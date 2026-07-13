EA не объявляла о закрытии Need for Speed, однако новое заявление руководства компании встревожило поклонников серии. Criterion сейчас полностью сосредоточена на разработке Battlefield, а планы относительно других проектов не раскрываются.

Будущее одной из самых известных гоночных серий снова оказалось в центре обсуждения. Поводом стали комментарии руководства EA, после которых у поклонников возникли новые вопросы о дальнейшей судьбе Need for Speed.

Изображение: r/gaming NappyFlickz

Во время интервью IGN Nordic вице-президент и генеральный директор EA Battlefield Studios Europe Ребекка Кутаз заявила, что студия Criterion полностью сосредоточила работу на Battlefield. На вопрос о возможном возвращении студии к другим проектам она ответила, что сейчас все внимание направлено только на эту серию. При этом представитель EA отказалась обсуждать возможные юбилейные планы, связанные с Need for Speed.

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Дополнительно Criterion начала использовать слоган «A Battlefield Studio», что, по сути, подтверждает нынешний приоритет команды.

Хотя EA не сообщала о прекращении развития Need for Speed, пользователи Reddit считают, что новая часть может не выйти еще долгое время или не появиться вовсе. Многие связывают это с решениями компании, которая, по их мнению, постепенно отказалась от идей, сделавших серию популярной.

Поклонники часто называют Need for Speed Underground, Underground 2, Most Wanted и Carbon наиболее удачными играми франшизы. На этом фоне Need for Speed Unbound, вышедшая в 2022 году, получила более противоречивую реакцию из-за выбранного художественного стиля, диалогов и особенностей управления автомобилями. Будет ли Criterion вновь заниматься Need for Speed или Burnout, руководство EA пока не сообщает.