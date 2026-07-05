CryptoQuant сообщила о резком росте депозитов биткоина на централизованных биржах. Компания считает, что такая динамика может привести к усилению волатильности, а при пробое уровня поддержки цена способна снизиться до 53 000 $.

Новые данные CryptoQuant показали заметное изменение активности владельцев криптовалют. Компания связала рост биржевых депозитов с ситуацией, которая уже встречалась перед сильными движениями рынка.

Изображение: Decrypt

За последнюю неделю ежедневный объем поступлений биткоина на централизованные биржи приблизился к 50 000 BTC. В 2026 году такой показатель фиксировался всего четыре раза. Во всех предыдущих случаях после этого волатильность рынка заметно возрастала.

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Рост переводов совпал с тем, что биткоин вновь протестировал поддержку на уровне 60 000 $. В отчете говорится, что потеря этого уровня может привести цену к 53 000 $. Одновременно рынок принимает значительный объем BTC, поступающий на торговые площадки.

CryptoQuant также отметила изменение среднего размера депозитов. За неделю он увеличился примерно с 1 до 2 BTC. По оценке компании, это говорит о более высокой активности крупных участников и институциональных инвесторов, а не розничных трейдеров. Ранее такой показатель нередко предшествовал снижению стоимости актива.

Похожие изменения затронули и другие криптовалюты. Суточный приток Ethereum достиг 1,25 миллиона, а число депозитов альткоинов превысило 45 000 в день. Компания CryptoQuant отмечает, что подобные всплески уже совпадали с переломными моментами на рынке и последующим усилением волатильности.