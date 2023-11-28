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Первое обнуление дистрибутива Chimbalix

Если что-то делать слишком долго, начинает собираться мусор мешающий работе, потому важно время от времени проводить чистку.
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Уже довольно много работы проделано над дистрибутивом, исправлено много проблем, но этого недостаточно для получения нормального дистрибутива, которым можно было бы пользоваться, а значит пришло время всё "обнулить"...

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Так как всё происходит в виртуальной машине, время от времени создаются точки отката, они начинают сильно разрастаться, но практически не используется:

Потому создал отдельную виртуальную машину, нужно всё начать сначала, теперь дистрибутив будет называться Chimbalix:

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В итоге был создан образ дистрибутива Chimbalix, пока ещё не публичный разумеется, и сразу же выявился косяк, окно MX Welcome не запустилось автоматически при старте системы, это уже мой косяк, забыл добавить в автозагрузку:

В общем не страшно, сейчас важно все выявленные косяки взять на карандаш, в том числе с выпавшим за пределы экрана меню "Пуск" при стандартном разрешении 800x600, хотя это и не мешает пользоваться системой благодаря тому, что я грамотно расположил ключевые элементы:

Кстати, ранее я надеялся собрать дистрибутив в размер менее 4 ГиБ, чтобы на старую флешку аналогичного размера можно было записать, но не судьба, приложения вроде Krita и kdenlive очень много места занимают, но исключать такое ПО нельзя, это база, без которой дистрибутив будет неполноценен, придётся смириться что итоговый размер образа может оказаться более 4 ГиБ:

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И вообще, вопрос оптимизации размера следует оставить на потом, есть у меня некоторые интересные идеи, но пока слишком рано для реализации.

Ещё обнаружилась неприятная проблема с файловым менеджером Thunar, так как я забыл скопировать пустые папки Downloads, Music, Documents и т.п., они не создались автоматически после установки системы (вероятно из-за мусора в конфигах), и когда пользователь вручную всё создает, папки теряют свои привычные иконки:

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В этом собственно проблема, проводник Thunar не умеет менять иконки каталогов, а базовые папки "документов" обязаны хоть немного отличаться от обычных...

Изначально я хотел задать базовым папкам (папки, папки, папки...) жёлтый вариант иконок, чтобы чётко и понятно отличались от обычных, но пока обойдусь чисткой линуксоидных зависимостей в конфигурациях, а именно удаляю файлы "user-dirs" и заставляю систему сгенерировать их заново:

После перезапуска иконки вернулись к базовым папкам, Linux-way как он есть:

Я конечно понимаю, темы оформления хотят контролировать не только стандартные элементы вроде оформления окон, но и иконки всего что есть в системе, однако из этого вытекает масса проблем благодаря вечной недоделанности Linux, а хранилище иконок больше похоже на помойку забитую горой мусора, не знаю как ещё это назвать:

Короче говоря, разработчики слишком много взяли на себя, и не смогли адекватно осилить, а страдать, как всегда, пользователям, что вынуждены изобретать костыли для реализации элементарного:

Ну да ладно, это даже хорошо, что проблемы постепенно всплывают наружу во время работы над системой, плохо если начнут всплывать когда никто не ждёт проблем.

Продолжим с очередной всплывшей проблемы, раньше я включал функцию "файлов посредников", она предотвращает фрагментацию файловой системы при копировании, а так же спасает в ситуациях, когда файл не до конца был скопирован, это крайне полезная функция, если бы не одно "но":

При рабочей функции "файлов посредников" можно столкнуться с проблемой, иногда проводник не может осилить копирование файлов с именами в кириллице, и дело не в количестве символов, нет, дело в кривом линуксоидном софте, которому просто "не нравятся" некоторые имена, такие файлы буквально невозможно скопировать по-человечески:

Я не выявил чётких закономерностей, да и проблема достаточно редкая, но когда проявляет себя, это самый настоящий геморрой на голову пользователя, брр.

Так что функционал предотвращающий фрагментацию файловой системы придётся отключить в дистрибутиве, увы, но копируя тысячи файлов, бегать за каждым "пропущенным" вообще не вариант...

Дальше нужно исправить одну проблему с настройками, как думаете, что произойдёт, если открыть бинарный файл "блокнотом"?

В случае блокнота Windows всё понятно, файл откроется и покажет закорючки всякие, но в Linux запрещают такие файлы открывать, текстовые редакторы по умолчанию отказываются открывать бинарные файлы, одно радует, выбранный по умолчанию FeatherPad можно настроить:

Так гораздо лучше, если пользователю надо - значит надо! Задрали уже в Linux с тупыми ограничениями, что только мешают пользователю делать что надо:

Теперь можно без проблем открывать "блокнотом" сохранённый вывод терминала по кнопке "Save Contents...", который почему-то временами получается в бинарном виде, Linux, что с него взять:

Одной проблемой меньше в дистрибутиве, что там дальше... Собирался значит установить python3-pip, чтобы собрать немного разорванного в клочья "пингвина", но он уже установлен, видимо в моём дистрибутиве этот "кусочек" для чего-то нужен был:

На всякий случай перепроверил как именно пакет был установлен, и он установлен вручную, это хорошо! Так пакет не будет случайно удалён если вдруг кто-то захочет пользоваться пакетными менеджерами, они порой удаляют реально нужные пакеты как "ненужные зависимости", на чём я уже заострял внимание в предыдущих статьях про Linux:

Раз уж начал в хаотичном порядке, значит так и продолжу, пришло время сменить нескучные обои на что-то другое, более качественное:

На что менять? Конечно на сгенерированный новый фон! Правда моей GTX 1070 недостаточно для генерации изображений в разрешении 2560x1440, потому сделал 1920x1080 вариант, собственно для этого мне и нужна была зависимость python3-pip, чтобы заставить работать Stable Diffusion WebUI под Linux:

Естественно сгенерированное изображение не выйдет применить "как есть", нужно вручную исправлять косяки графическим редактором, а ещё говорят что нейронные сети скоро всех заменят, и люди потеряют работу, ага, конечно, верю (нет):

Далее этап увеличения полученного результата:

Обрабатывать изображения в размере 7680x4320 не самое приятное занятие, но мне такое и не надо, потому уменьшу до 2560x1440 перед обработкой:

Немного смешивания, чтобы привести в порядок детализацию:

Далее настраиваем уровни, дополнительное смешивание с работой ластиком, чтобы устранить эффект бандинга появившийся местами после коррекции уровней, и новые нескучные обои готовы, камера смартфона конечно исказила цветовой баланс, но это и неважно для демонстрации разницы:

Осталось внедрить это всё в дистрибутив, не забываем про настройки экрана приветствия/смены пользователя, там тоже установим этот нескучный фон:

Даже приятнее работать стало над дистрибутивом, в панель управления зашел и сразу нашёл нужное, ведь я отсортировал хаос, да и фон рабочего стола гораздо приятнее стал, вроде мелочи, а меняют многое, жаль разработчики дистрибутивов зачастую не понимают, что картина в мелочах...

Впрочем, дальнейшую работу над дистрибутивом Chimbalix оставлю на следующие статьи:

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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linux chimbal нейронные сети нейронная сеть linux os генерация chimbalix
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