Начнём с небольшого обзора всей системы:

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Есть значит полноценный ПК в компактном корпусе, краткая конфигурация:

1) Самодельный корпус (~40x30x10 см.), Chieftec Proton BDF-1000C (1000 Вт), монитор AOC Q2577PWQ (25", IPS, 2560x1440, 60Hz).

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2) NVME SSD Samsung 970 PRO 512 GB (операционная система), 2x 1TB HDD (USB 3.0), 1x 1TB HDD (SATA III), 3x 512GB SSD (SATA III, Apacer AS340X, Apacer AS350X, PNY CS900).

3) Gigabyte B450M H, Ryzen 7 2700X (XFR Off), 64 GB DDR4 RAM (3333 MHz OC), MSI GeForce GTX 1070 AERO OC 8GB.

В общем полнофункциональный ПК, что способен расположиться за монитором на маленьком столе:

Дешёвая клавиатура Defender Black Edition SB-550, дешёвая мышь SmartBuy SBC-227367-K, а так же Sony PlayStation 5 DualSense - CFI-ZCT1J:

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Помимо "стиков" геймпад обладает "курками" чувствительными к нажатию (L2, R2), а так же гнездо для внешних наушников, я так понимаю:

Из неприятного выделю щели на боковинах, они без облоя и не режут руки, но грязь явно будут собирать, вообще к качеству изготовления у меня нет особых претензий, никаких задир и огрехов замечено не было, но эти две "щели" по бокам...

Всего я насчитал 17 кнопок, в том числе под сенсорной панелью и стиками, 2 стика и 2 триггера, но действительно полезных кнопок тут от силы 12 штук может 14 если учесть стики.

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Довольно забавно, геймпад можно без проблем поставить вверх "рогами", но на ножках он весьма неустойчив если облокотить на какую-либо поверхность, например ПК:

Так как у моего ПК нет Bluetooth адаптера ввиду отсутствия необходимости в наличии такого, подключать геймпад буду с помощью USB Type-C, не вижу никаких проблем:

Точно, совсем забыл рассказать про сенсорную панель, она работает как обычный тачпад в ноутбуке, и даже понимает некоторые жесты, но в целом не сказать что особо полезная штука при работе в операционной системе, забавно, интересно, но бесполезно пока что:

Так же геймпад можно использовать как микрофон и устройство вывода аудио:

Кстати, сейчас у меня в качестве операционной системы Chimbalix 23.1 Alphachi, никаких дополнительных драйверов устанавливать не приходилось для работы, это радует.

Сейчас мой ПК "немного" занят работой, и это надолго, потому перейдём к обзору коробки, а то совсем позабыли про неё...

Коробка приятная на ощупь, но открывалась не очень хорошо, потому немного порвалась, не обращайте внимание на этот изъян, так же отмечу, что практически весь текст на японском языке, кроме нескольких строчек говорящих о том, что это сделано в Китае:

На боковинах ничего интересного не нашлось, увы:

Распаковка, на самом деле эту коробку сложно не повредить при открытии, ну да ладно, картон снаружи тонкий, но аккуратный и приятный на ощупь, сделано явно качественнее, чем коробка от процессора Intel:

Внутренний короб тоже неплох, хотя выглядит так себе, да и комплекта практически никакого, только пакетик утеплённый и инструкция:

Инструкция на японском, сомневаюсь что это будет интересно кому-нибудь, но выложу фотографии:

В самом конце написано "Printed in China", насчёт качества печати ничего не скажу, сделано качественно, но вернёмся к пакетику, он оказался с прозрачным окошком вот так поворот!

И ещё момент, это не просто полоска на коробке, там есть узор и текст внутри, я уж думал расчехлять китайский микроскоп, но камеры смартфона в принципе хватило, чтобы сфотографировать:

На этом можно было закончить, я даже не буду проводить разборку т.к. не хочу портить внешний вид устройства, но судя из информации в интернете у меня BDM-030 версия геймпада с пружинкой под триггерами:

Теперь перейдём к испытаниям!

К сожалению, в графическом редакторе не получилось использовать кисти как с полноценным графическим планшетом, увы, реагирует только на сенсорную панель:

В операционной системе от геймпада тоже толку мало, управлять курсором возможно, но о продуктивности говорить не приходится, думаю как экстренный вариант на случай поломки мышки сойдёт, хотя в шкафу валяется ещё одна мышка...

Ради интереса была запущена игра Zuma, да, она не поддерживает геймпад, но сенсорная панель позволяет играть, не очень продуктивно конечно, ведь я практически никогда не играю через геймпад, ведь моя "стихия" это клавиатура+мышь, однако я вижу потенциал у такого способа игры:

Сенсорная панель работает достаточно хорошо, если привыкнуть то вполне можно играть.

Хотя есть и проблема, одной рукой геймпад проблематично держать в воздухе, всё же ~280 грамм, что соответствует заявленному в инструкции:

На этом пожалуй пока хватит, проверки в играх с поддержкой геймпада я оставлю на другие статьи, нужно ещё смастерить импровизированный штатив для смартфона, чтобы не держать одной рукой камеру, а другой...

Хотя нет, ещё забыл проверить 3.5 мм. аудио выход, и он работает отлично, даже уровень громкости выше, чем у встроенного в системную плату звукового кодека, что не может не радовать:

Насчёт качества звука ничего не скажу, ведь это нужно тестировать полноценно, но на слух оно точно не хуже, чем у системной платы.

Так что геймпад очень даже можно использовать как звуковую карту, довольно универсальное устройство на самом деле, разве что клавиатуру не может заменить...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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