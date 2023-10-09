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Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов

Установка приложений в среде Linux зачастую это сущий ад, как минимум по вине бурлящего болота зависимостей...
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Ранее я уже пытался установить OBS Studio под линуксом, и "Portable" версии пробовал, правда они оказались мусором, которые требуют установки всевозможных зависимостей:

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Конечно я пытался установить OBS Studio из репозитория дистрибутива, ввёл команду, прожал несколько раз TAB, и система мне ничего не выдала, что означает "такого пакета нет в репозиториях". И да, любой работающий с линуксами человек обязан знать, что делает клавиша TAB в терминале, хотя для обычных людей это вообще неочевидный нюанс, и мне стоило про это написать:

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В итоге я решил проблему запустив старый добрый Bandicam через WineHQ, и на этом оставил в покое софт для записи видео, ибо большего мне не нужно было на тот момент:

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OBS Studio

Теперь у меня есть время заняться приложением более досконально, вдруг я где-то неправильно танцевал с бубном?

Была ли ошибка в моих действиях когда в первый раз пытался установить OBS Studio из репозитория дистрибутива? Нет, моей ошибки определённо не было, я ещё раз ввёл ту же самую команду для загрузки приложения без установки (опция --download-only), и она абсолютно никак не дополнялась по нажатию на TAB, то есть система не знает про пакеты начинающиеся с obs...

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На этом моменте задумался, а что если я опять словил какой-то специфический косяк, и у меня просто неправильно работает столь базовый функционал дополнения введённых команд? Короче, решил вручную дописать до конца название пакета, и о чудо, система прочитала списки репозиториев и скачала пакет с зависимостями без установки, как собственно и было указано:

После этого проблема с автоматическим дополнением команды внезапно исчезла, что это было? Очередной линуксоидный косяк? Список пакетов в репозиториях протух или сломался? Так много вопросов с вечно кривыми линуксами...

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В любом случае у меня теперь есть пакеты для автономной установки OBS Studio в дистрибутиве MX Linux 23 Xfce, для других дистрибутивов оно не подойдёт, увы:

Но есть проблема, и это типичная проблема репозиториев, да, версия OBS Studio в репозиториях дистрибутива давно протухла...

В репозиториях дистрибутива хранился OBS версии 29.0.2.1-1+b1, "b1" в самом конце говорит о том, что репозитории кормят пользователей не только устаревшей, но и бета-версией приложения... Тем временем разработчики уже давно выпустили стабильную версию OBS Studio 29.1.3-0 (2023-06-19), что практически 4 месяца назад было сделано, боюсь представить когда была выпущена тухлая версия находящаяся в репозиториях дистрибутива.

В общем нужно снести уже установленный тухлый OBS, но есть проблема, если удалять osb-studio, то удалён будет только один пакет, а как быть с зависимостями? Там ведь ещё 7 зависимостей тянулось с приложением, ведь они так и останутся в операционной системе висеть мёртвым грузом... Потом фанатики Linux ещё рассказывают, что репозитории и зависимости это хорошо, а все кто предпочитает нормальные установочные пакеты просто виндусятники глупые, не осилили Linux-Way:

Так что буду вручную выносить весь мусор из дистрибутива, ведь у меня скачаны пакеты которые устанавливались, так что знаю что именно нужно выкорчёвывать:

В общем почистил дистрибутив от мусора... Вот так и наступает ад зависимостей в линуксах, пользователь постоянно устанавливает/удаляет приложения, а мусор накапливается, пока в один прекрасный момент не случается конфликт зависимостей, ибо пакетный менеджер слишком тупой, чтобы автоматически подчистить мусор после удаления программы:

Теперь можно устанавливать OBS Studio через DEB пакеты от разработчиков...

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Установка OBS Studio

Значит так, скачал всё установочные пакеты OBS Studio, и тут всплывает первая проблема характерная для линуксов, а какой собственно пакет мне нужен? Какие-то факелы, джемы, кинетики, луары... Что за дичь тут вообще происходит? Я конечно понимаю, это имена дистрибутивов Ubuntu, но как чёрт побери это дерьмо по-человечески интерпретировать?

Ну короче как-то так, берём шпаргалку и окуриваем всю дичь:

Ага, значит мне скорее всего подойдёт самый последний "Lunar", ибо мой дистрибутив основан на Debian 12, да и с "Jammy" у меня раньше ничего не получалось...

Но начну установку с OBS "Focal", ожидаемо меня встретил ад зависимостей... Но это не все проблемы, пытаясь удалить только что установленный пакет obs-studio, система снова отказалась дополнять имя пакета по клавише TAB, якобы пакетов начинающихся с obs нет в системе, похоже опять я нарвался на этот линуксоидный косяк...

На всякий случай сделал apt-get update, но тупой пакетный менеджер заново выкачал списки репозиториев, по сути лишний раз потратил время на загрузку того, что уже было в наличии, и проблему никак не решило, в итоге мне снова пришлось вручную прописывать имя пакета целиком, только на этот раз, чтобы удалить пакет из системы, и это уже начинает напрягать:

Устанавливаю "Jammy" версию OBS, и снова ад зависимостей... Снова при удалении пакета на клавишу TAB не срабатывает дополнение команды, то есть система не видит что OBS установлен... Короче больше не буду про этот косяк говорить в дальнейшем, очевидно это характерный линуксоидный косяк, который будет постоянно мешать:

Кинетический "Kinetic" тоже погряз в болоте зависимостей, увы, не хватило кинетической энергии, чтобы преодолеть болото:

Последний установочный пакет "Lunar", но он тоже утонул в болоте зависимостей:

Что в итоге?

Правильно, нормально установить OBS Studio из официальных установочных пакетов невозможно без сосания дополнительных зависимостей через интернет, об установке на автономный ПК вообще и речи быть не может с этим зоопарком зависимостей.

Вероятно в Ubuntu подходящей версии эти пакеты установятся, но это лично не проверял, потому не могу сказать точно, да и ситуацию это никак не меняет.

Ну да ладно, попробую таки установить "Focal" версию OBS вручную подбрасывая зависимости. Ага, разошёлся, совсем забыл что устанавливать новые пакеты невозможно, да и вообще что-либо делать с пакетами в системе, пока не будут устранены проблемы с зависимостями, а проблемы есть, недостающие зависимости просто невозможно установить, и это я сразу заметил пытаясь найти пакет libavcodec58, но в репозиториях такого не оказалось, был только libavcodec59:

Делать нечего, беру версию "Lunar", и пробую чинить поломанные зависимости, на этот раз вроде обошлось минимальными танцами с бубном:

Копирую загруженные зависимости подальше от линукса, а кэш репозиториев очищаю, чтобы не разводить помойку в операционной системе:

По итогу есть набор пакетов с OBS Studio подходящий для MX Linux 23 Xfce, и могу в любой момент переустановить приложение, или установить заново в пределах конкретного дистрибутива:

Теперь действительно установлена последняя стабильная версия OBS Studio, а не какая-то тухлая бета-версия из репозитория дистрибутива:

Итого для установки OBS Studio в MX Linux 23 Xfce мне понадобилось:

1) Официальный, якобы автономный установочный пакет "obs-studio_29.1.3-0obsproject1.lunar_amd64.deb" весом 85.8 МиБ.

2) Несколько часов пердолинга с линуксом в целом.

3) Пачка зависимостей общим весом 6.3 МиБ, всего 19 файлов, без которых OBS Studio не может работать.

А теперь вопрос, разработчики OBS опростоволосились бы, если бы внедрили эти самые 6.3 МиБ зависимостей и создали действительно адекватный установочный пакет? Ах, да, под другой дистрибутив нужны другие зависимости...

Тогда в чём проблема сделать адекватный установочный пакет для Debian, на основе которого построено большинство остальных дистрибутивов? Ну будет установочный пакет OBS Studio весить не 80-90 МиБ, а 100-300 МиБ, у пользователя не найдутся лишние 100 МиБ на диске для хранения полноценного установочного пакета? Очень даже найдутся, особенно если нет возможности бесконечно грузить интернет канал высасывая зависимости из репозиториев под каждый дистрибутив/систему в отдельности...

Почему для Windows достаточно скачать один установочный пакет, несколько раз нажать кнопку "Далее" и всё работает, а в линуксах столько пердолинга на ровном месте? Может это не пользователи "плохие" и "тупые", а линуксы непригодны для десктопа в текущем виде со всеми этими репозиториями?

Впрочем, ещё столько возни с линуксом, писать не расписать, так что на этом закончу...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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