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Global_Chronicles

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Лимитированные часы Kojima Productions и Anicorn вдохновлены маскотом Ludens и стоят $940
Студия Kojima Productions и бренд Anicorn выпустили лимитированную серию часов в честь 10-летия независимой работы студии. Дизайн модели вдохновлен маскотом компании — космическим персонажем Ludens.
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Kojima Productions, независимая студия Хидео Кодзимы, отмечает десять лет с момента ухода от Konami. К юбилею компания совместно с часовым брендом Anicorn выпустила специальную коллекцию наручных часов, вдохновленную маскотом студии — космонавтом Ludens.


Модель получила корпус из нержавеющей стали диаметром 39 мм и толщиной 12,7 мм с черным покрытием и золотыми акцентами. Циферблат оформлен в минималистичном стиле: на нем размещены логотип Kojima Productions и надпись «10th anniversary», а на безеле выгравировано «Beyond the strand into outer space». Заметные винты, светящиеся в темноте синим стрелки и золотые детали создают образ артефакта из научной фантастики. Стекло — сапфировое, водозащита — 5 ATM.

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Внутри установлен автоматический механизм NH35-ATD (модифицированный Seiko NH35). Запаса хода — до 42 часов. Предзаказ стартует через несколько часов на сайте Anicorn, но принять его можно только до 17 августа. Набор включает часы, запасной ремешок, металлический принт и браслет. Стоимость — $940 с бесплатной международной доставкой, но отменить заказ будет нельзя. Отгрузки начнутся в январе 2027 года.

#часы #kojima productions #хидео кодзима #лимитированная серия #anicorn #ludens
Источник: notebookcheck.net
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