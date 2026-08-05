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Global_Chronicles

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

В Неваде нашли крупнейшее в США месторождение вольфрама на $152 млрд
Компания 3 Proton Lithium подтвердила наличие в Неваде крупнейшего в США месторождения вольфрама с запасами 1,78 млн тонн.
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Американская компания 3 Proton Lithium (3PL) объявила об открытии в округе Най, штат Невада, крупнейшего в стране месторождения вольфрама. Запасы оцениваются в 1,78 млн тонн, что в пять раз превышает текущие доказанные ресурсы США. Общая стоимость только вольфрама в недрах — около $152 млрд.

©Interesting Engineering

Проект Railroad Valley Minerals расположен на территории почти 16 тысяч гектаров в восточной Неваде. Помимо вольфрама, в соляном бассейне подтверждены 31 млн тонн карбоната лития, 533 млн тонн калийных удобрений и 87 млн тонн боратов. Совокупная стоимость всех ресурсов оценивается в $3,5 трлн. Оценка основана на данных четырех глубоких скважин, анализе 290 нефтяных скважин и более 2500 лабораторных тестов.

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Компания планирует добычу методом растворного выщелачивания: жидкость закачивается под землю, растворяет минералы, затем поднимается на поверхность. Это исключает открытые карьеры и кислотные установки. Однако на площади около 44 квадратных километров действует запрет НАСА: агентство использует территорию для калибровки спутников и опасается, что добыча помешает работе объекта.

3PL оспаривает это решение и настаивает на пересмотре, подчеркивая стратегическое значение месторождения. Китай, напоминают в компании, контролирует мировой рынок вольфрама, а США полностью зависят от импорта этого металла. Проект уже получил статус FAST-41 для ускорения разрешительных процедур. Однако без снятия ограничений НАСА полноценная разработка невозможна. В компании называют это открытие вопросом национальной безопасности.

#сша #литий #невада #месторождение #вольфрам #критически важные минералы #3 proton lithium
Источник: interestingengineering.com
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