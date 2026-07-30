Почетный полярник России Юрий Петров заявил, что Минпромторг фактически отказался от развития малой авиации. В новой программе до 2035 года нет места самолетам для северных регионов, а проверенные машины оказались никому не нужны.

Почетный полярник России, создатель самолета «Русская Арктика» Юрий Петров в интервью «Свободной Прессе» заявил, что государство оставило северные регионы без воздушного сообщения. По его словам, новая программа развития гражданской авиации до 2035 года не учитывает интересы малой авиации, а чиновники годами игнорируют предложения специалистов.

Изображение - ChatGPT

Недавно министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о передаче первых трех Ил-114-300 компании «Второй Архангельский авиаотряд». Это единственные самолеты из 1036, которые обещала программа «1000 самолетов». С будущего года она утратит силу — вместо нее появится Комплексная программа развития гражданской авиации до 2035 года. Петров утверждает, что в новом документе малой авиации места не нашлось.

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По словам авиаконструктора, ответственность за производство региональных самолетов — «Байкал» (на 9 мест), «Освей» (19 мест) и «Ладога» (44 места) — передали Уральскому заводу гражданской авиации. Предприятие раньше занималось только ремонтом, а не строительством машин с нуля. Именно там должны были создать двигатель ВК-800 для «Байкала», но сроки постоянно сдвигаются. Бывший глава Минпромторга Денис Мантуров признал, что даже после сертификации «Байкал» не будет перевозить пассажиров — самолет сначала отправят на лесоохрану и сельскохозяйственные работы.

Петров отмечает, что власти отказываются возобновлять производство проверенных самолетов — Ан-3 и Ан-38, которые отлично зарекомендовали себя на Севере. Двигатели для них перестали выпускать. В Минпромторге объяснили, что это старые разработки и нецелесообразно их восстанавливать. По словам Петрова, четыре авиазавода в стране готовы делать такие машины, но им не дают заказов. Вместо этого все деньги ушли на Уральский завод гражданской авиации, который пока ничего не выпускает.

Петров напоминает, что сам создал на базе Ан-2 самолет «Русская Арктика», испытал его и показал властям. Машина способна патрулировать границу и сбивать дроны, но заказов на нее нет. Авиаконструктор лично обращался к Мантурову и к президенту. Путин ставит на письмах резолюции «обеспечить» и «поддержать», но, по словам Петрова, эти поручения никто не исполняет. Арктика и Дальний Восток остаются без авиации, губернаторы бьют тревогу, Северный завоз срывается, а чиновники не хотят ничего слышать. Петров говорит: «Если такое отношение к обороне, что уже говорить о жителях отдаленных районов». Он считает, что без авиации Россия потеряет Арктику.