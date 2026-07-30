Пользователи Windows 11 начали находить на своих компьютерах приложение, которое они не устанавливали. OneDrive Photos появилось в системе автоматически через Центр обновления Windows или обновление существующего клиента OneDrive. Об этом сообщает отраслевое издание Windows Latest. Приложение индексирует локальные изображения и предлагает поиск с помощью искусственного интеллекта.
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Главная особенность — опциональная функция группировки снимков по лицам. Она использует ИИ для анализа фотографий и позволяет искать людей на снимках. Эта возможность не является обязательной — пользователь может отключить ее в настройках. Однако само появление приложения вызвало вопросы у пользователей, обеспокоенных конфиденциальностью. Microsoft не делала громких анонсов, ограничившись тихим добавлением обновления через штатные каналы распространения.
В компании пока не раскрывают, как именно обрабатываются биометрические данные, где они хранятся и как долго. При этом OneDrive уже использует облачные технологии для хранения и обработки файлов, и новая функция может задействовать серверы Microsoft. Настройки приватности позволяют контролировать использование лица — пользователь может отключить функцию в любой момент. Однако эксперты рекомендуют ознакомиться с условиями использования и политикой конфиденциальности перед активацией.
Ситуация напоминает предыдущие случаи, когда Microsoft добавляла функции распознавания в свои продукты без предварительного оповещения. Например, схожая технология уже применяется в сервисах Azure и некоторых мобильных приложениях. В ответ на вопросы журналистов компания заявила, что функция направлена на улучшение пользовательского опыта. При этом в Microsoft подчеркнули, что сбор данных осуществляется с согласия пользователя. Однако точные механизмы обработки и хранения биометрических данных остаются нераскрытыми, что вызывает дополнительную обеспокоенность у экспертов по кибербезопасности. Пока неясно, будет ли Microsoft предоставлять более подробную информацию о работе алгоритмов и возможностях отказа от использования функции для тех, кто не хочет, чтобы его лицо сканировали.