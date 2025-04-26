В первой и второй части было протестировано 13 игр, среди которых оказалось лишь несколько пригодных для использования сразу после установки.

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Лучшую из проверенных игр (0 A.D.) было решено упаковать в гораздо более практичный и надёжный формат Installer-SH, вдруг захочу поиграть потом без танцев с бубном над репозиториями.

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В отличие от линуксоидных типичных способов распространения - Installer-SH позволяет установить и использовать игру даже на компьютерах ни разу не подключенных к интернету, найти Installer-SH для создания распространяемых пакетов можно в репозитории Installer-SH-Archive, установочный пакет с игрой "0 A.D." можно найти в репозитории Chimbalix-Software-Catalog.

Ну а сейчас продолжим поиск вменяемых игр для Linux, лучшие из найденных, скорее всего, будут перепакованы в пригодный для распространения формат Installer-SH.

Alien Blaster

Установка типичная для Linux, игра и зависимость к ней, благо не десяток зависимостей.

И спасибо на том, что игра нормально запустилась без ошибок, правда к стандартным настройкам управления у меня есть претензии, но не существенные, ведь всё без проблем настраивается.

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Графика тут откровенно слабая, "сделано в Paint", сразу даже не заметил, но на скриншотах видно как повторяется фон, буквально два разных скриншота с одинаковым фоном получились, ну и в целом это обычная стрелялка с вертикальным скроллингом.

Не скажу что игра плохая, но ничего интересного в ней при этом не нашёл, проработка хромает если не на две, то на одну ногу точно, ибо есть выбор основного и специального оружия, но не увидел внятных индикаторов текущего выбранного снаряжения, в том числе доступного для переключения, а наугад тыкать не так уж и интересно.

Allure of the Stars

Описание крутое, и даже ярлык в меню есть.

Но сама игра вызывает недоумение, ведь работает в терминале...

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Слишком примитивно выглядит, но при этом слишком сложно для восприятия, перегруженность текстом, отчасти непонятное управление, даже не знаю, в такое играть нет абсолютно никакого желания, только закрыть терминал и забыть.

Amoebax

Описание следующей игры говорит про ужасные мутации, интересно.

Есть тренировка, в целом это похоже на Тетрис, только с раздражающей музыкой на фоне, брр.

Отключив музыку в настройках начинаю нормальную игру, даже предлагают выбрать персонажа, но в итоге всё равно сражаться нужно против какашки, хотя ладно, с прохождением уровней будут и другие противники.

И да игровой процесс состоит в том, чтобы собирать комбинации из однотипных элементов и таким образом подкидывать противнику "мусор", тем самым приводя его к поражению.

Я видел и получше реализации данной игры, но эта тоже вполне хороша, в своём стиле так сказать.

Amphetamine

Судя по описанию это захватывающая аркадная игра, но судя по названию... Ладно, давайте просто поиграем!

Ну, игра оправдывает своё название, это точно могу сказать, если бы не извращённое управление жёстко прописанное, и не злостное звуковое сопровождение пытающееся выжрать уши игроку, то вполне неплохая игра получилась бы.

А так увы, но в это играть не интересно, да и неприятно, тем более графика постоянно зависает как по таймеру, при этом другие игры и приложения отлично работают в этой же виртуальной машине, а значит есть проблемы в работе кода игры, или даже не знаю...

An

Далее идёт какой-то генератор анаграмм, что он забыл в разделе игр непонятно, но раз уж он считается игрой для Linux, то будем проверять...

В итоге какой-то бред непригодный для нормального использования, да, ярлыков для нормального запуска пользователем нет, приходится через терминал танцевать с бубном.

Короче в мусорку такую "игру".

Angband

Очередная игра в терминале, но на этот раз догадались сделать ярлыки в меню приложений, есть X11 и SDL варианты, но в целом отличий нет, разве что у SDL варианта есть дополнительные кнопочки сверху окна.

Я не любитель терминальных игр, но создание персонажа здесь реализовано интуитивно понятным образом, зачёт в копилку.

Игровой процесс пошаговый, одно только забавляет, в левом нижнем углу карты находится дом игрока, но пока я дошёл до своего дома на меня успел напасть деревенский идиот, какой-то бомж и собака, короче во дворе опасно ходить.

Не могу ничего плохого сказать про игру, она действительно проработанная, это ощущается с первых шагов, так что зачёт, хотя далеко не каждому понравится играть в терминале...

Angry Drunken Dwarves

Игра про пьяных гномов с падающими драгоценными камнями на головы, звучит интересно.

Жаль только играется посредственно, управление отвратительное, никаких настроек, пытаясь понять на какие клавиши установлено управление я немного поломал игру, она переключалась в полноэкранный режим, но вернулась уже без фонового изображения.

Ну и конечно тут играть нужно в два человека на одной клавиатуре, короче в помойку.

Animals

Какой-то традиционный движок отгадывающий животных с помощью ИИ, странное описание конечно, но оно находится в разделе игр, а значит и спрос как с игры.

Короче это какая-то терминальная фигня, что так характерно для Linux в целом.

Ничего интересного, в мусорку.

Antigravitaattory

Исходя из описания перед нами многопользовательская игра, сделана для участия в конкурсе Assembly 2006 game, впервые слышу о таком, а ещё обещают удивительную 3D графику и весёлый геймплей.

Но в реальности это просто летающая тарелка над трассой, довольно унылая игра, мягко говоря, но я смог пройти первый и единственный уровень, да, тут только один уровень, а вся многопользовательская игра сводится к использованию одной клавиатуры четырьмя людьми...

Так же я смог выйти за пределы карты просто полетев в обратную сторону, игра никак не отрабатывает такое типичное, но опасное нарушение со стороны игрока, но что ещё печальнее это поломанный режим дисплея после выхода из игры, она не вернула разрешение экрана в норму после себя.

Короче в мусорку.

Ardentryst

Исходя из описания эта игра сфокусирована не только на сражениях, но так же и на истории, так же обещают красивые уровни и графику.

У игры даже есть несколько заставок, а так же правила при загрузке результатов в онлайн таблицу, забавно.

Меня только одно напрягает, это логотип графического редактора GIMP на заставке, зная насколько это функционально отсталый и неудобный редактор, ожидать красивой графики от игры явно не следует, тем более учитывая что игра 2009 года судя по версии...

Начинаю, конечно же выбираю мага и качаю всё в силу, неужели кто-то делает иначе?

А вот дальше есть проблема, на чёрном кране есть тест "Tutorial" (обучение) и три варианта выбора, три пустых варианта выбора... Похоже с игрой не доложили каких-то зависимостей, вероятно шрифты потеряли, впрочем, это же Linux, чтобы хоть что-то в этой помойке нормально работало...

Как я понял, первый вариант самый жёсткий, любое движение и сразу подсказками заваливают, играть невозможно, даже в яму упал из-за этих подсказок, вот в одних играх бросают "как есть" и делайте что хотите, но здесь явно переборщили с обучением...

В общем, с горем пополам прошёл несколько уровней, и скажу так, графика тут на уровне "сделано в Paint", собственно ничего удивительного, ведь использовали GIMP вместо графического редактора, а ведь в те времена Krita уже существовала, хотя не знаю насколько она была развитой, но не думаю что было хуже GIMP...

Сама игра при этом довольно проработанная, тут претензий нет особых, зачёт, далеко не худшая игра от мира Linux, но играть дальше в это я точно не буду.

Armagetron Advanced

Описание обещает гонки на световых мотоциклах, правда они не умеют останавливаться, а поворачивают только на 90 градусов, конечно же игра сделана по мотивам фильма "Трон".

Сразу происходит базовая настройка и собственно начинаем.

Игра примитивна до ужаса, может даже затянуть немного, но быстро надоедает, увы.

Вроде бы и в мусорку надо отправить, но в целом не так уж и плохо всё сделано, так что с большой натяжкой сойдёт пару раз поиграть, неприятен только тот факт, что серверную часть нужно руками выковыривать из репозитория, сама не подтягивается через несостоятельные линуксоидные зависимости...

Advanced Strategic Command

Очередная игра для Linux, пачка новых зависимостей и нет ярлыка в меню, из терминала при этом запускаться отказалась, срамота.

Ну да ладно, запускаю с ключом -w, оконный режим, и вижу неадекватных размеров окно, которое никак не уменьшить, а ещё зависает при попытке изменить настройки, брр...

Короче пытаюсь поиграть "как есть", но при отдалении камеры игра вылетает, а в терминале написано "ошибка сегментации", похоже нужно брать исходный код, расчехлять бубен и компилировать эту срамоту руками, может быть исправив тонну ошибок и недоделок игра таки заработает, но разве я похож на одного из красноглазых линуксоидов, что так часто любят верещать под "неугодными" статьями про линукс в интернете? Пф.

Там ещё в пакетном менеджере есть музыка для этой игры, почему-то не установилась сама по зависимостям, видимо на усмотрение красноглазых линуксоидов оставили, короче в мусорку этот хлам.

ASCII Jump Game

Напоследок очередная терминальная игра для Linux, зато есть ярлык в меню...

Эта игра прекрасно иллюстрирует игровую индустрию в среде Linux, быстрое начало, небольшой полёт и прямиком на дно, это как разработать что-то для "пингвина", а потом труды просто пропадают, так как с каждым новым линуксом постоянно что-то ломают и выкидывают, а потом одно не работает, другое, третье и десятое по зависимостям, при этом пользователей практически нет, ибо практически все пользуются нормальной операционной системой, а не "пингвином"...

В мусорку, в такое играть было бы интересно наверное лет 40 назад, но не сейчас...

Заключение

На этот раз было протестировано ещё 13 игр, постарался сократить материал до минимума, чтобы описать каждый вариант, перейдём сразу к итоговой таблице.

В итоге имеем очередную пачку мусора под видом игр для Linux, увы, я бы ни в одну из проверенных сейчас игр не стал играть снова, и ладно мои личные предпочтения, но хуже всего тот факт, что ряд игр в принципе поломаны и не работают как положено.

Впрочем, это же игры для Linux...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Когда пытался найти нормальные игры для Linux, но находил только мусор и игры для Windows с WINE костылями под видом игр для Linux...



