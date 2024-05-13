Для начала пройдёмся по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7, и посмотрим что интересного произошло.

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GitHub репозиторий Chimbalix Linux: ( https://github.com/Shedou/Chimbalix ).

Загрузочное меню

В Pre7 версии дистрибутива загрузочное меню мало чем отличается от Pre6, в режиме BIOS по умолчанию используется syslinux, но можно переключить на GRUB, в UEFI режиме по умолчанию используется GRUB, в целом ничего феноменального.

Все версии меню содержат тест памяти memtest86+ для BIOS, и MemTest86 для UEFI режима:

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Основные изменения произошли в UEFI режиме с включенным Secure Boot.

Так как используемое ядро Linux не подписано, системы с активным Secure Boot откажутся работать, потому было добавлено специальное уведомление красным цветом, чтобы пользователи сразу знали в чём может быть проблема при ошибке "bad shim signature":

Подробнее о проблеме Secure Boot можно прочитать в отдельной статье:

Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов

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Ядро

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В новой версии дистрибутива было обновлено ядро с Liquorix 6.6.13 до Liquorix 6.7.12, конечно, искать рост производительности не следует, просто установил более новое ядро.

Почему не Linux 6.8.x? С веткой ядра Linux 6.8 выявилось слишком много проблем и конфликтов, особенно с уже существующим софтом, подробнее в отдельной статье:

Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux

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Baobab, и прочее

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Так же были обновлены базовые приложения, работу над которыми я описывал в отдельной статье:

Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты

Приложение Baobab (анализ занятого места на диске) стало гораздо менее уродливым (убрана токсичная боковая панель), и немного более функционально состоятельным (имена длинных файлов больше не обрезаются боковой панелью), короче говоря приложение приведено в порядок и стало пригодным для нормального использования:

Переработана программа установки дистрибутива, по своей сути это всё тот же Gazelle Installer, только обновлённый и доработанный специально для Chimbalix Linux, хотя в основном изменения косметические:

Да и негоже в новом дистрибутиве оставлять ссылки на чужие ресурсы, вдруг какой-то пользователь моего дистрибутива пойдёт по этим ссылкам к разработчикам другого дистрибутива, хотя над текстом нужно ещё поработать, но это уже мелочи:

Скрипт срабатывающий после установки тоже улучшен, он занимается подготовкой Wine префикса для работы и прочими мелочами, больше нет необходимости вводить root пароль, и всё происходит само:

Скрипт отвечающий за скриншоты тоже обновлён, хотя из заметного для пользователя можно отметить имена файлов, они стали проще, и дополнительные цифры к имени добавляются только в том случае, если за одну секунду сделано более одного скриншота.

Тут же отмечу изменения в интерфейсе проводника:

Но главное в сочетаниях клавиш, в реальном использовании были выявлены некоторые проблемы, а именно сброс всех открытых вкладок функцией разделения окна при случайном нажатии на клавишу F3, потому это сочетание было вообще отключено:

Так же была отключена клавиша F1, что по умолчанию открывала веб-браузер и посылала пользователя на "справку" в интернете, это само по себе отвратительно, особенно когда вместо F2 (переименовать файл) случайно нажимается F1 или ещё хуже F3 и всё ломается...

Здесь же оставлю списком некоторых изменения, в том числе включенный по умолчанию композитор рабочего стола, да, это повышает задержки вывода изображения (часто называют инпут лагом), и после Windows это очень даже ощущается не в пользу Linux... Но учитывая что без композитора можно получить проблемы с оформлением некоторых линуксоидных приложений, было решено оставить его включенным, выбрал меньшее из зол так сказать:

Стандартные игры swell-foop, peg-e и lbreakout2 были удалены из дистрибутива, первые две по причине низкого качества реализации, а третья просто за компанию.

Среди интересного в дистрибутиве появилась "Книга заклинаний Chimbalix", которая на данный момент состоит из простых текстовых файлов с полезной информацией относительно дистрибутива и Linux в целом:

Для начала сойдёт, а потом что-нибудь придумаю получше текстовых файлов, если конечно в этом будет необходимость.

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Arduino IDE

В дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6 было встроено такое приложение как Arduino IDE, и оно было удалено, ибо занимает ощутимое количество места в образе системы, целых ~200 МиБ:

Я бы мог послать к хрену в огород пользователей (в том числе себя), которым это приложение очень даже пригодилось бы, но так подумал, и решил поэкспериментировать... Что же было сделано? Правильно, Arduino IDE вынесена за пределы дистрибутива в качестве автономного установочного пакета:

Как оно работает? Правильно, запускаем файл "install.sh" и устанавливаем, правда сейчас я это делаю в Pre6 версии дистрибутива, а там Arduino IDE уже установлена из коробки, но ничего страшного, всё работает, ведь для установки приложения используется каталог "PortSoft":

Ну а если нужно удалить - всегда есть ярлык "Uninstall Arduino IDE v2.2.1" в меню Пуск, никакого пердолинга с убогими пакетными менеджерами и репозиториями, всё интуитивно понятно, именно к такому принципу установки/удаления приложений нужно стремиться, чтобы пользователю не приходилось корячиться по менеджеру пакетов колупаясь с зависимостями в попытках избавиться от какого-либо приложения, и при этом не поломать частично систему:

Есть конечно и проблема, установщик тестировался и правильно работает только начиная с дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, именно с этой версии появился специальный раздел "Приложений" в меню Пуск.

Ну а ещё это первая экспериментальная версия, думаю есть смысл отдать репозиторий "Chimbalix-Software-Catalog" не только под каталог приложений для Chimbalix Linux, но и под скрипты и программы установки специально спроектированные для удобного и быстрого создания автономных установочных пакетов:

Думаю для уменьшения размера установочного образа дистрибутива следует и Blender вынести таким же автономным установочным пакетом, как и Arduino IDE, всё же метод оказался рабочим и практичным, ведь позволяет один раз скачать архивы с нужным софтом и устанавливать когда угодно, прямо как в Windows, ха-ха!

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Некомпетентность адептов Linux

Наверняка многие уже заметили два меню Пуск в новой версии дистрибутива Chimbalix Linux, и до сих пор я ни слова не сказал об этом...

Да, теперь по умолчанию используется два разных меню, на правый "Win/Super" открывается старое XFCE меню в стиле "Windows XP", всё ясно и понятно:

А вот на левый "Win/Super" уже открывается Whisker Menu, которое внезапно научилось во вложенные разделы:

В чём соль? Некоторые вероятно могли заметить в предыдущих моих статьях что-то вроде "Whisker Menu не способен на вложенные элементы", и если честно, мне следовало бы извиниться перед читателями за столь наглую выходку, ведь на самом деле Whisker Menu умеет работать с вложенными разделами:

Однако проблема не в том, что я мог кого-то ввести в заблуждение относительно такой мелочи, проблема в линуксоидах, точнее в неадекватной, самой крикливой части сообщества Linux, благодаря которой репутация у сообщества в целом далеко не из лучших, и сейчас поймёте почему, если кто-то до сих пор не понимает.

Ну что, пора показать наглядно, почему ярые адепты "дряхлого пингвина" на самом деле некомпетентны.

Собственно есть статьи, в которых чётко сказано - Whisker Menu не умеет во вложенную структуру, хоть один "диванный эксперт" указал в комментариях, что я "ошибся", и меню на самом деле можно настроить на режим работы с вложенными структурами? Или показал наглядно? Конечно же нет, в основной массе были просто глупости и оскорбления в адрес "неугодного автора", то есть меня, видите ли сказал про Linux не так как хотелось адептам:

Похоже чувствуют линуксоиды, что мой дистрибутив Chimbalix не так уж и плох на самом деле по сравнению с другими "пингвинами", завертелись как поджаренные на сковородке:

Причём что забавно, пишут бред одни и те же люди порой с явно фейковых аккаунтов, которые уже отписывались своим токсичным бредом в других статьях, и не только моих, при этом иногда пытаются делать видимость, мол, они тут недавно и все такие белые пушистые...

Да-да, я человек неспособный делать скриншоты, надеюсь этому комментатору полегчало от того, что я так сказал про себя прямо сейчас:

Ну и не забываем про излюбленный трюк некоторых адептов "дряхлого пингвина", как бы это сказать... Некоторые очень любят рассказывать о том, как они якобы всё объясняли и рассказывали, причём неоднократно, только почему-то "писать по делу" у них смысла нет, а круглыми сутками околачиваться в комментариях под неугодными статьями в интернете смысла целый вагон и тележка рядом, забавно:

Да и на поверку оказывалось, что не всё так просто и прекрасно, как "объясняли", ибо так называемые "объяснения" постоянно оказывались лишь попытками оправдать всё то кривое дерьмо в Linux, что не позволяет нормально пользоваться системой в различных условиях, и эти так называемые "объяснения" проецируются на все остальные ситуации, мол, "ему уже неоднократно объясняли":

Конечно же порой в комментарии заглядывают и обычные люди, что уже столкнулись с кривыми линуксами на своём опыте, и это практически всегда разные люди, тем временем некомпетентные адепты Linux, упустившие два жирных шанса меня действительно упрекнуть за маленькую "ошибку", обычно представляют собой одно и то же крикливое меньшинство, постоянно кричащее под любыми неугодными статьями в интернете что-то вроде "автор идиот криворукий".

Ну и вишенка на торте - попытки отослать неугодного пользователя обратно в Windows или Mac, знакомо, не правда ли? Интересно было бы посмотреть, если бы Microsoft посылала своих пользователей обратно на Linux, мол, чего припёрлись в Windows жаловаться на отсутствие характерных для "пингвина" проблем:

...

Ну ладно, раз диванные "эксперты" оказались некомпетентны в Linux, и не урвали такой жирный шанс меня упрекнуть за "ошибку", почему нормальные люди меня не упрекнули, что вот, Whisker Menu может во вложенную структуру!

Ответ на поверхности, у вечно кривых и проблемных Linux просто мизерное число пользователей относительно Windows/Mac OS, их даже меньше, чем пользователей Windows 7 на 2024 год, так от кого собственно ждать поправки, кроме как от активной части так называемого сообщества Linux, что на поверку оказались некомпетентными в вопросах, за которые постоянно надрываются под неугодными статьями в интернете, пытаясь оправдать вечно кривые линуксы перекладывая вину на пользователей за все проблемы?

Да и не забываем про ущербность линуксов в целом, подите найдите ещё дистрибутив, в котором хоть одно приложение находилось бы во вложенной структуре... Вот Manjaro KDE, только хрен огородный знает, способно ли это меню на вложенную структуру, ведь настроек на поверхности никаких нет по этой "теме", как и наглядных примеров приложений, которые бы находились во вложенном меню, только здоровенные списки, что не помещаются в пределы одного экрана, и ковыряйтесь как хотите в этом мусорном контейнере:

Это мне надо специально лезть в три разных места разорванного по клочьям "пингвина", и специально создавать файл директории, файл меню, и специальный ярлык который был бы связан с этим всем дерьмом, чтобы проверить, может ли конкретное меню на вложенные структуры...

Очень сомневаюсь, что найдётся нормальный человек, который бы этим всем занимался, а визуально всё выглядит так, будто дистрибутивы Linux не способны на вложенные меню, особенно если учесть, что стандартное меню того же XFCE по умолчанию идёт без поддержки вложенных элементов.

В совокупности факторов так и выходит, что нормальные люди не могут подсказать ввиду отсутствия вложенных структур в дистрибутивах, а агрессивные диванные "эксперты" просто не знают таких нюансов, хотя тщетно пытаются строить из себя умных и компетентных...

А ведь это я ещё не затрагиваю такие форумы как linux.org.ru, хотя ладно, уже затронул...

Извините, но про мартышку было даже немного смешно, для некоторых наверное будет открытием, что иногда обезьяны не брезгуют и за смартфоном посидеть, в общем "компетентностью" так и прёт на линуксоидных форумах.

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Терминал

Напоследок посмотрим на ещё одно ощутимое изменение в новой версии Chimbalix Linux, подправлена цветовая схема терминала для улучшения читаемости шрифтов, расширена история с 1 000 строк до 10 000, ибо как показала практика - 1 000 строк слишком мало для истории, особенно если что-то компилируется, так же был настроен курсор, теперь его форма и поведение соответствует "стандарту" к которому привыкло большинство людей, в том числе и я:

Так же была полностью отключена прозрачность и увеличен размер окна до 110x30:

Не то чтобы прошлый размер терминала 100x28 был непригоден для нормального использования, просто я заколебался его постоянно растягивать в реальном использовании... Хотя если честно, в других дистрибутивах Linux окно терминала по умолчанию имеет ну совсем неадекватные размеры менее 90 символов по ширине:

Ну и заблокировал некоторые горячие клавиши, что порой конфликтуют с терминальными приложениями, ибо совсем не круто, когда в приложении нужно нажать F10, но на эту кнопку реагирует сам терминал:

Думаю позже и вовсе отключу все сочетания терминала, если конечно встречу конфликтующие с этим делом приложения, а ещё говорят что терминал в линуксах это прекрасно и удобно...

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Заключение

Пожалуй хватит на этом, основные изменения в новой версии Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre7 осмотрели, и про некомпетентность самых крикливых любителей Linux поговорили.

Дальше нужно работать над следующей версией Chimbalix Linux, в частности переработать меню Пуск, разумеется не затрагивая одну единственную категорию "Applications", отныне это будет категория, которую я постараюсь ни при каких обстоятельствах не ломать, ибо не хочу переделывать уже существующий установочный пакет Arduino IDE, а в будущем и многие другие приложения, использующие данную категорию меню Пуск:

Думаю что следует поработать над универсальным установочным скриптом для приложений, чтобы упростить создание автономных установочных пакетов приложений...

Точно, нужно ещё раз оставить ссылку на репозиторий дистрибутива, где уже доступна новая версия операционной системы.

GitHub репозиторий Chimbalix Linux: ( https://github.com/Shedou/Chimbalix ).

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



