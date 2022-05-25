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Предисловие

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Во время написания обзора на светодиодную лампочку "BELSVET" я назвал коробки от процессоров Intel куском дешевого картона, но при этом не показал наглядно причину по которой я такого плохого мнения о коробках от Intel...

Конечно же некоторые комментаторы не упустили возможность упомянуть про этот факт, возможно подразумевая что коробки от Intel не такие уж и плохие как я сказал сравнивая с коробкой от светодиодной лампочки.

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В итоге я решил сделать обзор на коробку от процессора Intel и сравнить с коробкой от AMD которую действительно можно на полку для красоты поставить, правда есть проблема, коробки от AMD у меня уже нет под руками, потому покажу старые фото, суть от этого не изменится никак.

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И начну я пожалуй с текущего состояния коробки от процессора Intel Core I3 10105F, то самое состояние в котором она после использования сейчас у меня лежит...

Текущее состояние коробки от Intel

Что тут можно увидеть? Да ничего особенного, стенки коробки изогнуты овалом, местами надрывы так как этот картон и картоном назвать трудно, скорее бумага.

Отдельного упоминания заслуживает прорезь демонстрирующая процессор, оно расположено криво в любых положениях внутренней коробки с блистером.

Помимо полноценной бумажной пломбы со всей информацией о процессоре, модель и название сокета наклеены отдельной наклейкой которая как я понимаю призвана сделать вид коробки чуть менее дешевым, но эта наклейка предательски отсвечивает на отражение...

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Внутри есть другая картонная коробка, она уже сделана из типичного дешевого гофрированного картона противного на ощупь.

Зазоры между внутренней и внешней коробкой довольно большие, при этом палец не просунуть чтобы это можно было попробовать оправдать удобством в использовании.

Внутренняя коробка для системы охлаждения тоже сделана с промахами по размерам, её использовать весьма неудобно так как язычки и ответные части ходят ходуном, но при этом застревают, открыть и потом закрыть эту серую "коробку" весьма проблематично так как все болтается и не очень подходит по размерам.

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При этом блистер процессора сидит довольно плотно в своем месте, даже слишком плотно, могли бы для приличия вырезать чуть больше картона для нормального хвата пальцами чтобы ногтями не выковыривать процессор из этого куска картона.

Здесь находился радиатор охлаждения процессора, даже кондитерские изделия упаковывают в более приличные коробки...

С точностью у Intel явно плохи дела, они не могут состыковать язычок с ответной частью без сантиметрового зазора.

Но вернемся к бумажному картону от Intel, здесь тоже я отмечу ярко выраженные проблемы с точностью, когда я пытался открывать эту коробку я не смог этого сделать нормально.

Я не хотел повредить и сильно помять и так отвратительную коробку, сначала я пытался как нормальный человек открывать коробку вытаскивая пальцем держась в месте пломбы, но коробка никак не поддавалась и был риск вообще разорвать её.

Было очевидно что язычки друг за друга зацепились и не позволяли открыть коробку, это как раз вина огромных зазоров между внутренней и внешней коробкой, ведь язычки утопали в эти зазоры...

В итоге я аккуратно попытался сбоку подтянуть эти язычки чтобы они вышли, но коробка порвалась, если честно я не очень расстроился, все равно из-за выгнутых боковин этот бокс невозможно никуда поставить для красоты.

Качество печати обычное, исполнено в один цвет разной интенсивности нанесения, для сравнения распечатал текст принтером 2004 года выпуска HP LJ1015 на обычной дешевой бумаге.

Тут написано, что процессор требует системную плату основанную на чипсетах серии Intel 500 или 400 с LGA1200 сокетом, при этом функционал/"плюшки" Intel зависят от конфигурации системы и могут требовать аппаратную/программную активацию, или разрешение от сервиса.

Это перевод моими словами, и не является официальным.

Пломба способна сорвать слой с чернилами, приятного в этом мало.

Как выглядел BOX от Intel сразу после покупки

У меня сохранились фотографии коробки еще до распаковки, как можно заметить он прямо с завода уже был пухляком...

В том числе процессор сидит наперекосяк.

Кто-то скажет что я взял дешевый процессор и жалуюсь на кривую коробку, но в интернете нашлись фотографии других процессоров от Intel, как оказалось даже с i7 10700K все настолько же отвратительно, как и в случае моего I3 10105F...

На "ONLINETRADE.RU" нашлось немало фотографий, а ведь если подумать коробка от I3 10105F не так уж и плоха если посмотреть на коробку от I7 10700K, ох уж эти погрызенные ошметки картона торчащие от внутреннего бокса...

Ну и по классике лицевой "картон" постоянно измятый после открытия коробки, ведь он тонкий и слабый

LGA1700 процессоры еще более абсурдно выглядят, такие же горбатые коробки из дешевого картона, но при этом еще изуродовали смотровое окошко, похоже коробка стала еще меньше и дешевле чем была в предыдущих "поколениях" процессоров...

Потрепанная коробка от AMD Ryzen 1200

У меня сохранилось несколько фотографий бокса от AMD, правда он уже потрепан изрядно, но все равно выглядит многократно лучше бумажных кривых поделок Intel...

Это уже удешевленная версия бокса от AMD, первые версии 2017 года выпуска были качественнее, но даже в удешевленном боксе от AMD процессор сидит ровно в своем месте без серьезных перекосов.

Картон уже не такой жесткий как в боксах 2017 года выпуска, но все равно на голову качественнее того, во что Intel свои процессоры пакует.

Пока Intel все в градациях синего/голубого печатает у AMD преобладает красный, желтый и серый, технически Intel использует один цвет "Cyan" и его градации порой добавляя "Magenta" для получения более темного синего, когда у AMD явно большее количество "красок" использовано при производстве коробки.

Блистер с процессором без проблем можно достать из коробки, не нужно ломать ногти как в случае Intel.

Внутренний бокс хоть и сделан из гофрированного картона как у Intel, но сделан на порядок качественнее чем у Intel, нет никаких зазоров по сантиметру, при этом снаружи внутренняя коробка покрашена чтобы не раздражать пользователя голым картоном.

Такую коробку уже и на полку не зазорно поставить для красоты, даже внутренний бокс предназначенный для хранения системы охлаждения пока у Intel от внутренней коробки лохмотья картона торчат...

Заключение

Как можно заметить, коробки процессоров от Intel действительно выполнены по принципу "отвали, и так сойдет".

Картон в коробках от Intel крайне дешевый и подобен бумаге, внутренний бокс кривой и косой с огромными зазорами, в боксах от процессоров I7 можно даже лохмотья картона обнаружить...

В новых LGA1700 боксах Intel еще сильнее начали экономить, кривое смотровое окошко стало еще более... странным, сами коробки стали меньше размером, наверное бумагу экономят из которой Intel делает боксы...

Кто-то скажет что это только первые боксы AMD были хороши, а потом начали делать как Intel, но я посмотрел на более современные коробки от AMD:

Даже если взять бокс от Ryzen 5 5600X, да, есть выпуклая сторона как у коробок от Intel, но тут только одна сторона овалом пошла, все остальные стороны ровные, при этом внутренний бокс для хранения системы охлаждения качественный и как всегда окрашен, не вызывает отвращения как творения Intel.

На этом пожалуй оставлю в покое коробки и вернусь к лампочкам...

Не нужно быть специалистом, чтобы проверить лампочку на мерцание, достаточно просто фотокамеры в режиме видоискателя или записи видео, или камеры мобильного телефона.

Лампочка PROLED:

Лампочка BELSVET:

Есть конечно алгоритмы подавления мерцания в камерах, но они рассчитаны на лампы накаливания 50 и 60 Гц, с высокочастотным мерцанием эти алгоритмы обычно ничего не делают...

На этом все, благодарю за внимание.