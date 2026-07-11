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Global_Chronicles
В Уругвае изучили старые находки рыбаков и открыли новый вид динозавра длиной 9–10 метров
В Уругвае сообщили об открытии нового вида динозавра Mesetasaurus protector.
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В Уругвае ученые из Факультета естественных наук Республиканского университета объявили о находке нового вида динозавра. Открытие удалось сделать благодаря старым окаменелостям, которые пролежали у нашедших их людей несколько десятилетий.

 Фото: fcien.edu.uy

Новый вид получил название Mesetasaurus protector. О нем сообщили в Республиканском университете, отметив, что находка имеет большое значение для национальной палеонтологии.

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Для описания вида использовали два хвостовых позвонка, обнаруженные в 1980-е годы двумя рыбаками. Один передал окаменелость в школу, второй сохранил ее у себя. Только спустя десятилетия эти останки оказались у специалистов и были изучены подробно.

Фото: fcien.edu.uy

Отличить новый вид помогла необычная форма позвонков. По оценке специалистов, длина динозавра составляла примерно 9–10 метров.

Название связано с Хосе Артигасом — одним из символов борьбы за независимость в Латинской Америке и основателем уругвайской государственности. Mesetasaurus protector стал вторым известным видом динозавра, найденным в Уругвае, после Udelartitan celeste.

#палеонтология #динозавр #mesetasaurus protector #уругвай
Источник: fcien.edu.uy
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