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Global_Chronicles
Маск купил газотурбинную компанию за 1 млрд долларов для питания Grok
Илон Маск приобрел компанию APR Energy, владеющую парком мобильных газовых и дизельных турбин общей мощностью более 1 ГВт. Стоимость сделки превысила 1 миллиард долларов.
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Основатель xAI и Tesla, долгое время позиционировавший себя как сторонник «солнечной электроэкономики», приобрел компанию, работающую на ископаемом топливе. Сделка с APR Energy не сопровождалась официальным пресс-релизом. Информация стала известна благодаря уведомлению Федеральной торговой комиссии США о досрочном завершении антимонопольной проверки.

Изображение: Electrek

APR Energy не управляет традиционными электростанциями, а эксплуатирует парк мобильных газовых турбин и дизельных двигателей на прицепах. Такое оборудование можно установить за несколько дней и вывести на полную мощность менее чем за 10 минут.

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Аналогичные турбины уже используются на дата-центрах xAI в Мемфисе (штат Теннесси). Местные экологические организации подали в суд на xAI, утверждая, что компания установила до 35 генераторов без разрешений и систем очистки выбросов. По оценкам экологов, оборудование выбрасывает более 2 тысяч тонн оксидов азота. Район Бокстаун, прилегающий к дата-центру, — это преимущественно афроамериканский квартал Мемфиса. Уровень онкологических рисков там в четыре раза выше среднего по стране. Министерство юстиции США вмешалось в ситуацию, назвав работу турбин вопросом национальной и энергетической безопасности.

По данным источников, более половины трафика Grok сегодня приходится на генерацию контента для взрослых. Также сообщается о случаях использования нейросети для создания дипфейков. Маск, по информации издания, выступал против ужесточения ограничений для модели.

В 2025 году Tesla установила рекорд по продажам систем хранения энергии — 46,7 ГВт·ч. Этот бизнес приносит компании больше прибыли, чем производство автомобилей. Однако для питания собственных дата-центров Маск выбрал не аккумуляторы и солнечные панели, а газовые турбины. В январе он объявил о планах Tesla и SpaceX построить по 100 ГВт солнечных мощностей в США, но уже в мае, по данным СМИ, отказался от этой инициативы. Тогда же он рассказал о планах Tesla и SpaceX построить по 100 ГВт солнечных мощностей в США, но уже в мае, по данным СМИ, отказался от этой инициативы. Теперь Маск стал владельцем компании, работающей на ископаемом топливе.

#илон маск #xai #дата-центры #grok #газовые турбины #apr energy
Источник: electrek.co
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