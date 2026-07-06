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Global_Chronicles
Телескоп «Эвклид» выявил 31 квазар, включая 2 самых древних из когда-либо найденных
Космический телескоп «Эвклид» выявил 31 квазар, существовавший на самых ранних этапах развития Вселенной. Среди них оказались два объекта, которые стали самыми древними из всех известных на сегодняшний день.
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Наблюдения далеких объектов позволяют увидеть космос таким, каким он был миллиарды лет назад. Новые результаты миссии «Эвклид» значительно расширили список самых ранних известных квазаров.

 Изображение: ESA

Европейское космическое агентство сообщило, что телескоп «Эвклид», работающий с 2023 года, обнаружил сразу 31 квазар, относящийся к первым этапам существования Вселенной. По сути, это крупнейшая подобная выборка, полученная за столь короткое время.

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Особое внимание привлекли два объекта с красным смещением 7,77 и 7,69. Их свет отправился в путь, когда возраст Вселенной составлял около 670 миллионов лет — примерно 5% от ее нынешнего возраста.

Изображение: ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA

Квазары представляют собой чрезвычайно яркие ядра галактик, где вещество активно падает на сверхмассивную черную дыру. Из-за этого такие объекты способны светить значительно ярче собственных галактик. Ранее астрономы знали лишь небольшое количество подобных древних квазаров. «Эвклид» добавил еще 12 объектов с красным смещением не ниже 7 и более чем вдвое увеличил общее число известных представителей этой эпохи.

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 Изображение: ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA / Planck Collaboration / A. Mellinger

При этом наблюдения второго по древности квазара показали, что он находится внутри богатой газом и пылью галактики, где продолжается активное звездообразование. Полученные данные помогут точнее понять, как возникали первые сверхмассивные черные дыры и формировались ранние галактики.

#космос #астрономия #вселенная #черные дыры #квазары #сверхмассивные черные дыры #экзогалактики
Источник: phys.org
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