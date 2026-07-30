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Global_Chronicles
Утверждён крупнейший в истории США контракт на атомные подлодки: $76,6 млрд за 14 атомных субмарин
ВМС США заключили с General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries контракты на $76,6 млрд. В данную сумму вошли девять многоцелевых подлодок класса Virginia и пять стратегических ракетоносцев класса Columbia.
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Министерство обороны США объявило о заключении контрактов на строительство 14 атомных подводных лодок. Общая сумма соглашений с компаниями General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries составила $76,6 млрд.

 Фото HII

Сумма разделена на три части. $42,1 млрд долларов пойдут на строительство девяти подлодок класса Virginia в модификации Block VI и закупку материалов для десятой. Еще $29,5 млрд направят на пять ракетоносцев класса Columbia во второй серии. Оставшиеся $5 млрд — на развитие кадрового потенциала и повышение производительности на верфях.

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Обе компании участвуют в строительстве субмарин обоих типов. Huntington Ingalls изготавливает носовые и кормовые секции и другие модули. General Dynamics Electric Boat строит центральную часть корпуса, где размещается реактор, а для Columbia — еще и шахты для баллистических ракет Trident II D5.

Контракты заключены после нескольких лет задержек. Переговоры о стоимости новых лодок шли тяжело из-за роста цен на материалы и рабочую силу после пандемии. Кроме того, верфи столкнулись с нехваткой квалифицированных кадров — многие опытные сотрудники ушли на пенсию, а конкурировать за новых работников приходится с другими отраслями.

Представители компаний отметили, что контракты позволяют планировать развитие мощностей и набор персонала на годы вперед. В конгрессе США назвали эти соглашения крупнейшими в истории американского кораблестроения. Всего в классе Columbia планируется 12 подлодок, их общая стоимость оценивается в $128 млрд. Первая субмарина этого типа должна войти в строй к марту 2029 года.

#вмс сша #подводные лодки #virginia #columbia
Источник: news.usni.org
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