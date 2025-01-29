Однажды мне понадобилась клавиатура, можно было купить обычную клавиатуру и просто пользоваться, но мне попался довольно интересный вариант, и было решено выбрать именно его.

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Упаковка стандартная картонная, на задней стороне указаны характеристики, 105 клавиш, радужная подсветка, мембранная клавиатура, USB подключение, размер 43.5 x 13.3 * 2.2 см., вес указан 400 грамм, длина провода 1.5 метра, ресурс 50 000 000 нажатий, 200 мА максимальный ток потребления при напряжении 5в, материал поверхности пластик.

Так же указаны системные требования - Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10, про Linux и речи не идёт.

Снаружи больше нечего рассматривать, да и внутри тоже, в комплекте инструкция, по совместительству гарантийный талон, ну и конечно клавиатура с защитным пакетом, пакет уже снят.

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Как следует из названия - это игровая клавиатура, то есть предназначена для игр, потому имеет передний скос под руку, а сам корпус имеет довольно много рёбер жёсткости, хотя с первого взгляда это не очень очевидно, но корпус действительно жёсткий, и не прогибается сильно под давлением.

Первый ряд клавиш имеет выпуклую форму, остальные уже вогнутые, довольно интересное решение.

На задней стороне есть этикетка с названием и моделью, дата производства 8 месяц 2024 года, свежее производство, лапки пластиковые и короткие, но работают хорошо, есть дренажные отверстия, хотя непонятно зачем, ведь конструкция островная.

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Единственный неприятный момент это пластиковые ножки, они могут скользить на некоторых поверхностях, так же видны ячейки для установки полноценных резинок, в общем есть что дорабатывать.

Как уже ранее говорилось - конструкция клавиатуры островная, то есть клавиши возвышаются грибами над основной плоскостью корпуса, разве только стык можно залить водой, вот это неприятная уязвимость.

Клавиши снимаются легко и без дополнительных инструментов, так же они смазаны с завода, вероятно это и есть причина тихой и мягкой работы, непонятно только как долго прослужит смазка.

Теперь осталось проверить клавиатуру, подсветка должна включаться клавишей Scroll Lock, но Linux не имел бы репутацию кривой поделки на коленке, если бы всё нормально работало как в Windows...

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Впрочем, проблема неправильно работающего Scroll Lock в Linux весьма типичная.

И для решения этой проблемы достаточно одного костыля в терминале, да, он временный, но без костыля Scroll Lock не работает как положено, даже если и определяется при нажатии, в этом весь Linux...

Отлично, теперь подсветка заработала, хотя и совсем не так, как было нарисовано на коробке... Да, технически это RGB подсветка, красный, зелёный и синий есть, но на коробке подсветка нарисована полноценным градиентом, что-то я не вижу ничего такого в реальности.

В общем как-то так.

Итого 3 красных светодиода, 2 зелёных и 3 синих, это вся подсветка, причём клавиши не просвечиваются, ведь маркировка просто нанесена краской на чёрный пластик и покрыта базовым слоем лака, который довольно быстро сотрётся при активном использовании.

В идеале следует купить баночку прозрачного лака, и нанести на клавиши пока новые, этот метод отлично защищает клавиатуры от износа:

Но сейчас этим заниматься не буду, если предыдущую клавиатуру был смысл покрывать лаком, ибо хоть и дешёвая была, но добротная и удобная, то новой пока не хочу заниматься.

С одновременным нажатием клавиш всё нормально, в играх явно проблем не будет при использовании WASD зоны.

В зоне стрелок уже ситуация хуже, но не скажу что плохо, вполне сойдёт для игры через эмуляторы игровых консолей используя стрелки + цифровой блок.

В общем явных проблем с клавишами не обнаружил.

Дальше разборка, к качеству пластика у меня претензий нет, сорванных мест под саморезы не нашёл, итого 20 саморезов выкрутил, это хорошее количество.

Вот и разобрали корпус, силиконовые резинки приклеены к мембране, это избавит от проблем при сборке.

В верхней панели с клавишами можно заметить очень много дополнительных конструктивных рёбер жесткости, моё почтение тому, кто это проектировал корпус, хотя крепление платы тут не очень удачное конечно.

Мембрана имеет маркировку DJC-7175-PCB8865 +WIN-R(SX83095D) JT-G032 mh20220711.

Контроллер реализован обычной "каплей", она же отвечает и за подсветку напрямую, так что есть вероятность, что со временем, если всегда держать подсветку включенной, это может привести к выходу из строя "капли", да, может светодиоды и не очень много энергии потребляют, но это всё же нагрузка.

Кстати, потребляет подсветка порядка 110 мА.

Ладно, продолжим разборку, ведь тут есть нечто интересное, и это не разделяемая мембрана.

Как можно заметить, подсветка это не просто светодиодная лента где-то приклеенная, а целый модуль с пластиковым рассеивателем.

Светодиодная лента явно могла быть богаче, есть масса пустых мест для светодиодов, хотя некоторые перекрыты пластиком.

Ну а прокладка для рассеивания света имеет множество матовых точек по всей поверхности.

Пожалуй осталось только собрать всё обратно, со сборкой были небольшие сложности в зоне платы, но ничего страшного.

Опять же, отмечу хорошее качество пластика под саморезы, ни один не провернулся во время сборки.

На этом собственно всё.

Эта клавиатура оказалась довольно интересной, особенно порадовал тот факт, что разработчик особо не извращался с раскладкой, она тут классическая с очень незначительными отклонениями.

В использовании особых проблем не обнаружил, для игр вполне пригодна, подсветка конечно бесполезная в практическом смысле, да и слишком примитивно выглядит, тем не менее она есть, и работает, особенно порадовал жёсткий корпус, хоть он и пластиковый.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



