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Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery

Я уже давно задумывался над созданием базы данных с информацией о "железе ПК"...
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Однажды было решено сравнить AMD / NVIDIA в плане функциональности драйверов, и оказалось, что AMD деградировала как производитель видеокарт, когда NVIDIA нарастила функционал даже старых серий GPU...

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Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала:

Часть 1

Часть 2 (OpenCL)

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Часть 3

Часть 4 (OpenGL)

Однако была проблема, в лоб сравнивалась старая GeForce GTX 1070 и довольно новая Radeon RX 6900 XT, хотя "красный" лагерь оказался функционально несостоятельным относительно "зелёного" даже в столь неравных условиях...

Но не суть, проблема была в количестве данных, с одной стороны их много, но с другой - мало, потому и было решено создать базу данных, в которую буду добавлять всё что у самого имеется, и возможно найдутся заинтересованные люди в пополнении базы новыми данными.

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И на самом деле база данных уже создана, найти её можно в репозитории "Chi-Gallery":

https://github.com/Shedou/Chi-Gallery

С чего собственно я начал? Правильно, выделил отдельный каталог под базу данных (хотя в идеале нужно создать новый репозиторий...), сейчас тут только GPU Caps Viewer, но позже, возможно, будут добавлены и другие, например GPU-Z:

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Дальше база расщепляется на платформы Windows и Linux, ведь мой дистрибутив Chimbalix "из коробки" способен запускать Windows приложения, в том числе и GPU Caps Viewer, да и часть имеющихся данных собрана именно в среде Linux, было бы нехорошо их "потерять":

Так же расписаны правила для всех желающих пополнить базу данных своими результатами, да и если вдруг сам забуду как именно пополнять базу - всегда будет "заметка" под рукой:

Суть состоит в том, чтобы структурировать данные, сначала идёт платформа, потом название графического процессора (GPU), если несколько видеокарт - в имя добавляется "MultiGPU-" и после перечисляются модели.

И наконец, в каталоге конкретного графического процессора должны хранится файлы отчётов в текстовом виде и скриншот главного окна GPU Caps Viewer с общей информацией, дополнительные скриншоты (при наличии) можно расположить в отдельном каталоге с тем же самым именем, что и основной файл отчёта.

Имя файла формируется очень просто, сначала указывается версия драйвера, потом CRC32 хэш файла отчёта (с расширением ".txt"), и в конце уже место для прочей информации, например никнейм человека, что собрал данные.

Ну а если есть только скриншот, а файла отчёта в текстовом виде нет, тогда CRC32 хэш берётся из скриншота, таким образом получается структурированный список, где каждый отчёт будет иметь свой идентификатор уникальный, и да, в качестве уникального идентификатора я использовал тот самый CRC32 хэш, ведь нужно как-то разделять собранные разными людьми данные:

Как получить CRC32 хэш? В дистрибутиве Chimbalix это делается через контекстное меню:

В случае Windows это можно сделать с помощью 7-zip архиватора, ну а в остальных случаях - как получится.

Кстати, не следует забывать про вандалов, что могут намеренно исказить каким-либо образом данные, чтобы отправить искажённую информацию в репозиторий... Но таких только "бить по рукам" и выгонять обратно в "лес" из репозитория. Если за свои данные я уверен, что они нетронуты, как и за данные своих друзей и знакомых, то за данные от какого-нибудь "супер-пупер-нагибатора932581587" я уже не могу быть уверенным.

Так что остаётся только доверять и проверять, тем более никто тут не даёт никаких гарантий.

Сейчас в репозитории довольно мало собрано, но начинать с чего-то надо ведь, тем более нужно поискать по сусекам, наверняка завалялись ещё старые скриншоты, правила ведь уже есть по оформлению имён файлов, ну и как некоторые уже могли заметить, это те самые данные, что использовались при сравнении драйверов AMD / NVIDIA (ссылки в начале статьи):

Ну и конечно формирую первый архив для загрузки, чтобы не скачивать репозиторий целиком когда нужна только часть:

Такой сбор информации имеет свои недостатки, но почему бы и нет? В любом случае что-то да выйдет из этого, или не выйдет, тут уж как выйдет...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

 

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Теги

amd nvidia geforce radeon gpu chimbal база данных репозиторий database hardware info
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