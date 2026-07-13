Intel представила процессор Starfire, предназначенный для космических систем. Новинка сочетает вычислительные ядра, графику Xe и ускоритель искусственного интеллекта, сохраняя работоспособность в широком диапазоне температур.

Современные космические аппараты требуют все большей вычислительной мощности при жестких ограничениях по энергопотреблению и размерам оборудования. Новый процессор Intel разработали с учетом именно таких условий эксплуатации.

Изображение: Notebookcheck

Intel анонсировала процессор Starfire, созданный специально для использования в космических системах. Чип сочетает восемь вычислительных ядер, встроенную графику Xe и нейронный процессор, обеспечивая производительность искусственного интеллекта до 75 TOPS при максимальном энергопотреблении 35 Вт.

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Процессор построен на базе архитектуры Panther Lake. В его состав входят четыре производительных и четыре энергоэффективных ядра, изготовленных по техпроцессу Intel 18A. Нейронный процессор также выпускается по этой технологии, а графическая подсистема использует архитектуру Xe с четырьмя графическими ядрами и 64 исполнительными блоками.

Изображение: Notebookcheck

Starfire предложат в двух вариантах. Энергоэффективная версия получила теплопакет 10 Вт и обеспечивает производительность ИИ до 45 TOPS. Более производительная модификация работает с теплопакетом 35 Вт и увеличивает вычислительную мощность до 75 TOPS благодаря более высоким тактовым частотам центрального и графического процессоров.

Обе версии поддерживают память LPDDR5 и DDR5, а также оснащаются 12 линиями PCI Express 4.0. Процессор рассчитан на эксплуатацию при температурах от -55 до +125 градусов Цельсия. Intel также заявляет, что срок жизненного цикла платформы превысит десять лет.

Компания продолжает испытания на устойчивость к радиационному воздействию, включая проверку суммарной ионизирующей дозы и других эффектов, возникающих в космической среде. Выпуск первых образцов Starfire запланирован на третий квартал 2026 года, при этом Intel отмечает, что отдельные технические характеристики еще могут измениться.