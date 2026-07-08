Casio анонсировала две новые версии часов A130WE, выполненные в стилистике цифровых моделей 1980-х годов. Новинки сохранили фирменный LC-аналоговый дисплей, получили новые расцветки и уже доступны для предзаказа в Японии.

Casio расширяет винтажную линейку моделями A130WE. Часы воспроизводят дизайн аналогово-цифровых гибридов, популярных в 1980-х.

Изображение: Casio

Экран A130WE разделен на три части. Верхний левый квадрант показывает аналоговый циферблат с движущимися стрелками для местного времени. Верхний правый — графический индикатор, отслеживающий работу активных функций: таймера или секундомера. Нижняя половина отводится под стандартную цифровую информацию: часы, минуты, секунды, дату и день недели.

Изображение: Casio

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Корпус часов с угловатой формой изготовлен из хромированного пластика. Габариты — 40,5 х 33,9 х 9 мм, вес — 54 грамма. Часы оснащены нержавеющим браслетом с регулировкой и стеклом из смолы. Доступны серебристая, золотая и темно-серая отделка. Некоторые версии получат тонированные ЖК-панели: синий экран для A130WE-7A и оранжевый для A130WEGG-1A.

Изображение: Casio

Батарея CR1616 рассчитана на три года работы. В модели реализована базовая водонепроницаемость для повседневного ношения и янтарная светодиодная подсветка с выбором длительности 1,5 или 3 секунды.

Функционал включает мировое время для 31 часового пояса и 48 городов, а также сохранение четырех избранных городов для быстрого доступа. Доступны секундомер с точностью до 1/100 секунды, 24-часовой таймер обратного отсчета, пять будильников и автоматический календарь.

Стоимость каждой модели в Японии составляет ¥8,800 (эквивалентно ≈ 4130 ₽ по курсу ЦБ РФ на 08.07.2026), а поставки начнутся в июле.