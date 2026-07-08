Компания Wo Tan Ni Chang Technology представила концепт электрогитары RIFFMATE GT01, в которой отсутствуют струны, лады и большая часть привычного корпуса.

Авторы проекта решили полностью пересмотреть привычное устройство электрогитары. В результате появился необычный концепт, который внешне сохраняет узнаваемый силуэт инструмента, но внутри использует совершенно другой принцип работы.

Изображение: Yanko Design

RIFFMATE GT01 разработали Wo Tan Ni Chang Technology совместно с LKK Design Beijing. В конструкции нет привычных струн, металлических ладов и массивного деревянного корпуса. Играть предлагается при помощи сенсорной панели на грифе, где вместо ладов нанесли только римские цифры от I до VII.

Изображение: Yanko Design

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За создание звука отвечает электронная система с поддержкой искусственного интеллекта. По словам разработчиков, она помогает упростить освоение инструмента и делает первые занятия менее сложными для начинающих музыкантов.

Изображение: Yanko Design

Гитара получила модульную конструкцию. Гриф отсоединяется от центрального блока одним нажатием кнопки, благодаря чему инструмент можно быстро разобрать и перевозить в компактной сумке. Съемными сделали и внешние панели корпуса, которые легко заменить при повреждении или установить в другом цвете.

Изображение: Yanko Design

В центральной части корпуса разместили встроенный динамик, электронику и акустическую камеру, поэтому концепт способен воспроизводить звук без подключения внешнего усилителя. Пока RIFFMATE GT01 существует только в виде проекта промышленного дизайна, поэтому разработчики показывают, прежде всего, внешний вид и заложенные в него идеи, а не финальную серийную модель.

Изображение: Yanko Design