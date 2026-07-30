Пользователи Windows 11 обнаружили на своих компьютерах новое приложение OneDrive Photos, которое появилось без их ведома.

Пользователи Windows 11 начали находить на своих компьютерах приложение, которое они не устанавливали. OneDrive Photos появилось в системе автоматически через Центр обновления Windows или обновление существующего клиента OneDrive. Об этом сообщает отраслевое издание Windows Latest. Приложение индексирует локальные изображения и предлагает поиск с помощью искусственного интеллекта.

©Decrypt

Главная особенность — опциональная функция группировки снимков по лицам. Она использует ИИ для анализа фотографий и позволяет искать людей на снимках. Эта возможность не является обязательной — пользователь может отключить ее в настройках. Однако само появление приложения вызвало вопросы у пользователей, обеспокоенных конфиденциальностью. Microsoft не делала громких анонсов, ограничившись тихим добавлением обновления через штатные каналы распространения.

реклама

В компании пока не раскрывают, как именно обрабатываются биометрические данные, где они хранятся и как долго. При этом OneDrive уже использует облачные технологии для хранения и обработки файлов, и новая функция может задействовать серверы Microsoft. Настройки приватности позволяют контролировать использование лица — пользователь может отключить функцию в любой момент. Однако эксперты рекомендуют ознакомиться с условиями использования и политикой конфиденциальности перед активацией.

Ситуация напоминает предыдущие случаи, когда Microsoft добавляла функции распознавания в свои продукты без предварительного оповещения. Например, схожая технология уже применяется в сервисах Azure и некоторых мобильных приложениях. В ответ на вопросы журналистов компания заявила, что функция направлена на улучшение пользовательского опыта. При этом в Microsoft подчеркнули, что сбор данных осуществляется с согласия пользователя. Однако точные механизмы обработки и хранения биометрических данных остаются нераскрытыми, что вызывает дополнительную обеспокоенность у экспертов по кибербезопасности. Пока неясно, будет ли Microsoft предоставлять более подробную информацию о работе алгоритмов и возможностях отказа от использования функции для тех, кто не хочет, чтобы его лицо сканировали.