Чем обычно славен Linux в настольном сегменте? Почти полным отсутствием нативных игр? Нестабильной работой? Ущербным функционалом? Убогим графическим интерфейсом, созданным порой для издевательства над пользователями? Вечными проблемами с пакетными менеджерами и зависимостями? Да чем угодно славен, но точно не дружелюбностью и удобством. Но сейчас речь не об этом...

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Временами от линуксоидов можно услышать, мол, подключи репозиторий Debian 13 в дистрибутиве на основе Debian 12, и устанавливай себе спокойно более свежие версии софта, или что-то в этом роде, звучит правдоподобно? Для человека, ещё не имеющего опыта с линуксами может показаться правдоподобным такое утверждение, мол, подключи репозитории от более нового линукса и пользуйся более свежими версиями программ! Как легко и просто!

Однако в реальности это откровенное враньё, на самом деле нельзя без последствий просто подключить, и использовать репозитории от другой версии линукса, и сейчас я наглядно продемонстрирую, что получается при попытке использования репозиториев от других версий дистрибутива...

В качестве подопытного линукса буду использовать Chimbalix 24.8-Dev версию (Debian 12 Bookworm), просто потому что у меня уже есть одна тестовая виртуальная машина именно с этим линуксом, которую не жалко. Сначала попробовал через Synaptic, просто поменял адрес репозитория Bookworm на Trixie (Debian 13) и выбрал все пакеты в разделе "доступны обновления", в итоге пакетный менеджер завис минут на 10 наверное, зависимости рассчитывал, судя по всему. К слову, для обновления представлено 2.2 тысячи пакетов из 2.9 тысяч, то есть почти вся система...

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Ну а дальше началась ругань на проблемы с линуксоидными пакетами и зависимостями, бесконечные проблемы, сколько бы не плясал с бубном вокруг поломанных пакетов - ничего не менялось по сути. Уже на данном этапе становится понятно, что слова вроде "да всё будет хорошо, просто подключай репу от Debian 13 к Debian 12 и пользуйся" являются ничем иным, как неприкрытым введением в заблуждение...

Ладно, раз через менеджер пакетов не удалось обновить существующий софт в линуксе, может через терминал получиться? Ну, как часто говорят - пропиши apt update, потом apt upgrade, и всё якобы будет в шоколаде! Ага, в шоколаде...

Короче прописал системе обновление (upgrade), и оно начало насасывать тонну пакетов из репозиториев, правда почему-то всего 7 сотен пакетов, а не 2.2 тысячи, ну да ладно, доверимся менеджеру пакетов, он уж точно ничего не поломает просто так, да?

А потом прогресс дошёл до пакета "papirus-icon-theme...", и висело с этим пакетом минут 5 наверное, запустил диспетчер задач, посмотреть, вдруг реально зависло, и тут терминал поломался сам собой, причём дистрибутив уже называется не Chimbalix, а Debian GNU/Linux 13 Trixie, хотя таковым он пока ещё не является от слова "совсем".

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Дальше муторная установка в поломанном терминале, очередной пак иконок под названием "tango-icon-theme" повесил весь процесс на некоторое время, но ничего, уже не так долго висело на этот раз.

В процессе приходилось подтверждать некоторые действия, например, замену файла меню LXDE, и это притом, что я не использую LXDE рабочее окружение, видимо по зависимостям присосалось где-то...

Так же в процессе установки была зафиксирована загрузка сторонних архивов из интернета, ну, или коротко про сказки в стиле "скачай DEB пакет и ставь где хочешь"... Так не работает, и загрузка левых архивов при установке с помощью DEB пакета тому яркое доказательство, нельзя просто взять, и заранее скачать левый архив для установки на автономной системе, ибо эту грязь делает DEB пакет. Я уже молчу про безопасность таких решений, когда злоумышленники могут перехватить адрес, и подсунуть вредоносный файл под видом обычной зависимости, которые так любят восхвалять линуксоиды, мол, якобы безопасно и удобно.

Вот менеджер пакетов якобы обновил мне систему, оцениваю масштаб разрушений, вижу отвратительные новые иконки как в меню приложений, так и в панели управления, короче везде, где были указаны стандартные иконки. Работоспособность компонентов системы даже не буду пытаться проверять, наверняка что-то да сломалось уже, но это не имеет сейчас особого значения.

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Ладно, перезагружаю систему, вроде всё нормально ушло на перезагрузку, это радует, ибо прочие линуксы даже перезагрузится нормально не могли после обновлений в пределах совместимого репозитория, не говоря уже про версию выше...

Первая загрузка после обновлений, ругань на повреждённую файловую систему, шикарно, иного и не ожидал от "дряхлого пингвина". Впрочем, со второй попытки загрузилось, диспетчер задач показывает Debian 13 (Trixie), но так ли оно на самом деле?

Конечно нет, на самом деле сейчас всё тот же Debian 12, только частично поломанный после обновления.

Попытки обновить хотя бы вечно кривую Mesa3D, ни к чему собственно не привели, типичный ад зависимостей и поломанные пакеты, классика Linux.

А потом я нашёл кнопку "отметить все обновления", выбрал "интеллектуальное обновление", и всё снова поломалось, ведь я забыл убрать ранее выбранные кривые пакеты, а "интеллектуальные" функции не такие уж и интеллектуальные на самом деле, как показала практика.

Ну что же, снимаю выделение с любых выбранных пакетов, и пробую снова "интеллектуальное обновление", на этот раз выбрало полторы тысячи пакетов для обновления, две с половиной сотни для удаления, и почти шесть сотен новых пакетов хочет установить, на проблемы с зависимостями не ругается, якобы всё отлично, потому соглашаюсь.

Обновление полетело, однако вскоре начали появляться сообщения о проблемах с зависимостями, а предупредить об этом заранее линуксоидная гордость менеджера пакетов не позволяла? Ну, чтобы пользователь ещё до установки обновлений понял, что ему уничтожат всю систему, а не узнал про это лишь в середине процесса установки... Да и не надо мне приписывать то, чего я не делал, "имеются проблемы с зависимостями, но по вашему указанию он всё равно будет установлен...", я, вообще-то, не давал указаний устанавливать пакеты с проблемами зависимостей!

В итоге установка обновлений для Linux завершилась... Ошибками, большим количеством ошибок...

Что делать дальше? Да ничего, система уже поломана, всё, приплыли с обновлениями для линукса, может всё и выглядит рабочим, кто-то даже скажет, мол, просто возьми да исправь 383 поломанных пакета, но увы, это уже не исправить по-человечески, тем более Synaptic уже уничтожился, оставив лишь горстку файлов конфигураций после себя...

Диспетчер задач не запускается, никакой, только проводник запустился, но всё максимально поломано.

Нормально работает только софт установленный с помощью Installer-SH (ChimbaBench), и руками встроенный мною в дистрибутив Chimbalix, всё остальное, что обслуживалось менеджером пакетов, нещадно поломано, и не работает.

Всё настолько поломано после линуксоидных обновлений, что даже терминал не работает, самый базовый инструмент любого линукса, в котором обязательно нужно танцевать с бубном для решения всевозможных проблем любых линуксов, и этот наиважнейший инструмент не работает... Да даже перезагрузить систему невозможно, тут больше нечего говорить, всё основательно уничтожено обновлениями, а рабочий стол работает исключительно на том, что осталось в ОЗУ.

И ладно если бы менеджер пакетов предупредил о настолько серьёзных проблемах заранее, но нет, "интеллектуальное обновление" ни слова не сказало, оно просто предложило обновить систему, якобы всё будет хорошо.

Пришлось жёстко перезагружать линукс, снова проблемы с файловой системой, оно и не удивительно, раз даже терминал сломало обновлениями, со второй попытки вроде начало загружаться, но зависло в итоге.

Хотя ладно, спустя некоторое время появилось предложение авторизации, но проблема в том, что даже авторизация оказалась поломана, и в систему никак не войти, даже через TTY, больше тут нечего проверять.

Заключение

Что по итогу имеем? Правильно, если кто-то говорит - подключи репозиторий Debian 13 к своему Debian 12, и используй на здоровье более свежие версии софта! То, как правило, это откровенное враньё, ибо в реальности, если дистрибутив основан на Debian 12, то использование репозиториев Debian 13 приведёт ровно к тому, что продемонстрировано в статье, к бесконечным проблемам и поломке линукса, и лишь в редких случаях может "пронести", иногда ведь встречаются независимые пакеты...

По итогу мне не удалось обновить даже существующий софт в Debian 12 при подключении репозитория Debian 13, обновления просто всё сломали к чертям, ни о какой установке дополнительного софта из более свежего репозитория и речи идти не может, так как софт зачастую имеет массу базовых системных зависимостей, без обновления которых ничего не заработает, при этом попытка обновиться приводит к поломке системы.

И пусть хоть надорвутся линуксоиды пытающиеся рассказывать сказки о том, что подключение репозиториев Debian 13 Trixie в дистрибутивах Debian 12 Bookworm якобы нормальное явление, позор подобным индивидам, за то что откровенно вводят в заблуждение окружающих. Хуже вредителей для всех линуксов по сути и нет, чем линуксоиды пытающиеся ввести в заблуждение окружающих всевозможными способами, в попытках представить те самые линуксы в более благоприятном свете, чем они есть на самом деле.

Я более чем уверен, что линуксоиды будут и дальше надрываться, мол, нужно было брать чистый Debian 12, и тогда якобы никаких проблем не возникло бы, и вообще, дистрибутив не дистрибутив, руки не руки, автор не автор, всё сделано неправильно!

И да, дистрибутив Chimbalix действительно не является чистым Debian 12, но проблема в том, что нет никакого смысла устанавливать чистый Debian 12, а потом мучатся с обновлениями отхватывая проблемы, когда можно сразу установить чистый Debian 13 (если удастся найти образ), уже на данном этапе, со стороны здравого смысла, нападки неадекватной части линуксоидов рассыпаются в прах.

По факту, дистрибутив Chimbalix можно считать уже изрядно использованным Debian 12, ведь можно сказать, что разработчики MX Linux, а после и я, просто использовали Debian 12, и со временем оно превратилось в то, что известно под названием Chimbalix, то есть изрядно использованный и доработанный Debian 12, именно в таких случаях обычно и обновляются люди.

Никто ведь не будет переустанавливать изрядно использованную Windows 10, чтобы потом обновить до Windows 11, это просто глупо, когда можно сразу установить Windows 11, так и в случае текущей попытки обновить Debian 12 до Debian 13, просто взял "изрядно использованный" линукс и попытался обновить. Правда в отличие от Windows, в случае Linux всё поломалось к чертям, таков уж "дряхлый пингвин", набор фекалий и палок смотанных белой изолентой...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



