Космический телескоп «Эвклид» выявил 31 квазар, существовавший на самых ранних этапах развития Вселенной. Среди них оказались два объекта, которые стали самыми древними из всех известных на сегодняшний день.

Наблюдения далеких объектов позволяют увидеть космос таким, каким он был миллиарды лет назад. Новые результаты миссии «Эвклид» значительно расширили список самых ранних известных квазаров.

Изображение: ESA

Европейское космическое агентство сообщило, что телескоп «Эвклид», работающий с 2023 года, обнаружил сразу 31 квазар, относящийся к первым этапам существования Вселенной. По сути, это крупнейшая подобная выборка, полученная за столь короткое время.

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Особое внимание привлекли два объекта с красным смещением 7,77 и 7,69. Их свет отправился в путь, когда возраст Вселенной составлял около 670 миллионов лет — примерно 5% от ее нынешнего возраста.

Изображение: ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA

Квазары представляют собой чрезвычайно яркие ядра галактик, где вещество активно падает на сверхмассивную черную дыру. Из-за этого такие объекты способны светить значительно ярче собственных галактик. Ранее астрономы знали лишь небольшое количество подобных древних квазаров. «Эвклид» добавил еще 12 объектов с красным смещением не ниже 7 и более чем вдвое увеличил общее число известных представителей этой эпохи.

Изображение: ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA / Planck Collaboration / A. Mellinger

При этом наблюдения второго по древности квазара показали, что он находится внутри богатой газом и пылью галактики, где продолжается активное звездообразование. Полученные данные помогут точнее понять, как возникали первые сверхмассивные черные дыры и формировались ранние галактики.