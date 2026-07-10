В Норвегии кладоискатель с металлоискателем нашел серебряную монету возрастом 900 лет, но принял ее за пуговицу.

В апреле 2025 года Мортен Эек вышел в поле недалеко от монастыря Утстейн на юго-западе Норвегии с металлоискателем. Прибор подал сигнал. Эек начал копать и на глубине 10–15 сантиметров извлек из земли предмет. С виду — старая пуговица: одна сторона выглядела светлой и серебристой, другая имела медный оттенок и темное пятно в центре. Дома он положил находку в коробку с другими пуговицами и найденными монетами.

Источник изображения: Х. Холлунд, Археологический музей, Швейцарский университет в Сиэтле

Спустя несколько месяцев Эек показал свои находки коллегам. Те заметили, что серебристая сторона предмета напоминает средневековые монеты — рисунок совпадал с иллюстрацией из справочника 1865 года о норвежских монетах. Кладоискатели связались с Археологическим музеем Ставангерского университета.

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Эксперты подтвердили: это монета времен Магнуса Босоногого, который правил Норвегией с 1093 по 1103 год. Но артефакт выглядел необычно. К одной стороне монеты припаяли медную пластину, а край монеты загнули вокруг нее. Два надреза на ободе указывали на место крепления цепочки — монету использовали как украшение.

На рентгеновском снимке монеты изображен грифон.

(Источник изображения: Хеге Холлунд, Археологический музей, Швейцарский университет в Айове.)

Музей сделал рентгеновский снимок скрытой стороны. Рентген показал изображение грифона на скрытой стороне, а на лицевой стороне сохранилось изображение так называемого «креста над крестом». Именно сочетание этих двух изображений делает монету настолько редкой. Известны только четыре экземпляра таких монет: один из клада на Фарерских островах и три из датского клада, обнаруженного весной 2025 года. Всего же к периоду правления Магнуса Босоногого относят около ста известных монет, поэтому каждая новая находка помогает точнее понять особенности их чеканки и обращения.

Магнус Босоногий получил прозвище из-за килтов, которые носил. Он погиб в Ирландии в возрасте около 30 лет. Его монеты содержали около 90% серебра. Где именно была потеряна эта монета и когда ее превратили в украшение, установить невозможно.