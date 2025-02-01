3D Optical Mouse

Обычно, даже у самых дешёвых устройств есть свои имена, или хотя бы номер модели, но так получилось, что у обозреваемой мышки нет имени, если конечно не считать такие общие фразы вроде "Optical Mouse"...

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Как и полагается дешёвой мышке - из упаковки только пластиковый блистер и кусок картона.

На куске картона есть 4 значка, первый означает комфортный хват, второй весьма примечателен тем, что означает быстрое подключение (Plug and Play), такие значки были популярны 25 лет назад, когда подключаемые устройства не требующие перезагрузки были чем то новым.

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Третья иконка означает переключаемый DPI, ну и последняя указывает на максимальный DPI (1600), на обратной стороне указан ресурс кнопок 3 000 000 нажатий, а так же характеристики на разных языках, правда всё перемешано как попало...

Говорят про экстремально лёгкий/скользкий ролик и кнопки, очень точное позиционирование на страницах каких-то, и колесо действительно очень легко крутится, однако кнопки не очень лёгкие, сразу говорю.

Так же указаны режимы DPI 800/1600/3200, что уже не соответствует заявлениям на передней стороне упаковки, ещё сказано про встроенный утяжелитель совмещённый с лампочкой подсветки, ну и две мультимедийные клавиши перечислены для навигации в браузере вперёд/назад.

Ну что же, давайте посмотрим, действительно ли мышь соответствует заявлениям на упаковке.

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Сколько бы я не осматривал со всех сторон мышь, ну нигде не нашёл дополнительные кнопки переключения DPI и навигации, увы, но мышка не умеет переключать DPI, и мультимедийных функций в ней тоже нет.

Зато есть облой, самый что ни есть ужасный и резкий, порезаться вряд ли выйдет, но если постараться то возможно и такое в одном месте...

Продолжаю осмотр, колесо пластиковое, есть пломба 2020 года, вместо модели указано "3D Optical Mouse", что бы это значило... Скользящие ножки выполнены из пластика корпуса, как и полагается очень дешевой мышке.

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Подсветка переливается всеми цветами, это выглядит лучше, чем у недавно проверенной клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868, светодиод сенсора красный, классика.

Что забавно, если поднять мышь над ковриком, то светодиод сенсора начинает светиться ярко, и этот свет смешивается с RGB подсветкой, это вероятно из-за дешевизны получилось, ведь светодиод должен быть изолирован дополнительной накладкой пластиковой, но тут не изолирован, и это даёт интересный визуальный эффект.

Ну что же, как уже говорилось - колесо действительно очень лёгкое, а вот кнопки нет, кнопки нужно с некоторым усилием нажимать, в остальном мышь работает вполне неплохо учитывая стоимость (не знаю точно, но знаю что очень дёшево).

Сенсор скорее всего имеет чувствительность 800-1000 DPI по ощущениям.

Разбирается очень легко, верхняя половина состоит из двух частей, в целом к качеству пластика особых претензий нет, ничего не поломалось при разборке.

Плата максимально дешёвая, но сидит вполне уверенно на своём месте.

Колесо мыши отлито весьма некачественно, впрочем, это не имеет особого значения, всё равно не видно внутренностей при обычном использовании.

Внимательно осматривая плату я не обнаружил ни намёка на мультимедийные клавиши, в том числе для настройки DPI, а средняя кнопка под колесом вообще реализована максимально дёшево, такие обычно не способны пережить даже один миллион нажатий.

Из деталей можно найти разве что пару светодиодов и конденсаторов, собственно всё, ну а сенсор установлен KA3-B K6021BPFF, к сожалению не удалось найти его спецификации, но это далеко не худший сенсор из мне известных.

Левая и правая кнопки имеют маркировку DM1, я не знаю что за они, но выглядят обычно.

На этом всё, собираем обратно мышь, разумеется обработав надфилем все острые грани и дефекты литья.

Что могу сказать в целом про эту мышь в использовании... Это далеко не худшая мышь, ей вполне можно нормально пользоваться, и даже поиграть выйдет, если привыкнуть конечно к форме и фиксированному DPI.

Разве что при отрыве от поверхности может иногда дёргаться курсор, если слишком высоко поднимать, но как правило, так высоко поднимать нет необходимости при использовании, чтобы этот нюанс проявился.

Hadron HDX3253

Далее идёт ещё одна дешёвая мышь, и она уже имеет не только конкретное имя, но и модель, к сожалению, упаковки у меня нет, чтобы посмотреть на заявленные характеристики.

Форма уже далеко не "геймерская", да и подсветки нет, зато и явных дефектов литья у корпуса тоже нет.

Колесо тут тоже пластиковое, и это не сказать что плохо, напротив, лучше уж пусть будет полностью пластиковое колесо, чем плохо скомбинированное с резиной.

Разбирается так же легко, как и предыдущая мышь, верхняя часть разборная, я сразу не заметил, но качество чёрного пластика тут плохое, одно крепление обломалось.

Вот и обломанное крепление, приклеиваю обратно.

Внутри снова коричневая плата, правда тут уже есть маркировка M106-YS8108B 2019/04/10:V5, но из компонентов всего один резистор и один конденсатор, ещё более скудная начинка, чем у безымянной мыши.

Сенсор имеет маркировку YS8108B (H051503), кнопки "бомжи", не сказать что тугие, но и не лёгкие, ну а под колесом вообще самое дешёвое что можно было установить.

Что примечательно, когда-то я уже делал обзор компьютерных мышей, и одна была как раз с таким сенсором.

Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 2

Пора собирать и проверять.

Увы, но этой мышью нормально пользоваться не выйдет, сенсор ведёт себя неадекватно. Конечно, всё работает, и курсор двигается, даже нет никакой тряски при поднятии над ковриком, но проблема в том, что движение курсора не соответствует реальным движениям мыши.

Если в старых обзорах мышка с таким же сенсором вела себя ну совсем неприлично, то нынешний экземпляр на первый взгляд вроде нормально работает, но это скорее всего дело в настройке сенсора с завода, видимо производитель навалил сглаживания слишком много, чем и маскируется общая несостоятельность сенсора YS8108B.

Чувствуется что курсор двигается недостаточно за самой мышью, причём эта недостаточность всегда разная, может одно движение нормально выйти, а другое не очень, для браузера может быть и сойдёт, но для игр однозначно нет.

Всё же, как показала практика, один и тот же сенсор может вести себя по-разному в зависимости от конкретного экземпляра, но кардинально ничего не меняется, увы, если сенсор хлам - он и будет хламом в разных реализациях.

На этом пожалуй всё, если первая мышь с сенсором K6021BPFF вполне нормально работала, и даже поиграть позволит явно, то вторая с печально известным YS8108B уже пригодна разве что для использования в браузере, в играх вообще бесполезно будет даже пробовать.

Одно только разочаровало в первой безымянной мыши, это заявленные характеристики, те же мультимедийные клавиши и переключаемый DPI, которых по факту не оказалось...

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