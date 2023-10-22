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Коротко о проблемах Linux и реакции на них

Как много людей использует Linux в настольном ПК или ноутбуке в качестве операционной системы? По статистике примерно 3%, но "адепты" кричат на все 146%...
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Что хорошего можно сказать про линуксы в сегменте ПК и ноутбуков? Честно, даже не знаю, хотя сам прямо сейчас использую MX Linux в качестве основной операционной системы. Казалось бы, я сейчас один из тотального меньшинства, можно гордиться! Но гордиться тем, что использую кривой велосипед, где педали вместо руля, вместо педалей - кочерыжки, ведь сидения у велосипеда нет, а вместо заднего колеса корабельный якорь тонущий в болотной трясине...

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До адекватности линуксам ещё очень далеко, по крайней мере дистрибутивам, что я лично успел проверить (более 20 дистрибутивов без учёта разных версий), что уж говорить про обычных пользователей, которые начитаются статей в стиле "10 причин почему Linux лучше Windows" и пытаются перейти на какой-нибудь популярный линукс спотыкаясь о бесконечные косяки на ровном месте:

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Для всех кому интересно, вот список дистрибутивов с которыми я имел дело, сразу предупрежу, некоторые дистрибутивы даже установить по-человечески невозможно, не говоря уже о том, чтобы хоть как-то их использовать в качестве операционной системы...

Начнём список: dragora, dynebolic, guix-system, hyperbola, parabola, pureos, trisquel, triskel (это trisquel, только KDE версия), UtutoSimusolLibre.

Ещё не устали? Идём далее: archlinux, debian, Fedora, FreeBSD (не линукс, но под руку попадался тоже), gentoo, openSUSE-Leap, slackware, simply linux, EndeavourOS_Cassini_neo, manjaro, CentOS, ROSA FRESH, redos-MUROM, garuda, GoboLinux, greenlinux, Nobara, pop-os, kubuntu, linuxmint, lubuntu, orel (астра линукс), Parrot-security, SalentOS, sparkylinux, ubuntu, ubuntustudio, wubuntu, xubuntu...

Само собой версии не указываю, ибо если начну каждую версию расписывать, это уже будет на целую статью текста, да и некоторые дистрибутивы вполне мог уже позабыть, потому это не самый полный список дистрибутивов, с которыми я имел дело в той или иной степени.

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Может кому-то покажется что я выставляю себя каким-то там специалистом, но извольте, я никогда не говорил что являюсь специалистом в чём-либо, да и необязательно быть специалистом, чтобы указать на очевидные проблемы в какой-либо операционной системе с точки зрения пользователя.

Ладно, приступим к делу... Начнём с последней на данный момент статьи связанной с темой:

Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender

Я просто запустил известное приложение для 3D моделирования под линуксом, словил кучу косяков на ровном месте, которых никогда у меня не было в среде Windows, и написал статью об этом, само собой сбежались "адепты" Linux и начали защищать свою любимицу как только могли:

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Кстати, заметили довольно странную расстановку рейтингов у комментариев? Правильно, всё дело в накрутке рейтингов, хотя в последнее время приверженцы Linux что-то устали от накруток, раньше они кое-как выдавливали ботами по 30-40 накруток, а в последнее время даже два десятка едва выжимают...

В любом случае плюсы под их комментариями ничего не меняют, приверженцев видно издалека, в любой непонятной ситуации они начинают визжать про документации и тупость пользователя, который не осилил "прекрасные" линуксы... Хотя казалось бы, с какого хрена пользователь обязан что-то "осилять" вместо того, чтобы пользоваться операционной системой, как делает большинство используя Windows:

Особенно забавляют люди, которые начинают открыто врать, но при этом сами выдают фразы вроде "и не надо врать":

И правда, что мне мешало поставить драйвер "на nvidia под Linux"? Да в принципе ничего не мешало, ведь у меня уже давно установлен драйвер видеокарты, что наглядно было продемонстрировано в статье:

Как так получилось? Человек не заметил что драйвер видеокарты у меня полноценно установлен и прекрасно работает? Нет, просто приверженцы порой опускаются до вранья в попытках защитить вечно кривые линуксы, над которыми постоянно нужно танцевать с бубном и напильником, чтобы хоть как-то можно было пользоваться.

Однако есть особо озабоченные "адепты"... Есть один такой, практически под каждой моей статьёй выползает, под статьёй про Blender ему хватило ума обойтись без "простыней" текста, наверное понял, что только время зря тратит расписывая целые книги оправданий для вечно кривых линуксов:

Теперь перейдём к другой статье:

Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов

Здесь я пытался скачать официальный установочный пакет OBS-Studio и установить, но в итоге всё утонуло в типичном для линуксов болоте зависимостей, вы ещё не слышали про ад зависимостей? Значит теперь слышали.

Так вот, здесь особо озабоченный "адепт" целые простыни оправданий для линуксов расписал, в одной простыне распинался про Flatpak, это было забавно, и тут у меня назрел один простой вопрос, а как скачать адекватный автономный установочный пакет приложения из Flatpak репозитория? Максимально типичная ситуация, нужен установочный пакет, чтобы в любой момент где угодно установить приложение, да, я заранее знал что нет нужной кнопки "скачать", но вдруг чего-то не понимаю, или не заметил:

Как думаете, что этот "адепт" ответил на столь простой вопрос? Правильно, классические линуксоидные оправдания в стиле "у пользователя кривые руки", "пользователь тупой", "пользователь нищук", "пользователь некомпетентный", "если не работает - значит не надо" и тому подобное:

Он там что-то заикался, мол уже говорили мне, как скачать автономный установочный пакет Flatpak, и да, говорили, правда не о том что нужно, и пердолинга там мама не горюй:

Вот поэтому особо озабоченный "адепт" и не смог адекватно ответить на простой вопрос "как скачать автономный установочный пакет Flatpak", ибо это просто лютые танцы с бубном через терминал, а установочный пакет в итоге невозможно получить, разве что развести помойку из репозиториев:

Впрочем, разве в линуксах что-то без танцев с бубном можно сделать? Не считая запуск встроенного в дистрибутив веб браузера, над которым пердолились разработчики дистрибутива...

Точно, я как-то говорил про накрутки рейтингов в начале статьи, пожалуй следующие скриншоты говорят всё сами за себя относительно этого явления, даже добавить нечего:

Впрочем, приверженцы Linux уже давно опустились до накруток рейтингов, отсюда явно неадекватные рейтинги в комментариях под статьями, думаете только под моими статьями крутят рейтинги всем неугодным? Конечно же нет, "адепты" не только под моими статьями злоупотребляют накрутками:

Как накручивают рейтинги всем неугодным в комментариях? Легко и просто, собирают ботов в социальных сетях, авторизуются через них на "неугодном" ресурсе, и крутят рейтинги всем неугодным, берите на заметку, если конечно вы красноглазый "адепт" не видящий дальше своего носа с кучей свободного времени, я же до такого предпочитаю не опускаться, и никому не рекомендую опускаться:

А это просто шедевр:

Где-то был ещё комментарий, что якобы я страдаю от накрученных минусов, один приверженец Linux прямо так и сказал мне (не дословно)... Но мне лень искать тот комментарий, да и что-то совсем не коротко получается если продолжу смаковать забавные ситуации, так что на этом пожалуй завершу.

Если вам интересно больше полюбоваться на такие комментарии, добро пожаловать в мой блог, выбирайте любую статью связанную с линуксом, и наслаждайтесь зрелищем.

И да, только не подумайте, я не говорю что всё сообщество Linux это сплошняком токсичные "дурачки" опустившиеся до вранья, накруток рейтингов и прямых оскорблений в адрес неугодных, а линуксы и всё что в линуксах якобы полный отстой и говно... Нет, я говном называю только говно, если вижу действительно адекватные проекты и разработчиков, то всегда стараясь про них хоть немного упомянуть, чтобы люди знали что линуксы это не только безумие приправленное красноглазием, жаль что таких проектов пока немного...

Да и адекватных людей в сообществе Linux хватает, правда громче всех верещат самые "особенные", потому может показаться что адекватных пользователей Linux нет, хотя это не так.

В общем:

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Что там по безопасности централизованных репозиториев?
Всего-то 245 тысяч вредоносных зависимостей в репозиториях на сентябрь 2023 года...

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