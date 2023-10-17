Blender действительно можно считать профессиональным софтом для 3D моделирования и не только, но только если он работает в нормальной операционной системе, а не линуксах...

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Есть Windows, есть Blender, распаковываем приложение в любую папку, запускаем и спокойно работаем:

Причём получаю качественную картинку с трассировкой лучей в реальном времени прямо в рабочей области, но прямо сейчас у меня нет возможности сделать новые скриншоты для более наглядной демонстрации, ибо использую Linux, но суть думаю понятна:

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Да, со своей GTX 1070 я мог в реальном времени смотреть на результат своей работы с трассировкой лучей благодаря NVIDIA OptiX, любое действие над моделью и я сразу вижу красивую картинку без необходимости запускать полноценный рендер сцены, но эти все прелести были доступны только когда Blender работал в Windows...

Я уже это говорил, но сейчас у меня Linux, и мне нужно поработать в Blender, что же могло пойти не так под линуксом? Распаковал приложение, запустил, на первый взгляд всё было нормально, здесь видно несколько версий приложения, далее станет ясно "зачем" и "почему":

И когда попытался включить OptiX, чтобы с комфортом начать работу, у меня ничего не получилось... Сначала вроде бы всё включилось (Blender 3.1.2), но когда попытался переключить рабочую зону на полноценный рендер, мне выдало ошибку "failed to create cuda context (unknown error)", и тут я понял, что начинается пердолинг на ровном месте характерный для линуксов, да и я далеко не единственный с подобными проблемами:

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В качестве простейшего решения проблемы скачал последнюю версию Blender, кому-то это помогало, но мне никак не помогло, только появилось предупреждение в настройках, что нет совместимых видеокарт... Это предупреждение после запуска последней версии Blender появилось и в старой версии приложения, которую я изначально запускал:

Эта проблема тоже оказалась популярной, кто бы сомневался:

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И тут я подумал, а что если это у меня проблемы с драйвером видеокарты? Потому запускаю nvidia-smi, но проблем никаких, всё на месте:

Перековыряв множество проблем на форумах, было решено скачать и установить CUDA Toolkit, к сожалению версии для Debian 12 нет, потому буду надеяться что версия для Debian 11 заработает без танцев с бубном:

А ведь в нормальной операционной системе (Windows) мне никогда не приходилось заниматься таким мракобесием, чтобы что-то заработало что должно было работать "из коробки"... Конечно не обошлось без проблем во время скачивания столь массивного инструмента от NVIDIA, но закачку браузера можно продолжить, это не линуксоидный репозиторий, в котором ошибка случилась и привет чистка кэшей, чтобы избавиться от битых пакетов...

Почему я не установлю из святых линуксоидных репозиториев nvidia-cuda-toolkit? Да потому что линуксоидные репозитории тухлые, а ещё насосёт тонну всяких зависимостей, в совокупности с тухлостью репозиториев, и свежестью уже установленного драйвера видеокарты в системе, это может привести к поломке операционной системы в целом, а оно мне не надо:

Так что лучше установлю официальный пакет от NVIDIA...

Впрочем, я совсем забыл, нужно ведь всё делать с root правами, это же линуксы, вечно любое движение нужно делать через root, и то что MX Linux не выносит мозг бесконечными запросами пароля меня очень радует, с другими дистрибутивами уже можно было бы свихнуться и стереть клавиатуру в пыль от бесконечных запросов пароля.

Так или иначе прямо сейчас я точно не смогу установить инструменты, ибо мне наверняка помешает Xorg server, его нужно вручную убивать, чтобы установить драйвер из комплекта CUDA Toolkit (SDK), эх, вот бы как в Windows не закрывая никакие приложения просто взять, и переустановить драйвер видеокарты нажимая кнопку "далее":

Короче нужно всё закрыть и попробовать заново из голого терминала:

Ломаю Xorg server, ибо наверняка будут лишние проблемы если это не сделать, и устанавливаю CUDA 12.2.2 с настройками по умолчанию, никаких индикаторов прогресса, всё вслепую устанавливается, так как я уже знаю как устанавливать в линуксах драйвер, то процесс завершился без ошибок, но у обычных пользователей наверняка прибавится лишнего геморроя на голову...

Запускаю последнюю версию Blender 3.6.4 и вижу свою видеокарту в настройках, хорошо что я не стал плясать с бубном и питухонами по рецептам из линуксоидных форумов, а просто установил полноценный CUDA SDK пакет от NVIDIA...

Теперь у меня возник вопрос, на кой хрен пользователю эта вся возня с линуксами, когда в среде Windows и без жирного CUDA SDK всё прекрасно работает буквально "из коробки"? Неужели у линуксов проблемы с CUDA Runtime входящими в состав обычных драйверов видеокарты? Забавно однако...

Да, теперь у меня в реальном времени рисуется красивая картинка с трассировкой лучей, могу настраивать всё прямо в процессе работы над моделью и видеть результат, но в среде Windows это сразу работает без пердолинга и костылей с самым обычным драйвером видеокарты, а в линуксе пришлось убить целый день, чтобы разобраться в проблемах, не сделать ничего лишнего, что вполне могло бы сломать мне операционную систему в целом, и установить жирный CUDA SDK:

Вот ещё один день потрачен на бесконечную возню с характерными наверное только для Linux косяками вместо того, чтобы заняться тем, что мне действительно нужно было сделать...

Учитывая что я уже знаю некоторые грабли, у меня был потрачен один день на возню с очередными проблемами, сколько дней потратит обычный пользователь исправляя проблемы возникшие на ровном месте? Даже представить не могу, скорее всего просто установит Windows и забудет про линуксы как страшный сон.

Хотя возможно эта статья кому-нибудь сэкономит массу времени, кто остался один на один с такой же проблемой при попытке использовать Blender в среде Linux, кто знает...

На этом пожалуй всё, полагаю больше нечего добавить, хотя нет, фанатики Linux часто кричат на весь интернет как с AMD видеокартами всё прекрасно, и вообще "всё из коробки" идеально работает, но даже пользователи AMD видеокарт мучаются с Blender под линуксами, увы, но это суровая реальность:

P.S. Непонятная обводка "точечками" по краям скриншота это проблема стандартного скриншотера MX Linux 23 Xfce, такое бывает, это не отвал видеокарты и не "фотошоп", просто очередной косяк...

Прощу прощения если задел чей-то личный прекрасный мирок, где с видеокартами AMD в линуксах всё отлично, всё сразу работает "из коробки", а в самих линуксах никогда не бывает никаких проблем, и т.п.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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