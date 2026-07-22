Павел Дуров объявил о запуске встроенного некастодиального криптокошелька для пользователей Telegram. После публикации планов стоимость токена Gram увеличилась примерно на 7%.

Павел Дуров сообщил , что до конца лета Telegram получит встроенный некастодиальный криптокошелек. Мессенджер насчитывает более миллиарда активных пользователей в месяц, а новая система позволит отправлять криптовалюту мгновенно и без комиссии. При этом владельцы кошельков будут самостоятельно хранить ключи от своих средств.

Изображение - ChatGPT

Новое решение отличается от уже существующего бота Wallet, которым пользуются более 150 миллионов зарегистрированных аккаунтов. Этот сервис разработала компания The Open Platform, а в стандартном режиме он хранит ключи пользователей. Новый кошелек встроят непосредственно в Telegram, поэтому искать и подключать отдельный бот не потребуется.

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После объявления цена Gram, который развивает экосистема The Open Network, выросла примерно на 7%, превысив отметку $1,52. Рыночная капитализация достигла около $4,18 миллиарда. Рост частично компенсировал снижение курса, которое токен показывал большую часть июля. Пока Telegram не раскрыл, заменит ли новый кошелек сервис Wallet, какие цифровые активы он сможет поддерживать помимо Gram и каким образом организуют управление ключами для пользователей, ранее не работавших с криптовалютой.