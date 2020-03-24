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Разгон и тестирование Geforce GTX 465 в 3-Way SLI

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Начало истории в лучших традициях народных сказок. Сидел я тёмным зимним вечером на даче, грелся у печки, тупил в ютубчике. Одолела меня грусть печаль. Но больше скука. Во спасение от неё полез я разбираться в дачных завалах всяческого г....очень необходимых вещей. Среди которых оказалось огромное количество всяческого рода олдскульных комплектующих. 

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В этих завалах и были обнаружены три видеокарты Geforce GTX 465. Ну как три. Две Geforce GTX 465 и одна Geforce GTX 470. Но как из этого получилось три GTX 465 - позже.

         

Нижняя с красными вентиляторами - GTX 465. Не знаю, как там оказалась эта надпись.

Также в завалах нашлась мать Gigabyte GA-x58A-UD3R как раз таки с поддержкой 3-way SLI. В ней был проц Core i7-950. Нашлось также 2 планки по 2ГБ и 2 по 1ГБ какой-то бич-памяти DDR3. БП на киловатт от LEPA завалялся ещё со времён увлечения майнингом. Я уже не мог удержать своего внутреннего археолога. В дальнейшем процессе раскопок было нарыто TT Big Typhoon 120 (не VX), Thermalright Ultra 120 Extreme, Zalman CNPS10X Performa и еще несколько кулеров неизвестного происхождения. 
         

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Из нескольких старинных корпусов сколотил Open stand

                                     
Мегафункциональный и суперстильный открытый стенд
 

 

         

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Начал собирать это все воедино. Удалось заставить работать 4 планки памяти в трехканале. Из кулеров крепление на 1366 нашлось только у Performa. Пробовал приладить кустарным способом ещё несколько кулеров. В итоге по температуре Thermalright Ultra Extreme и Zalman Performa оказались лучшими с показателями примерно на одном уровне. Выбор на Zalman пал из-за наличия крепления для двух вентиляторов.

Тестовый стенд получился следующим:

  • процессор: Intel Core I7 950;
  •  материнская плата: Gigabyte GA-x58A-UD3R;
  • видеокарты: 2xGeforce GTX 465 1024MB, 1xGeforce GTX 470 1280MB;   
  • память: разная;    
  •  термопаста: МХ-4;
  • хранение данных: HDD Seagate 80GB;
  • блок питания: LEPA 1000Вт;
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa.

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Далее разгон процессора и памяти. Процессор удалось разогнать до 4200МГц (175х24). С памятью бился долго, но никаким макаром с этим хороводом не удалось добиться стабильности выше 1400МГц. Со следующим множителем частота была уже 1750МГц (8х и 10х). На этом моменте вспомнились добрым словом чипсеты от Nvidia для 775 сокета, у них настройки памяти были более гибкие. 

Разгон видеокарт

Для начала попробовал разгонять карты по отдельности. Разгон производился с помощью MSI Afterburner. Стабильность проверялась с помощью MSI Kombustor, Furmark и рандомными тестами из 3D Mark'ов. На обеих Geforce GTX 465 отсутствуют дополничельные чипы памяти и их обвязка, поэтому в 470 они не прошиваются.

Geforce GTX 470 1280MB

Это ПЕЧЬ. Это реально ПЕЧЬ. Этой картой можно обогревать дома. Со стоковых частот 608/3348 удалось разогнать до 730/3600 с поднятием напряжения до 1,000В. Дальнейшего поднятия напряжения и частот не позволяли возможности системы охлаждения. Шумит даже без разгона знатно.

Geforce GTX 465 1024MB (ref.)

Эта карта с референсным дизайном платы и системы охлаждения, ничем не отличающейся от GTX 470, ну кроме отсутствия чипов памяти. Взяла частоты 830/4172 при напряжении 1.087 (максимальный предел MSI Afterburner!!!). Системы охлаждения хватает с запасом. Без разгона даже можно считать вполне себе тихой. 

Geforce GTX 465 1024MB (nonref.)

Карта с нестандартным дизайном платы и СО. Система охлаждения оказалась хуже чем референс. При максимальном напряжении 1.087 и частоте 830 температура ушла за 100°С и пришлось стопарить тест. Стабильности удалось добиться на частотах 830/4172 аналогичных результатам предыдущей карты, только с меньшим напряжением 1.050. Дальше не позволяет система охлаждения, хотя внутренний голос подсказывает, что карта ещё могла бы.

Тестирование одиночных видеокарт Geforce GTX 465 и Geforce GTX 470

Тестировать решил тем, что доступно официально и бесплатно. В этот список попали:

  • 3D Mark 2001 SE       
  • 3D Mark 2003
  • 3D Mark 2005   
  • 3D Mark 2006       
  • 3D Mark Vantage
  • 3D Mark Fire Strike     
  • 3D Mark Sky Diver
  • Unigine Valley Benchmark
  • Unigine Superposition Benchmark (1080P medium)
  • WoT Encore (среднее качество)

3D Mark 2011 ни под каким предлогом не захотел устанавливаться. Пробовал ещё несколько приложений - они либо отказывались нормально работать, либо выдавали в результатах неведомую дичь, невозможную к интерпретации. 

3D Mark 2001 SE

      

Как видно - на разгон 470 бенчмарк уже не реагирует.

3D Mark 2003


3D Mark 2005

   

   

3D Mark 2006

   

3D Mark Vantage

Этот бенчмарк уже адекватно откликается на разгон обеих карт.

   

3D Mark Fire Strike


3D Mark Sky Diver

   

Unigine Valley Benchmark

   

Unigine Superposition Benchmark


World of Tanks Encore

Какие выводы можно сделать из данного тестирования? 3D Mark 2001 SE, 3D Mark 2003, 3D Mark 2005, 3D Mark 2006 не пригодятся для тестирования системы с более чем одной картой. Из дальнейшего тестирования я их исключаю.

Тестирование в 2-way SLI и 3-way SLI

Отступление

Так как обе 465 не имели на борту распаянных дополнительных чипов памяти, они не смогут прошиться в 470. Выход остался один: 470 прошить в 465. Ну это изи подумал я. Скачал последнюю версию Nvflash и несколько биосов от разных 465. Не тут-то было. Nvflash категорически отказывалась прошивать карту и вообще не понимала половины указанных ей команд. Начал копать инфу: понял только, что последнее поколение Nvflash не умеет менять Board ID (или как там оно называется). Конкретных ответов не нашел. Внутренний голос подсказал, что надо скачать кучу предыдущих версий Nvflash'а. Скачал рандомно несколько версий. Версия 5.95 успешно прошила в 470 биос от 465.

Почему-то карты определились как 460. Ну да это не важно. В остальном софте они определялись нормально.

Только 470 прошилась с особенностью, если можно так выразиться.


470 прошитая в 465

 

 Вот к примеру обычная 465

Обычная 465

 Тестирование


Во всех конфигурациях multiGPU первой картой стояла GTX465 a.k.a.470. Замеры в конфигурациях multiGPU проводились на двух частотных формулах: Stock(608/837) и Overclock(730/900) (ядро/память). Одиночные карты работали на максимально возможных частотах, указанных выше. 

Unigine Superposition Benchmark и WoT Encore не смогли в multiGPU - если с двумя картами после танцев с бубном что-то ещё и выдавали, то с тремя оказалось совсем худо. Поэтому их результаты не выкладываю. Еще добавил тест S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat Benchmark.

3D Mark Vantage


3D Mark Fire Strike


3D Mark Sky Diver


Unigine Valley Benchmark


S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat Benchmark

Щас будет сложно к восприятию. И с minFPS какая-то дичь.

Вывод

Заместо вывода опять будет забор. Сосчитал среднегеометрическую производительность в процентах. За 100% взял GTX 465 без разгона.

 

P.S. мой младший научный сотрудник


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