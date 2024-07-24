McDonald's объявил, что во многих местах его ограниченная по времени акция на питание стоимостью 5 долларов будет продлена на четыре недели. Согласно сообщению, полученному FOX Business, первоначально это предложение было рассчитано примерно на один месяц, но теперь 93% ресторанов McDonald's по всей стране планируют сохранить его в своих меню на более длительный срок.

Скидка на питание стоимостью 5 долларов позволяет покупателям выбрать между сэндвичем McDouble или McChicken, а также картофелем фри, четырьмя наггетсами и небольшим количеством содовой. Как указано в сообщении, многие представительства в США продлят сделку до следующего месяца.

“Это продление демонстрирует нашу твердую уверенность в доступности для потребителей, что является ключевым элементом нашей текущей стратегии, и подтверждает наше стремление поддерживать наших клиентов в это время”, - заявили Майра Дориа, президент Национального представительства, и Тарик Хассан, директор по маркетингу и работе с клиентами в США.

Руководители отметили, что, согласно предварительным данным, сделка по продаже продуктов питания достигает своей цели - вернуть клиентов в рестораны McDonald's.

Решение о продлении сделки последовало за высказываниями генерального директора Джо Эрлингера в эфире программы “Сегодня” в конце июня, где он упомянул, что некоторые франчайзи уже выразили заинтересованность в продлении сделки сверх первоначальных сроков по всей стране.

В ответ на инфляцию, влияющую на поведение потребителей и заставляющую некоторых из них сокращать количество посещений ресторанов в пользу домашнего питания, такие компании, как McDonald's, Taco Bell и Burger King, ввели специальные предложения на питание по выгодной цене, чтобы привлечь клиентов.