Стоимость DDR4 в третьем квартале 2026 года выросла более чем на 50%. Причина — не рост спроса со стороны ПК, а предприятия, закупающие SSD для ИИ-задач.

Память DDR4 долго оставалась бюджетным вариантом для сборщиков ПК, когда цены на DDR5 резко пошли вверх. Теперь эта стратегия перестала работать. По данным DigiTimes, контрактные цены на чипы DDR4 8Gb в третьем квартале оказались на 50% выше, чем во втором.

Изображение: TweakTown

Рост спровоцировали не игровые компьютеры, а корпоративные SSD. Накопители большой емкости — от 16 до 30 ТБ — используют отдельные чипы DRAM для обработки случайных чтений и записей. Дата-центры активно наращивают мощности под рабочие нагрузки ИИ, и вместе с ними растет потребность в DRAM.

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Samsung, SK hynix и Micron свернули массовый выпуск DDR4, переключившись на более маржинальные DDR5 и HBM. Micron частично восстановила производство DDR4 на заводе в Вирджинии, но эти объемы уходят автомобильной, оборонной и медицинской промышленности. Остальные производители не могут закрыть дефицит. По оценкам отраслевых аналитиков, ситуация не изменится как минимум два года.

Это усугубляет рост цен, который начался еще во втором квартале, когда DDR4 подорожала на 51%. Аналитики Jefferies прогнозируют дополнительное повышение еще на 30–40% к концу третьего квартала.

Ситуация ударила по платформам, которые полагаются на DDR4. AMD недавно перезапустила Ryzen 7 5800X3D на сокете AM4 как доступный апгрейд для геймеров. Intel готовит Raptor Lake Next на LGA 1700, который также поддерживает DDR4. Обе компании позиционировали эти решения как способ сэкономить на памяти. Теперь это преимущество исчезает.

Старый DDR3 тоже не избежал подорожания. Спрос на него подогревает сетевое и телевизионное оборудование. Некоторые покупатели переходят даже на DDR2. По данным DigiTimes, в начале июля 4-гигабитный DDR3 стоил дороже за гигабит, чем 16-гигабитный DDR5. Отраслевые прогнозы не обещают улучшений раньше 2028 года.

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