Разработчики игр признают, что новые драйверы 572.XX вызывают выпадения кадров и зависания в играх для карт RTX 40/30 и рекомендуют перейти на версию 566.36.

У Nvidia уже давно не было серьезных проблем с драйверами для игровых видеокарт. Поклонники продукции "зеленой компании" всегда ставят в пример превосходную стабильность драйверов фанатам видеокарт AMD, но, похоже, ситуация для Nvidia стала сложнее с тех пор, как вышла новая серия RTX 5000. Хотя производители видеокарт обычно обеспечивают поддержку последних 3-4 поколений GPU, драйверы Nvidia (572.XX), которые ввели поддержку новой серии RTX 5000, похоже, вызывают довольно много проблем для видеокарт предыдущего поколения, побуждая разработчиков игр рекомендовать к использованию старые драйверы, чтобы просто обойти все проблемы нестабильности.

Даже карты RTX 5000 не смогли избежать проблем со стабильностью, но карты предыдущего поколения RTX 4000 и RTX 3000, как правило, сталкиваются с более внезапными сбоями, зависаниями, артефактами и выпадением кадров с драйверами 572.XX. Владельцы графических ускорителей Nvidia предыдущего поколения сообщали о проблемах в довольно многих играх за последние несколько месяцев, и теперь разработчики игр, работающие над inZOI или The First Berserker: Khazan, специально рекомендуют версию драйвера 566.36 для карт RTX 4000 и RTX 3000. Пользователь Mpr_reviews в сети X* (запрещена на территории России) сообщает, что драйверы серии 566.xx исправляют большинство проблем для старых моделей, однако, это решение приводит к неработоспособности некоторых функций DLSS, требуемых в последнем приложении Nvidia.

К сожалению, владельцы графических процессоров RTX 5000 не могут перейти на предыдущие версии драйверов, чтобы повысить стабильность, поскольку только новые драйверы 572.XX поддерживают последнее поколение видеокарт. Хотя Nvidia в настоящее время выпускает новые версии драйверов гораздо чаще, выход карт RTX 5000, сопровождающийся проблемами с поставками и оборудованием как на настольных компьютерах, так и на ноутбуках, является явным признаком того, что NVIDIA не уделяет столько внимания игровому сегменту, как раньше, в то время как вычислительный и серверный бизнес компании играют огромную роль в последние несколько лет, благодаря лавинообразному росту популярности ИИ.