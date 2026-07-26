Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ выдала патент на гибридный беспилотный летательный аппарат, разработанный в Красноярске. Дрон получил три двигателя, газовую оболочку и систему беспроводной передачи энергии.

Специалисты из Красноярска предложили конструкцию беспилотника, которая отличает его от существующих аналогов. Аппарат может передавать энергию другим дронам непосредственно во время полета.

Скриншот патента: ФИПС

Новый аппарат построен по Y-образной схеме с тремя лучами. Два передних двигателя закреплены жестко, а задний установлен на поворотном механизме. Он может менять угол наклона до 60 градусов и переключаться в режим генератора.

Вокруг рамы размещена тороидальная оболочка, заполненная гелием. Она создает подъемную силу и снижает нагрузку на двигатели. На внешней стороне оболочки закреплены гибкие солнечные батареи. В центральной части рамы установлена индукционная катушка. Она позволяет передавать энергию другим беспилотникам на расстоянии. Также аппарат оснащен ретранслятором сигналов и видеокамерой. Разработка принадлежит красноярскому центру стандартизации и местному лицею. Авторы разработки заявляют, что совокупность всех решений увеличивает длительность и дальность полета.