Специалисты из Красноярска предложили конструкцию беспилотника, которая отличает его от существующих аналогов. Аппарат может передавать энергию другим дронам непосредственно во время полета.
Скриншот патента: ФИПС
Новый аппарат построен по Y-образной схеме с тремя лучами. Два передних двигателя закреплены жестко, а задний установлен на поворотном механизме. Он может менять угол наклона до 60 градусов и переключаться в режим генератора.
реклама
🔥 Возможно, это вам так же будет интересно:☟
В Ейске строят двухмоторную версию самолета на 9 пассажиров на базе Ан-2
В РФ создан управляемый подводный дрон с крылом и отделяемым отсеком для скрытной доставки грузов
Вокруг рамы размещена тороидальная оболочка, заполненная гелием. Она создает подъемную силу и снижает нагрузку на двигатели. На внешней стороне оболочки закреплены гибкие солнечные батареи. В центральной части рамы установлена индукционная катушка. Она позволяет передавать энергию другим беспилотникам на расстоянии. Также аппарат оснащен ретранслятором сигналов и видеокамерой. Разработка принадлежит красноярскому центру стандартизации и местному лицею. Авторы разработки заявляют, что совокупность всех решений увеличивает длительность и дальность полета.