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Global_Chronicles
Создатель самолёта «Русская Арктика» отметил отсутствие интереса к малой авиации
Почетный полярник России Юрий Петров заявил, что Минпромторг фактически отказался от развития малой авиации. В новой программе до 2035 года нет места самолетам для северных регионов, а проверенные машины оказались никому не нужны.
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Почетный полярник России, создатель самолета «Русская Арктика» Юрий Петров в интервью «Свободной Прессе» заявил, что государство оставило северные регионы без воздушного сообщения. По его словам, новая программа развития гражданской авиации до 2035 года не учитывает интересы малой авиации, а чиновники годами игнорируют предложения специалистов.

Изображение - ChatGPT

Недавно министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о передаче первых трех Ил-114-300 компании «Второй Архангельский авиаотряд». Это единственные самолеты из 1036, которые обещала программа «1000 самолетов». С будущего года она утратит силу — вместо нее появится Комплексная программа развития гражданской авиации до 2035 года. Петров утверждает, что в новом документе малой авиации места не нашлось.

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По словам авиаконструктора, ответственность за производство региональных самолетов — «Байкал» (на 9 мест), «Освей» (19 мест) и «Ладога» (44 места) — передали Уральскому заводу гражданской авиации. Предприятие раньше занималось только ремонтом, а не строительством машин с нуля. Именно там должны были создать двигатель ВК-800 для «Байкала», но сроки постоянно сдвигаются. Бывший глава Минпромторга Денис Мантуров признал, что даже после сертификации «Байкал» не будет перевозить пассажиров — самолет сначала отправят на лесоохрану и сельскохозяйственные работы.

Петров отмечает, что власти отказываются возобновлять производство проверенных самолетов — Ан-3 и Ан-38, которые отлично зарекомендовали себя на Севере. Двигатели для них перестали выпускать. В Минпромторге объяснили, что это старые разработки и нецелесообразно их восстанавливать. По словам Петрова, четыре авиазавода в стране готовы делать такие машины, но им не дают заказов. Вместо этого все деньги ушли на Уральский завод гражданской авиации, который пока ничего не выпускает.

На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км                

Петров напоминает, что сам создал на базе Ан-2 самолет «Русская Арктика», испытал его и показал властям. Машина способна патрулировать границу и сбивать дроны, но заказов на нее нет. Авиаконструктор лично обращался к Мантурову и к президенту. Путин ставит на письмах резолюции «обеспечить» и «поддержать», но, по словам Петрова, эти поручения никто не исполняет. Арктика и Дальний Восток остаются без авиации, губернаторы бьют тревогу, Северный завоз срывается, а чиновники не хотят ничего слышать. Петров говорит: «Если такое отношение к обороне, что уже говорить о жителях отдаленных районов». Он считает, что без авиации Россия потеряет Арктику.

В Ейске строят двухмоторную версию самолета на 9 пассажиров на базе Ан-2                

#авиастроение #минпромторг #байкал #малая авиация #север #русская арктика #юрий петров
Источник: svpressa.ru
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