Китайские ученые сообщили об обнаружении следовых количеств воды в образцах лунного грунта, собранных лунным зондом, что является важной вехой в быстро развивающейся космической программе страны.

Миссия "Чанъэ-5", завершившаяся в 2020 году, успешно вернулась на Землю с образцами горных пород и почвы с Луны. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, исследователи из различных китайских университетов обнаружили, что в этих образцах содержатся "следы воды".

Это открытие дополняет результаты инфракрасного детектора НАСА, который в 2020 году подтвердил наличие воды на Луне, а также анализ образцов, взятых в 1960-х и 1970-х годах. Однако образцы "Чанъэ-5" взяты с "гораздо более высоких широт", что дает новую информацию о состоянии воды на поверхности Луны. Исследование предполагает, что "молекулы воды могут сохраняться в освещенных солнцем областях Луны в виде гидратированных солей".

Миссия "Чанъэ-5" стала первой за четыре десятилетия, которая доставила образцы с Луны. Это продолжение миссии "Чанъэ-4", которая вошла в историю благодаря первой посадке на обратной стороне Луны в январе 2019 года. Кроме того, зонд "Чанъэ-6" недавно завершил свою миссию по сбору первых образцов с обратной стороны Луны.

За последнее десятилетие Китай значительно увеличил свои инвестиции в освоение космоса, стремясь догнать такие ведущие космические державы, как Соединенные Штаты и Россия. Страна построила собственную космическую станцию и стала третьей страной, отправившей астронавтов на орбиту. Планы на будущее включают полет на Луну с экипажем к 2030 году и строительство лунной базы.