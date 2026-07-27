Эльдар Манаширов получил патент на инерционный двигатель, который накапливает энергию с помощью двух маховиков, размещенных в вакуумной камере.

Эльдар Манаширов из Курска запатентовал инерционный двигатель. Устройство предназначено для систем, которым нужно накапливать механическую энергию и передавать ее — например, в приводы машин или станков. Патент зарегистрирован 27 июля 2026 года.

Изображение: ФИПС

Главная особенность разработки — два маховика внутри вакуумной камеры. Они вращаются в противоположных направлениях на общем валу. Такое решение дает два преимущества: снижаются потери энергии из-за отсутствия сопротивления воздуха и уменьшаются вибрации благодаря встречному вращению.

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В состав устройства входят электродвигатель-генератор, вал, сцепление и карданный вал. Аккумуляторная батарея питает мотор, который раскручивает маховики. Когда необходимо отдать энергию, сцепление соединяет вал с карданным валом — так крутящий момент передается внешней нагрузке. При желании электродвигатель-генератор может работать в обратном режиме и превращать запасенную механическую энергию в электрическую.

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Масса и размеры маховиков не фиксированы — их определяют в зависимости от того, где планируют применять устройство. В одном из вариантов между маховиками может устанавливаться дополнительное вращающееся колесо для согласования их движения.

Вакуумная камера окружает маховики и часть вала, что исключает сопротивление воздуха и повышает эффективность. Сама конструкция собрана вокруг корпусной трубы, выполняющей несущую функцию.