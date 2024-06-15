Первым делом оставлю ссылки на две статьи по теме игры, первая о том, как я забросил свой предыдущий аккаунт, и начал играть заново:

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Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната

Вторая статья содержит в себе некоторые рекомендации по игре:

Список рекомендаций от Chimbal для новых и неопытных игроков Genshin Impact

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И вот, прошло чуть больше двух месяцев с момента, как я заново начал играть в Genshin Impact, так что пришло время подвести итоги игры без доната за столь короткий период.

Начнём с того, что за эти два месяца у меня собралось 27 персонажей (включая стартовых), и в этом плане мне очень не повезло если честно...

Насколько это мало? Настолько, что практически все персонажи помещаются на одной странице:

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А проблема заключается в дубликатах, да, мне постоянно выпадали дубликаты вместо новых персонажей, и если бы не падали дубликаты - сейчас было бы 48 персонажей вместо 27...

Фремине уже почти максимального пятого созвездия, хотя этим персонажем практически не играл даже, вот настолько мой новый аккаунт оказался "заговорённым" на дубликаты:

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Точно, сейчас у меня 50 ранг и 6 уровень мира, практически все возможности в игре доступны (в этот раз не буду повышать ранг выше 50), из достижений собралось всего 472, но я и не гнался за достижениями.

Про Витую Бездну ничего не скажу, я не любитель этой зоны, хотя появилась какая-то новая "Бездна", нужно будет посмотреть что это такое...

Из "золотых" персонажей у меня есть все из первого баннера на момент, когда начал заново играть (Кадзуха и Нёвиллет), и это притом, что начал примерно в середине существования баннера:

Кстати, Нёвиллет, как и Кэйа, бегают (при ускорении) быстрее большинства персонажей в игре, это позволяет значительно быстрее перемещаться в огромном игровом мире, но это так, для тех кто ещё не знал про особенности данных персонажей.

Так же есть Арлекино из прошедшего баннера, и Дэхья первого созвездия:

Ну и осталась классика - Джинн и Мона первого созвездия:

Итого 6 "золотых" персонажей, а если бы мне не падали дубликаты - было бы 8...

Из текущего баннера у меня нет никого особенного, ибо в последнее время мало играю, и редко делаю "крутки", да и вообще мне не интересны персонажи нынешнего баннера, как-то так.

Про "фиолетовых" персонажей не вижу смысла говорить, так что поговорим про мою текущую команду, в ней состоит Ноэлль, Кадзуха, Барбара и Лиза:

Главный персонаж Ноэлль, она отвечает за защиту (в том числе пассивную), быстрый сбор руды и древесины, ну и конечно выступает основной боевой единицей наносящей урон, а благодаря двуручному мечу способна постоянно опрокидывать противников:

Ещё от двуручного меча "Архаичный" есть бонус урона, у меня выходит примерно 10-20 тысяч физического (белого) урона в зависимости от условий и бонусов, что немного конечно, но благодаря этому Ноэлль способна быстро раскидывать слабых монстров, что помогает в исследовании мира:

Да и среди "боссов" Ноэлль тоже хорошо себя чувствует в большинстве случаев:

Далее идёт Кадзуха, он хорош своей способность собирать противников в одну точку и наносить разовый урон, после чего можно спокойно расправляться со всеми Ноэллью, это особенно сильно в паре с дендро+вода+электро:

Да, отряд из Кадзухи, Яо Яо, Барбары и Лизы весьма хорош, но с ним есть несколько проблем: Для реакции нужно минимум три персонажа, естественно при игре с другими игроками такой отряд буквально рассыпается, ну и вторая серьёзная проблема это боссы, часто просто невозможно вызвать нужные реакции, и послать дендро бутоны для нанесения основного урона, ну и есть вопросы к живучести такого отряда...

Именно из-за этих проблем я и перешёл к отряду с Ноэлль во главе, но перейдём к следующему персонажу.

Барбара отвечает в основном за элемент воды и лечение, ибо в урон я её не качал особо, тут нечего говорить, она весьма полезна в локации Фонтейн, именно там обычно нахожусь в последнее время:

И наконец Лиза, она у меня слабо прокачена, но даже так отлично справляется с монстрами водяного элемента, особенно если предварительно собрать толпу Кадзухой, но этого персонажа можно заменить любым другим по мере необходимости, отряд от этого ничего особо не потеряет в целом, ибо большинство функций выполняют Ноэлль и Кадзуха:

Теперь перейдём к инвентарю, начнём с оружия...

Меня можно назвать бомжем, ведь нет ни одного "золотого" оружия, но в стальном особых проблем не вижу, есть куча "фиолетового" качества, а голубого качества на любой вкус в двух экземплярах:

А вот с артефактами у меня не густо, ибо пренебрегал подземельями в процессе игры, но в целом не критично, при желании соберу всё что хочу, а пока вот так, далеко не все персонажи одеты хоть как-то:

С ресурсами развития персонажей и оружия всегда есть проблемы, но это нормально, так должно быть, особенно когда нет ни одного до конца прокаченного персонажа:

С остальными ресурсами тоже не всё идеально, но такие ресурсы обычно собираю только при необходимости, в остальном почти всего хватает для спокойного прохождения игры:

Про зелья, еду и всякие квэстовые вещи уже не буду говорить, а вот печати нужно бы уже обменять на "плюшки":

Я про это уже говорил, но обмен печатей - хороший способ получить игровую валюту Мору (голду), правда одноразовый:

Хотя целенаправленный сбор таких вот штук (зоны поиска) всё равно является самым быстрым и простым способом существенно утяжелить кошелёк в игре, ведь в каждой хранится от 10 000 до 30 000 Моры (в зависимости от локации), и их довольно много:

Есть конечно особенные сундуки с Морой, в них можно найти несколько сотен тысяч моры, но их очень мало, так что много собрать не выйдет. Остальные способы несущественны в целом, и много моры не дадут в короткий промежуток времени, разве что цветы артерий целенаправленно собирать, но это трата смолы...

Так что там дальше? Точно, карта! Она исследована примерно на половину в целом, причём ещё не все точки телепортов открыты, но это второстепенно, да и не видны они при текущем масштабе карты:

Хотя Разлом стоит пройти всё же, но это уже как станет интересно, ведь я играю только с интересом, иначе и смысла играть нет:

Что там ещё... Ах, да, с последним обновлением увеличили лимит смолы, это позволяет реже заходить в игру, и за раз получать больше ресурсов, т.е. игра позволяет заходить когда хочется не думая о том, что уже лимит полный, и спокойно играть когда удобно:

На этом вроде всё, и в целом не испытываю каких-либо проблем с прохождением боссов и заданий с текущими персонажами, хотя они до сих пор имеют весьма печальный уровень прокачки, просто потому что мне лень их целенаправленно качать...

Да, есть некоторые сложные моменты в игре, над которыми нужно постараться, но это разнообразие прекрасно, и даже несмотря на заговор моего нового аккаунта с дубликатами, игра от этого не стала менее интересной, причём я ни цента не вложил в игру сейчас.

Всё что достигнуто - сугубо без доната, чисто на отдыхе, я не люблю играть через силу, увы.

А что насчёт доната... Доната в игре по сути и нет, единственное, что можно купить - камни сотворения и Благословение полой луны (подписка на месяц), за кристаллы сотворения можно купить внешний вид для некоторых персонажей и ресурсы, но покупать ресурсы бессмысленно, ибо при желании, в игровом мире можно собрать больше, чем выйдет купить за раз:

Да, разработчики ограничивают ресурсы за донат, и не позволяют покупать слишком много, а ещё не очень адекватные рассказывают сказки, мол, Genshin Impact донатная помойка...

Совсем забыл! Есть же ещё Боевой Пропуск! Прямо как во многих других играх! Только награды из БП в любом случае не собрать без выполнения условий, одними лишь деньгами можно конечно перекрыть, но это не имеет абсолютно никакого смысла, разве что позволит не отставать от обычных, нормально играющих в своё удовольствие игроков в плане ресурсов:

По сути донат в игре устроен таким образом, что невозможно получить значительное преимущество перед обычным игроком играющим в своё удовольствие, единственное, куда можно спустить деньги - это так называемые крутки персонажей и оружия, но и это не даёт значительных преимуществ, в конце концов я играю без доната, и не испытываю проблем из-за нехватки персонажей... Даже наоборот, большинство персонажей просто есть, и никак не используются. Да, есть ещё созвездия, но практически всеми персонажами можно и без созвездий прекрасно играть, были бы руки из плеч и мозги в черепушке, а большего и не надо обычно.

Если сравнивать Genshin Impact с настоящими донатными помойками, в которых даже развитие персонажей в плане уровней/опыта ограничено донатом, и этот, один из множества "потолков" никак не пробить без денег... То Genshin Impact будет выглядеть игрой, в которой вообще не существует доната...

Безусловно есть люди вкладывающие деньги в игры, не важно в какие, хоть в донатные помойки, хоть в Genshin Impact, и таких людей на самом деле много, но это их личное дело, не моё. Если людям хочется покупать "крутки" и "крутить" персонажей - флаг им в руки, ничего против не имею, не мне их осуждать за выбор и интересы.

В конце концов донатеры в Genshin Impact никак не портят мне игру своими деньгами, и у меня нет причин их недолюбливать, и в этом же гениальность создателей игры. Они смогли создать игру, в которой вроде и есть донат, но он ограничен в целом, и без него можно абсолютно комфортно и с удовольствием играть. Причём важно заметить, в Genshin Impact нет быдла как в других играх, что закинуло денег, и сразу начинает всех нагибать донатными "вещами" с высокими характеристиками, что недоступны для обычных игроков.

Даже PvP ивенты строятся таким образом, что кошелёк игрока ничего не решает... Так что деньги деньгами, но разработчики не допускают ущемления одних игроков другими за счёт денег.

На этом пожалуй и закончу, играйте в своё удовольствие и не слушайте хейтеров, что бы они ни выдумывали на ровном месте с умным видом.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.