских масштабов. Но беда комментатора в том, что Installer-SH разрабатывался для полноценных «Линуксов». Установка софта в контейнерах, да ещё кастрированных, не подразумевалась изначально.

Вообще, таким комментаторам я могу предложить прогуляться лесом с такими претензиями, ибо в первую очередь разрабатываю для дистрибутива Chimbalix, на втором плане - Debian и уже потом все остальные «Линуксы». Контейнеры тут вообще никаким боком. Однако решение проблемы элементарное: просто добавить дополнительную проверку и вуаля! Теперь Installer-SH способен работать, даже если нет команды «sudo».

реклама



Без «sudo» не получиться установить программу в системном режиме. Это, конечно, проблема, но такой режим работы обычно не используется и не рекомендуется для использования. А так - да. Наконец, хоть один токсичный эксперт оказался действительно полезен. Хоть и мелочь, в реальном использовании не имеющая смысла, но исправить всё же следовало.

Кто знает, вдруг мой установочный пакет даже в неполноценных контейнерах будут использовать. Впрочем, что толку гадать. Пора бы уже протестировать Installer-SH в разнообразных «Линуксах». Ну и проведём эксперимент с командой «sudo», чтобы наверняка.

Основные изменения

Постойте. Нужно перечислить основные изменения Installer-SH v2.4 относительно предыдущей версии!

  • Удалены лишние файлы и код. Наведён порядок.
  • Переработан «ish-software-uninstaller» без кардинальных изменений в принципах работы.
  • Переработана прослойка запуска «launcher». Добавлена переменная LD_LIBRARY_PATH. Позволяет располагать дополнительные библиотеки в отдельном каталоге «libs».
  • Интегрированы скрипты «prepare-portsoft-menu» и «pack-archives».
  • Базовые файлы для подготовки PortSoft и меню приложений переведены в формат tar.xz для большей совместимости со старыми дистрибутивами.
  • Введён экспериментальный вспомогательный файл «Menu-Categories.ods» содержащий информацию о категориях меню приложений.
  • Добавлены сокращённые формы параметров запуска Installer-SH. Добавлены параетры Arcpack и Clean. Подробности в краткой справке (-help).
  • Добавлено поле Package Creator (Создатель пакета) в общей информации о пакете, так как создатель пакета и разработчик программы могут быть разными людьми.
  • Добавлена возможность переключения формата упаковки в режим tar.xz вместо 7-Zip. Альтернативный архиватор ощутимо слабее сжимает, но имеет немного более высокую совместимость со старыми «Линуксами». Так же может быть полезно при сжатии сложных приложений со множеством символических ссылок, где 7-Zip просто всё ломает во имя «безопасности».
  • Добавлено предупреждение при работе в Debian 9. Очень кривой дистрибутив, независимо от рабочего окружения.
  • Удалён архив «user_data» и связанный функционал. Больше нет смысла в нем.

Думаю хватит.

Debian 5 / Debian 6

Начнём с дистрибутивов 2007 и 2009 годов. Первый даже старее легендарной Windows 7, а второй - ровесник.

К сожалению, в Debian 5 установочный пакет Installer-SH заработал лишь частично. Ошибка говорит о проблеме с распаковкой архива с базовыми файлами.

Проблема оказалась в архиваторе Tar. Слишком уж старый он и не поддерживает архив в формате tar.xz (LZMA2). Можно, конечно, перейти на обычный LZMA, но в таком случае всё становиться совсем печально в плане сжатия информации. Не хочу этим заниматься. Просто сделаем заметку, что для Debian 5 не подходят tar.xz архивы в формате LZMA2.

И да, переносить Installer-SH пришлось с помощью образа CD-ROM, ибо Debian 5 - слишком топорная операционная система для своего времени. На 6 лет более старая Windows XP просто на порядок лучше в использовании.

Далее Debian 6. Запускаю прямо с флешки, ибо позволяет. База подготовлена без проблем, а вот установка обломалась, ведь программа упакована в 7-Zip архивы, а архиватор не работает с очень старыми ядрами Linux.

Переключаю 7-Zip формат на Tar, упаковываю архивы в формате Tar, чтобы проверить работоспособность. Архиватор Tar ругался при создании архивов обычной командой, ибо слишком старый для такого. Потому предусмотренны упрощённые варианты команд, чтобы даже в Debian 6 можно было собрать установочный пакет. Собственно, устанавливаю. И оно устанавливается без проблем.

А вот дальше начинаются небольшие проблемы. Условная программа отлично работает. Как раз запустил через ярлык на рабочем столе. Но вот меню приложений оказалось слишком кривым, потому не отображает новые ярлыки без завершения сессии.

Но даже повторный вход в систему не решил всех проблем с линуксоидным меню. Новая категория просто не появилась, а ярлыки разбросало, как получилось. Короче, Debian 6, судя по всему, ещё недостаточно развит, и спецификациям FreeDesktop в полной мере не следует. Либо спецификации в 2009 году ещё были недоразвитыми.

Впрочем, Installer-SH как формат распространения софта вполне неплохо справился в столь старом «Линуксе». Да, Debian 6 - ровесник Windows 7, но это же Linux! И этим всё сказано.

Чуть не забыл. Нужно ведь проверить пакет, когда базовая команда «sudo» отсутствует, но уже закрыл виртуальную машину. Так что запущу какой-нибудь другой «Линукс» для разнообразия. Возьму дистрибутив Ututo Simusol Libre 2017-05 на основе Ubuntu 16.

Удаляю «sudo» с помощью команды «sudo rm» и запускаю Installer-SH. Никаких больше ошибок при установке в режиме User.

Условная программа работает. Хотя меню и представляет собой дикую помойку, ибо Gnome вместо рабочего окружения. Но, в отличие от оригинальной Ubuntu, здесь не понадобилось выходить из системы, чтобы меню обновилось и ярлыки появились.

Пакуем полезную программу

Что же, с простыми экспериментами закончили. Теперь нужно повышать планку. Давайте упакуем какую-нибудь полезную в быту программу. Возьму Kdenlive - редактор видео актуальной версии! На официальном сайте есть выбор между сомнительным AppImage и совершенно несостоятельным Flatpak. Так что перепакую Appimage контейнер как лучший их худших вариантов.

Похоже, загрузка займёт какое-то время. Не так то просто скачать неадекватно жирный AppImage контейнер, когда скорость едва доходит до 200 КБ в секунду. Но я никуда не тороплюсь.

Порой скорость даже падает ниже 100 КБ в секунду. Брр...

Распаковываю AppImage контейнер. И если раньше указывал в качестве исполняемого файла основной скрипт контейнера, то сейчас это нужно будет переделать, ибо есть проблемы с этими контейнерными реализациями.

Например, из-за извращений ради контейнера AppImage приложения могут потерять своё имя при запуске. А это очень неприятно выглядит.

Потому дорабатываю Launcher в соответствии с необходимым для запуска приложения.

В итоге программа не теряет своё имя при запуске через прослойку от Installer-SH. Кушает при этом 469 Мб оперативной памяти.

Конечно, при запуске через AppImage имя программы всплывает, но только для самого контейнера. Сама программа остаётся под именем AppRun. А ещё отдельно вылазит Kioworker какой-то. В совокупности запуск программы в виде контейнера расходует порядка 533 МиБ оперативной памяти.

Уже не говорю про монтирование архивов во временные каталоги, засорение кэша файловой системы с последствиями для скорости последующих запусков, конфликты файлов конфигурации, а так же молчу о прочих недостатках AppImage контейнеров.

В общем, я не хочу пользоваться линуксоидными контейнерами с такими недостатками, так что продолжаю упаковку в формат Installer-SH.

Отлично, Всё подготовлено и настроено. Осталось упаковать архивы с программой. Просто запускаю Installer-SH с аргументом «-ap». Всё остальное сделает само, в том числе внесёт в настройки правильные хэши после упаковки.

Осталось установить и проверить программу.

В дистрибутиве Chimbalix работает без проблем, а значит, можно переходить к расширенному тестированию на совместимость в прочих «Линуксах».

Не забываю подчистить мусор. Хотя оно не всё вычищает, но слишком многое отдавать на такие функции может быть чревато. Так что совсем уж лишнее почищу руками.

Сравним получившийся пакет в формате Installer-SH с контейнером AppImage. В итоге контейнер весит на 56% больше. Бывала разница и больше, но и так весьма неплохо сэкономил место на хранении.

Начал тесты с Debian 7. Программа не запустилась. Привет от характерного для Linux ада зависимостей. Но что меня озадачило, так это отсутствующий вывод сообщения об ошибке. Неужели что-то поломал с обновлением? Хотя вряд ли. Если руками спровоцировать ошибку, то терминал появляется.

В Debian 9/10/11 так же не запустилось даже в оригинальном формате AppImage. Просто отвратительная обратная совместимость у Kdenlive.

Только начиная с Debian 12, Kdenlive нормально запустился. Поистине ужасная обратная совместимость.

Ладно, идём дальше. Для разнообразия протестировал Manjaro 22 и Endeavouros 22. Запускается без проблем. Так что вносим эти «Линуксы» в список совместимости.

Собственно, всё. Установочный пакет Kdenlive создан и протестирован. Хоть и есть странности с отловом ошибок, но там нужно разбираться, почему оно не исполняет указанные в скрипте команды.

Похоже, есть проблемы из-за переменных окружения. Те самые переменные, указывающие на локальные адреса библиотек, что необходимы для работы программы. Судя по всему, это ломает некоторые линуксоидные терминалы.

В итоге было решено переопределить некоторые переменные окружения при возникновении ошибки. Это решило проблему запуска некоторых линуксоидных терминалов. Как бы забавно это не звучало.

Осталось внести исправление, упаковать заново, и наконец установочный пакет готов. Дополнительные проверки уже оставлю за кадром.

Найти созданный установочный пакет Kdenlive можно в репозитории Chimbalix-Software-Catalog. Так же оставлю ссылку на репозиторий установочного пакета Installer-SH.

Благодаря Installer-SH у меня теперь установлено две разные версии редактора Kdenlive, и они не пересекаются в плане файлов конфигураций. Что мне это даёт? Элементарную свободу выбора, ибо теперь могу использовать разные версии редактора для разных задач, что в принципе невозможно в прочих «Линуксах», использующих линуксоидные способы распространения и установки софта.

Мне, пользователю, нужен результат. И пока только Installer-SH, мною же разработанный, способен дать необходимый результат. И пусть хоть надорвутся «линуксоиды» со своими контейнерами и репозиториями. Спасибо, но лучше обойдусь без мракобесия.

На этом можно закончить.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

linux обновление chimbal chimbalix линукс debian installer-sh установка software редактор
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12
2
Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
1
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
13
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
5
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Kaspersky назвали самые устойчивые к вредоносным приложениям смартфоны
+
Стеклянные бутылки загрязняют напитки микропластиком до 50 раз сильнее пластиковых
+
Китайская Empyrean потирает руки после введения запрета на поставку западного ПО для проектирования чипов в Китай
+
Honor может выпустить два смартфона и планшет с рекордными в классе ёмкостями батареи
+
Logitech MX Master 4 получит обновлённый дизайн и дополнительные кнопки
3
В Assassin’s Creed Shadows на следующей неделе появится повышенный уровень сложности
+
Сравнение Galaxy S25 Edge и iPhone 16 Plus показывает схожие камеры и большую разницу в автономности
+
Инсайдеры показали, насколько Samsung Galaxy Z Fold 7 может быть тоньше Fold 6
+
Пользователи Windows жалуются на блокировку браузера Chrome встроенной функцией безопасности ОС
2
Windows 11 получила обновление с исправленным меню Пуск и базовым редактором изображений
+
Bluetooth 6 выходит на рынок в этом году - что он принесет и какие устройства уже его поддерживают
1
Компактный игровой планшет Redmi K Pad разобрали и протестировали за несколько дней до его дебюта
+
Представлен Vivo Y400 Pro с изогнутым AMOLED на базе Dimensity 7300 и 8 ГБ ОЗУ по цене от $290
1
В Китае провели успешные статические испытания нижнего сегмента ракеты «Чжуцюэ-3»
+
США нанесли удар стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit по ядерным объектам Ирана
5
Покупатели в США массово переходят на подержанные электромобили
+
Найденный в Китае череп человека-дракона принадлежит к денисовской линии
+
AMD Ryzen 9000G показал производительность на уровне Radeon 780M в FurMark
+
Lenovo возрождает бренд Fujitsu с новыми смартфонами
+
Смартфоны ZTE Nubia остались единственными с подэкранной камерой, но за ней будущее
+

Популярные статьи

Подделки на маркетплейсах — какие бывают и как защититься
30
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
292
10 полезных насадок на дрель-шуруповерт, которые значительно расширят его возможности
6
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
4
8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
+
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
8
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
+

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
18:56
"У дна" - это ж додуматься название такое состряпать
Новая архитектура AMD UDNA ускорит растеризацию на 20%, а трассировку лучей — вдвое
Петушок Китя Непранов
18:42
Ultrafx сегодня комментов нафармил ухахахахах. Фыха с тебя магарыч, процент с прибыли ахахаха
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Windmark_
18:41
Да у них своих залежей накоплений предостаточно . Очередной спектакль
WP: США потребуются годы для отказа от китайских редкоземельных металлов
ЮРА ОНИЩЕНКО
18:40
Ты бы справку для начала показал, а потом уже рот свой разевал
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Dimkovski
18:40
Проработанные игры это которые должны летать на 1060 в 2025 году?
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
Михаил Сидоров
18:38
ААА-проекты последних лет это вы про игры с линейным сюжетом и/или бесконечными штурмами однообразных аванпостов? Ну я про это и пишу так то.
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
Петушок Китя Непранов
18:37
Тобой заинтересовались давно ухахахахаххахаха на мылососе 3050м сидит в клубе голубчиков пхахахаахах зато везде затычка вхахахах
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Bernigan
18:36
Вот видите, как это можно всерьёз воспринимать, хотя доктора я думаю заинтересовались бы
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
18:33
Толстожопая скотобаза везде затычка ухахахаххааххахахаха он будет рассуждать и объяснять кто как пишет тому кто его знает с 18 года Ухахахаххак иди на мыло передерни и в клуб голубчиков ухахах
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
18:31
Ты то конча 3050я куда лезешь пхаахахахахахаххавхвхвхвх Вульва толстопопик ухахахахахахахахах иди клизму делать в 102 кабинет и гонять на мыло как ты любишь Самый адекват нашёлся ухахахаххааххаахаха ...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем