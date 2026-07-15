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Global_Chronicles
Opera сообщила о заметном увеличении числа активных пользователей iOS в США и Великобритании
Количество ежемесячно активных пользователей браузера Opera One для iOS выросло на 93% в Великобритании и на 50% в США.
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Браузер Opera One для iOS набирает популярность на двух крупных рынках. Компания связывает этот рост с тем, что пользователи выбирают ее продукт осознанно и остаются в нем благодаря функциональности.

 Изображение: 9to5Mac

Согласно пресс-релизу Opera, месячная аудитория активных пользователей Opera One для iPhone в США выросла на 50% во втором квартале 2026 года. В Великобритании рост оказался еще более заметным – 93% по сравнению с тем же периодом минувшего года.

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Это продолжение тенденции, которая наметилась в прошлом году. Тогда Европейский Digital Markets Act обязал Apple внедрить экран выбора браузера на iOS. После этого Opera One выросла в Европе на 42%, а во Франции – на 103%.

Opera объясняет текущий рост в США и Британии тем, что пользователи активно выбирают браузер и остаются в нем из-за его возможностей. В свежем обновлении разработчики улучшили систему синхронизации – теперь можно передавать вкладки, закладки и пароли между iPhone и компьютером. Также в интерфейсе вкладок появилось управление медиа: пользователь видит, где играет звук, и может быстро отключить его.

Браузерная AI получила новые функции – теперь она принимает мультимодальные запросы и файлы с телефона. Среди других функций, которые удерживают пользователей, компания называет бесплатный безлимитный VPN, улучшенное управление вкладками и встроенный блокировщик рекламы.

Суммарно по обеим мобильным платформам – iOS и Android – месячная аудитория Opera в Великобритании выросла на 66%, в США – на 40%.

#сша #искусственный интеллект #iphone #ии #великобритания #ios #браузер #vpn #opera #активные пользователи
Источник: 9to5mac.com
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