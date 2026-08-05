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Илон Маск намерен превратить спутниковые тарелки Starlink в сотовые базовые станции, чтобы запустить мобильную связь в обход крупнейших операторов США.

В ходе первого публичного отчета SpaceX Илон Маск объявил о планах, которые напрямую затронут трех крупнейших операторов связи в США. Компания намерена запустить мобильный сервис Starlink Mobile, используя свои спутниковые тарелки в качестве маломощных сотовых базовых станций.

Изображение: WCCFTech

По словам Маска, традиционные операторы отказались от сотрудничества по модели виртуального оператора (MVNO). Вместо строительства дорогостоящих вышек и участия в аукционах на частоты SpaceX планирует задействовать уже установленные у пользователей терминалы Starlink. Это позволит обойти огромные капитальные затраты, которые требуются для развертывания сотовой сети с нуля.

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Финансовые показатели SpaceX во втором квартале показали рост: выручка достигла $7,8 млрд, из которых $4,3 млрд принес Starlink. При этом компания все еще убыточна, но Маск настроен оптимистично. Он также заявил, что выручка SpaceX достигнет $1 трлн к 2030 году. Среди других новостей: компания продолжает наращивать вычислительные мощности и планирует запускать Starship ежедневно к 2027 году, а высадку на Луну — к 2028-му.